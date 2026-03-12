ジャパネット創立40周年記念TVCM第2弾、一般の方々からの動画を大募集～採用された方に3万円のギフトカードをプレゼント～

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、創立40周年を記念して制作する企業CMへ、一般の方々からの動画を募集いたします。採用された方にはジャパネットで使える「ジャパネットオリジナルギフトカード」(３万円分)をプレゼントいたします。

【企画概要】

「ジャパネット創立40周年記念プロジェクト」として、お客様の動画で作るCM企画の第2弾。これまでご利用いただいたすべてのお客様への感謝を込めて、皆さまの「今を生きる楽しさ」あふれる毎日を1本のCMとして綴ります。みなさんの「毎日の特別な瞬間」の記録を綴るCM制作に、ぜひご参加ください。ご応募をお待ちしております。

・賞品

CMに採用された方全員に

「ジャパネットオリジナルギフトカード」３万円分

・応募フォーム

ジャパネット創立40周年 みんなの「毎日」動画、応募フォーム

https://corporate.japanet.co.jp/40th/movie_form/

・制作するCMイメージ

「ジャパネット40周年企業CM 「毎日を、もっと特別に。」第１弾 動画

https://youtu.be/uumy0SOl0xs

＜募集概要＞

CMに採用された動画は、2026年5月11日（月）より全国放送予定の企業CMにて使用させていただきます。

＜募集テーマ＞

・ジャパネットグループの全サービス（通信販売、食品販売、ウォーターサーバー事業、旅行事業、V・ファーレン長崎、長崎ヴェルカ、長崎スタジアムシティ、BS放送事業など）をご利用いただいた際の、ちょっとした喜びや楽しい瞬間を捉えた動画

・被写体は問いませんが、ご自身、ご家族、ペット、ご友人など、必ず人物または動物が映っている動画に限ります

（風景のみの動画は対象外となります）

＜募集期間＞

2026年3月31日（火）迄

応募方法：特設サイト（https://corporate.japanet.co.jp/40th/movie_form/）内、専用フォームより



＜応募規定／応募規約＞

詳細は特設ページにてご確認ください

https://corporate.japanet.co.jp/40th/movie_form/