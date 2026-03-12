Pictoriaがプロデュースする「NARUMIYA Characters Vision」が仙台・広島PARCOに登場！新たに楽曲再生機能を搭載し、いち早くオリジナル楽曲をお届けします！

株式会社Pictoria

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂大輔）が開催する「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」において、当社がプロデュースするナルミヤキャラクターズのデジタルサイネージスタンド「NARUMIYA Characters Vision」を設置することをお知らせいたします。

また、今回の設置では新たに楽曲再生機能を追加。

現在制作中のナルミヤキャラクターズのオリジナル楽曲をいち早くお届けします。

◼️ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP 開催概要

平成のジュニアブームを牽引したナルミヤキャラクターズが仙台と広島に大集合！キャラクターたちが それぞれのご当地名物に変身した限定グッズも登場します。

大好きだったあの頃のトキメキが詰まったアイテムが勢揃いの期間限定POP UP SHOPをお楽しみください。

【仙台PARCO】

会期：3/13(金)～3/29(日)

場所：仙台PARCO1 / 2F イベントスペース

営業時間：10:00-20:00

【広島PARCO】

会期：3/19(木)～3/29(日)

場所：広島PARCO 本館1Fイベントスペース

営業時間：10:00-20:30

◼️NARUMIYA Characters Vision について

「NARUMIYA Characters Vision」は、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾピアノ ジュニア」のベリエちゃん、「ポンポネット ジュニア」のミントくん、「デイジーラヴァーズ」のルッキーたちを、デジタルサイネージスタンドとして展開するPictoriaのプロダクトです。

新たに楽曲再生機能を追加。現在制作中のオリジナル楽曲を、どこよりも早くお届けします。 完成に向けて動き出したプロジェクトの世界観をいち早く体感いただけます。

◼️ナルミヤキャラクターズとは

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

■今後の展望

Pictoriaは、2025年2月のルミネエスト新宿でのイベント「ニュートロ with ナルミヤキャラクターズ」において、ナルミヤキャラクターズをAIコンシェルジュとしてプロデュースする「NARUMIYA Characters Vision」を初めて展開しました。

また同年3月には、「メゾピアノ ジュニア」ブランド誕生25周年を記念したベリエちゃん初の単独POP UP SHOPにおいて「ベリエちゃんおしゃべりPC」をプロデュース。その後も全国各地のPOP UP SHOPへと展開の幅を広げ、ナルミヤ・インターナショナルとの協業を重ねてまいりました。

今回の取り組みでは、これまでのAIコンシェルジュ機能に加え、楽曲再生機能という新たな体験価値を加えることで、ナルミヤキャラクターズの世界観をさらに豊かに表現します。

Pictoriaは今後も、AI技術を活用したキャラクターIPの新たな可能性を追求し、より多くの方にキャラクターとの特別な体験を届けてまいります。

AIコンシェルジュ、デジタルサイネージなどにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

https://www.pictoria.co.jp/contact

■株式会社ナルミヤ・インターナショナルについて

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを先導しています。

■会社概要

・会社名：株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

・所在地：東京都港区芝公園

・代表者：代表取締役社長執行役員 保坂 大輔

・設立：2016年6月

・公式WEBサイト：https://www.narumiya-net.co.jp/

・お問い合わせ先：ナルミヤ・インターナショナル カスタマーセンター

※受付時間 10:00～17:00 (土日祝、年末年始を除く)

TEL 0120-985-080

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc