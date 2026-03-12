『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展 in 心斎橋』 亀山陽平監督のサイン会開催決定！

心斎橋PARCO(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3)は2026年4月4日(土)～4月19日(日)の期間、14F


・PARCO GALLERYにて『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展』を開催します。


池袋、仙台、名古屋のPARCOを巡回した本展は、2022年にYouTubeで公開された総再生数1,100万回を超える話題作「ミルキー☆ハイウェイ」の待望の続編、アニメ「ミルキー☆サブウェイ」の放送を記念した展覧会です。作品の世界観を追体験できるフォトスポットやアニメ制作の裏側に加え、大ヒット公開中の劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の要素も追加し、さらにパワーアップした、本展でしか見ることのできない展示コンテンツをお楽しみいただけます。


さらに、会期初日の4月4日(土)には、監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を担当した亀山陽平監督のサイン会を開催いたします。



■開催概要

タイトル：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展 in 心斎橋


会場：心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY （大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）


会期：2026年4月4日(土)～4月19日(日) 10:00～20:00※入場は閉場の30分前まで※最終日は18:00閉場


入場料：1,500円(税込)※入場特典付き


※混雑緩和のため、4月4日(土)、5日(日)は日時指定制の前売券を販売いたします。


前売券販売・サイン会応募ページ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2610236


・前売券販売開始：3月20日(金)13:00～※先着順


・サイン会応募期間：3月13日(金)18:00～3月18日(水)23:59


・サイン会当落発表：3月20日(金)13:00～


PARCO ART：https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1852


【亀山陽平監督サイン会】


会場：心斎橋PARCO 14F・SPACE 14（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）


日時：4月4日(土)１.12:30～ ２.13:00～ ３.14:30～ ４.15:00～計4回 各回25名


※サイン会の応募は上記チケットページより受付 ※抽選制


主催：PARCO


協力：シンエイ動画


企画制作：kanon inc.


後援：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社


公式HP：https://milkygalacticuniverse.com/　


※上記内容は変更になる可能性がございます



■販売商品

本展では、展覧会開催を記念して、展覧会オリジナルビジュアルを使用した展覧会記念商品の販売を予定しています。


※掲載している商品は一部になります。※画像はイメージです。※すべて税込価格




ロンT ちはる(白)　(サイズ:M/L/XL) 7,150円

半袖T まきな(紫)　(サイズ:M/L/XL)　各6,050円

半袖T まきな(黄色)　(サイズ:M/L/XL)　各6,050円

半袖T ちはる(白)　(サイズ:M/L/XL)　各6,050円


ワッペン（ちはる/まきな/あかね）　各880円

トレーディング アクリルキーホルダー+各会場追加分 12種　各880円

クリアファイルA4 各440円

クッションキーホルダー　(ちはる/まきな) 各1,320円


トートバッグ 3,850円

トレーディング ステッカー21種　各440円

トレーディング アクリルスタンド 10種 各1,100円

トレーディング 缶バッジ　10種+各会場追加分 各385円

アサミ＆リョーコ、ハガの描きおろしを使用したグッズなど、会場内では大阪会場からの新商品も登場！





■展示内容













■シアタス心斎橋にて劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」上映決定！

心斎橋PARCO 12F「シアタス心斎橋」にて、劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の上映が決定いたしました。上映は2026年4月3日(金)より予定しております。展覧会とあわせてぜひお楽しみください。


上映スケジュールの詳細は、シアタス心斎橋のホームページ(https://www.aeoncinema.com/cinema/shinsaibashi/)をご確認ください。






■監督・脚本・キャラクターデザイン・制作　亀山陽平(カメヤマ ヨウヘイ) PROFILE

1996年8月16日生まれ。
幼い頃から欧米スタイルの手描きアニメーションに憧れがあり、海外でアニメーターになることを目指していた。
2016年夏からアメリカ合衆国カリフォルニア州に留学するが、欧米では手描きアニメーションが主流ではなくなっていること、そして3Dという媒体に興味を持ち始めたことから将来の方向性について考え直し、2019年に大学を自主退学し日本へ帰国。
2020年に都内の専門学校に入学。
2022年2月、個人製作兼卒業制作として作ったショートアニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』を公開。
フリーランスとして活動をはじめて以降、MV制作や企業タイアップ企画などに参加。
2023年から新作『銀河特急 ミルキー ☆ サブウェイ』の制作を開始する。






https://x.com/maru_turu


https://www.instagram.com/kameyamayohei