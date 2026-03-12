株式会社Meta Heroes、近畿経済産業局主催「Edu-Link」にて登壇

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年2月24日（火）にMUIC Kansaiにて開催された、教育の共助ネットワーキングイベント「Edu-Link（エデュリンク）」に登壇いたしました 。当日は、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg」の店長・横田 愛美が、当社の「防災×教育×地方創生」を主軸とした事業展開についてプレゼンテーションを行いました。

「Edu-Link」は、近畿経済産業局が主催する、企業の知見やリソースを学校・子どもたちに循環させる「教育の共助」を目的としたイベントです。 当社は、テクノロジーを活用して社会課題を解決する「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに掲げており、本イベントの趣旨である「地域の未来を支え、子どもたちに多様な学びを届ける仕組みづくり」に賛同し、ピッチ登壇いたしました。

登壇した「Hero Egg」店長の横田からは、「Society 5.0 × SDGs × HERO ～子供から大人まで学べる EdTech共創スペース『Hero Egg』～」と題したプレゼンを実施しました。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。 2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]