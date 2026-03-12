プー × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズが登場！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


今回は特別に、バニーガール姿の撮り下ろしビジュアルをご用意いただきました！


さらに、ヴィレッジヴァンガードのエプロンを着用したスペシャルカットもラインナップ。


ここでしか見られない特別なビジュアルをぜひお楽しみください。


また、本企画のためにZINEも制作。


思わずドキッとするような大胆なカットを収録したファン必見の内容となっています。


今回のコラボでしか手に入らない撮り下ろしの世界観を、ぜひご堪能ください！！


【商品ラインナップ】





【商品詳細】



■ZINE　全1種　各2,200円（税込）






【素材】



【サイズ】


A4



■アクリルフィギュア　全2種　各2,200円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


立ち：約H11.2×W4cｍ


座り：約H12×W3.4cｍ



■アクリルキーホルダー　全3種　各1,200円（税込）




【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


寝そべり：約H7.5×W4.8cｍ


振り返り：約Ｈ8.6×Ｗ2cｍ


イラスト：約Ｈ8.4×Ｗ3.3cｍ



■缶バッジ　全2種　各600円（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径5.7cｍ



■ステッカー　全2種　各600円（税込）




【素材】


ＰＥＴ


【サイズ】


実写：約H7.2×W4.1cｍ


イラスト：約Ｈ7.5×Ｗ3.1cｍ



■ダイカットクッション　全1種　各6,600円（税込）




【素材】


ポリエステル、綿


【サイズ】


約H30×W16cｍ



■トートバッグ　全1種　各4,400円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


Ｈ36×Ｗ37cｍ（持ち手含まず）



■POP風アクリルバッジ　全1種　各1,400円（税込）




【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


約H6.2×W7.5cｍ


【受注期間】



2026年3月12日（木）18：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22258/


