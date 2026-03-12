TVアニメ『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』OP情報＆第3弾ティザーPVを解禁！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田起也、以下イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島義⻫、以下、DNP）との共同事業「AnimationID」の第６弾作品、『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』（「LINEマンガ」連載）のOP情報および第3弾ティザーPVを公開いたします。

OP情報を解禁！

OPは勢いを増すエキゾチックロックバンドNEEの書き下ろし楽曲『正気の沙汰』に決定！

ルードとエリシアに待ち受ける冒険の厳しさを予感させる激しいロックアンセムとなっています。

また、アーティストコメントも到着いたしました！

＜アーティスト情報＞

2017 年7月東京のどこかで結成。

同年9月1日に、ビクターエンタテインメント/Getting Better Records よりメジャーデビュー。数々の大型 FES に出演を果たし、中毒性の高い楽曲と圧巻のパフォーマンスで観客を魅了し、キャパシティを越える動員を記録。フェスシーンに頭角を表すとともに自身のツアーも全国各地SOLD OUTが続出。

2024年5月にVo.くぅが逝去したが、6月には日比谷野外大音楽堂にて「東京、夏のサイレン」を決行。

10 月からは新体制で活動を開始。2025年10月には３人体制初となるアルバム「再生可能」をリリース、当作を引っ提げ自身最大規模となる全国ツアー「NEE 10th TOUR「EXOTIC METTYA SAISEI」を完遂。

配信・ライブシーンの両軸で存在感を放ち続ける、今最も勢いのある正に“エキゾチック”なバンドである。

“貴方も理解できない歌をその耳に焼き付けてハロー”

第3弾ティザーPV公開！

発表に合わせ、OPの一部を使用した第3弾ティザーPVを公開しました！

いち早く楽曲を楽しむことができますのでぜひご覧ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tXZbVN3xc7U ]

TVアニメは2026年4月2日（木）25:00より毎週木曜 TOKYO MXにて放送開始！

ルードとエリシア、2人の冒険にご期待ください！

■イントロダクション

俺は、魔物を喰えば喰うほど、強くなる！

Eランク冒険者のルード。

そんな彼が持つ唯一のスキル「状態異常無効化」は、瘴気で満ちる迷宮で薬草を採取することぐらいしか役に立たない微妙なもの。

戦闘能力も皆無に等しく、冒険者仲間からは「瘴気漁り」と揶揄される始末。

そんな現状を打破するため新しい迷宮に挑むルードだが、仲間に裏切られ遭難してしまう。

物資も尽き、瀕死の状態の中、彼は禁忌とされる魔物の肉を喰らうことを決意するのだが──。

ただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する、ルードの「魔物喰らい」冒険譚が始まる！

■スタッフ

原作：錬金王

『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

OP：NEE『正気の沙汰』

ED：niina『STORY』

製作：「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会

■公式SNS

■原作情報

LINEマンガ連載中のwebtoon「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」

電子書籍1・2巻好評発中！

さらに最新3・4巻は4月3日（金）に同時発売決定！

■「Animation ID」プロジェクト

■「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。

より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。

2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。