Agora、スケーラブルな音声AIエージェントの導入障壁を解消

東京、2026年3月12日 - リアルタイム・エンゲージメント分野のグローバルリーダーであるAgora（NASDAQ: API）は本日、カスタマーサービスおよびセールス＆マーケティング向けのConversational AI Agentソリューションを発表しました。これは、日本を含むグローバル市場において、Conversational AIの本格的なエンタープライズ導入を妨げてきた技術的な障壁を解消するために設計された統合プラットフォーム上に構築されたものです。

今回の発表は、業界が重要な転換点を迎える中で行われました。Gartnerによると、2027年末までにConversational AIエージェントは顧客対応の70％を自動化し、2028年までにはAIエージェントの数が人間の営業担当者の10倍に達すると予測されています。この大きな機会がある一方で、多くの企業はいまだにレガシーシステムの制約を受けており、長い待ち時間、硬直的な着信振り分け、非効率なアウトリーチといった課題に十分に対応できていません。その結果、業務負荷が増大するだけでなく、顧客の信頼低下も招いています。

エンタープライズ向け音声AIを支えるインフラ

Agoraの包括的なConversational AIプラットフォームは、3つの中核技術を高性能な単一スタックとして統合することで、本番導入における重大な課題を解消します。

Agent Studio：企業が高度な音声AIエージェントを迅速に構築、テスト、導入できる、ビジュアル型のノーコード環境。

Conversational AI Engine：自動音声認識（ASR）、大規模言語モデル（LLM）、音声合成（TTS）を統合し、シームレスなリアルタイムワークフローを実現する高度なオーケストレーションレイヤー。

SDRTN(R)（Software-Defined Real-Time Network）：サブ秒単位の低遅延と高い信頼性を実現する、Agoraのグローバル分散型基盤インフラ。

この高性能スタックを活用することで、Agoraは競合する音声AIソリューションでは実現が難しいレベルの運用信頼性を提供します。超低遅延のやり取りによる自然な会話フロー、混雑したネットワーク環境でも明瞭なコミュニケーション、さらにAIによるノイズ抑制とボイスロック機能によって騒がしい環境下でも正確な応答を可能にします。

Agoraの創業者兼CEOであるTony Zhaoは、次のように述べています。

「音声は、人と人とのコミュニケーションにおいて最も自然な手段です。しかし、リアルタイムのConversational AIを大規模に提供するには、そのために特化して設計されたインフラが不可欠です。これまで音声AIの導入を制約してきた遅延やオーケストレーションの課題を解決することで、企業は顧客体験の品質を損なうことなく、Conversational AIエージェントを大規模に展開できるようになります。」

現在、世界中の企業・組織がすでにこれらの機能を活用し、大量のカスタマーサービス対応やアウトバウンド業務の変革を進めています。

Voice AIで顧客との対話を変革

AI Customer Service Agents：顧客体験を損なうことなくサポートを拡張

顧客対応件数が増加する中、コンタクトセンターには、運用コストを管理しながらサービス品質を維持するという大きなプレッシャーがかかっています。AgoraのAI Customer Service Agentsは、予約リマインダー、配送状況の案内、技術的なトラブル対応、請求に関する問い合わせといった定型業務を自動化することで、この課題を解決します。これにより、一貫性のあるリアルタイムサポートを提供しつつ、人間のオペレーターはより複雑な案件に集中できるようになります。

主な特長：

即時対応：24時間365日の自動サポートにより、一般的な問い合わせに待ち時間なく対応。

自然な会話：高度な割り込み認識対応の音声技術により、人との会話に近いスムーズな対話を実現。

業務効率の向上：高度な自動化と、必要に応じた有人対応へのシームレスな引き継ぎにより、解決率を最大化。

AI Sales & Marketing Agents：大規模展開に対応する高度なアウトリーチ

これまでのアウトバウンド業務は、顧客に無機質な印象を与えがちな硬直的なダイヤラーやスクリプトに依存してきました。AgoraのAI Sales & Marketing Agentsは、アウトリーチに会話インテリジェンスを取り入れることでこの課題を解決します。自然でリアルタイムな音声対話を通じて、債権回収、決済処理、見込み顧客の選別、インタラクティブな調査、リアルタイムのイベント投票など、高い効果が求められるユースケースに対応します。

主な特長：

文脈を踏まえたエンゲージメント：複雑な異議や反応にも対応し、その場で柔軟にメッセージを最適化。

自動選別：購買意欲の高い見込み顧客を特定し、商談設定まで直接つなげることが可能。

生産性向上：営業担当者が手動での架電やスクリーニングではなく、案件の成約に集中できるよう支援。

FasesBIのExecutive DirectorであるAlejandro Pinto Villalba氏は、次のように述べています。

「従来の市場調査における課題は、最初のアプローチ段階で生じる摩擦の大きさでした。AgoraのVoice AIエージェントを活用して当社の調査プラットフォームへ参加者を招待したところ、コンバージョン率は10％に達しました。これは、手動での架電ではこれまで実現できなかった数字です。エージェントが最初の説明やインセンティブの案内を的確に行ってくれるため、運用人員を増やすことなく、データ収集と報酬配布を拡大できています。」

