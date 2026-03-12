アーバンリサーチのサーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost」から、現代のライフスタイルに寄り添うミニウォレットが発売
株式会社アーバンリサーチが展開するサーキュラーエコノミーを推進するプラットフォーム「commpost」から、ミニウォレットを3月13日(金)より発売いたします。
小さなバッグにもすっきりと収まり、スマートで身軽なお出かけをサポート。
キャッシュレス派の方にも嬉しい手のひらサイズでコンパクトながらも二つ折りでお札も入りますので、現金派の方も安心です。
ブラックには洗練されたシルバー、ブラウンには気品あるゴールドのジップをあしらい手元に華やかさを添える上品な表情に。
廃棄衣料を再資源化したリサイクルファブリックを使用しレザーライクで上質なシボ感が魅力。日々の暮らしに馴染み、さまざまな方のライフスタイルに寄り添う、そんなミニウォレットです。
LINE UP
commpost ミニウォレット
品番：CCB3-2BG001
価格：\5,500 (tax incl.)
カラー：Brown / Dark
【発売日】
2026年3月13日(金)
【取り扱い店舗】
・URBAN RESEARCH DOORS ※1
・THE GOODLAND MARKET ※1
THE GOODLAND MARKET 堀江店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store51/51_1/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE ※2
※1) 展開店舗は予告なく変更になる場合がございます。
※2) 2026年3月13日(金) 12:00より販売開始。
※2) システムの都合上、商品の公開時間が多少遅れる場合がございます。
ABOUT commpost
共有、共同、常識、良識を意味する「common（sense）」と郵便・提示する・標柱を意味する「post」を組み合わせた造語。（≠ 堆肥のコンポスト）
ファッションの分野から、これからの地球環境や人のはたらき方・暮らし方に対して、新しい常識を示していきたい。そんな想いから誕生した、サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォームです。
commpostでは・・・
異業種との協働を通じて、企業の廃棄物や未利用資源の再生・循環を促進し、廃棄のない社会の実現を目指します。
また、柔軟で公平な雇用環境の提供や、人々の心が満たされる取り組みなど、多様な人々が共に成長できる環境作りに努めます。
> SPECIAL SITE(https://www.urban-research.co.jp/special/commpost/) > Instagram @ ur_commpost(https://www.instagram.com/ur_commpost/)
