『紅の砂漠』ローンチトレーラーを公開

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

新作オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』のローンチトレーラーを、2026年3月12日に公開しました。

本映像では、3月20日の発売に向けて、巨大ボスとの迫力ある戦闘や各キャラクターならではの個性的なアクション、ドラゴンを活用したバトルなど、広大なオープンワールド「ファイウェル大陸」で繰り広げられる冒険の一端を紹介しています。

▼ 『紅の砂漠』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=VWIw_f8e9Pg

■ 発売を目前に控えた『紅の砂漠』の最新映像を公開

今回公開されたローンチトレーラーでは、プレイヤーが3月20日に体験することになる『紅の砂漠』の冒険の魅力を凝縮して紹介しています。 巨大なボスとの戦闘、スピード感あふれるアクション、キャラクターごとの個性を活かした戦い方など、本作ならではのダイナミックなゲームプレイを確認できます。

■ グローバルプレビューイベントでも高評価

Pearl Abyssは2月下旬、北米、ヨーロッパ、日本、台湾、中国、オーストラリアなど主要地域のメディアおよびインフルエンサーを対象に、グローバルプレビューイベントを開催しました。 イベントでは、『紅の砂漠』冒頭約4時間分のゲームプレイを公開しました。

自社開発エンジンによって実現した高品質なグラフィック表現、ダイナミックな戦闘システム、多彩なインタラクションが可能なオープンワールド環境、そして豊富なコンテンツ構成に対して、参加者から好意的な評価が寄せられました。

■ ウィッシュリスト300万件突破、発売前から高い注目

『紅の砂漠』は、グローバル主要プラットフォームにおいてウィッシュリスト300万件を突破し、発売前から高い関心を集めています。

■ 3月18日より事前ダウンロード開始

プレイヤーは、2026年3月18日午前7時（日本時間）より、 PlayStation Store、Xbox Store、Microsoft Store、Steamにて『紅の砂漠』の事前ダウンロードを開始できます。

■ 発売情報

『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、2026年3月20日に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売予定です。

現在、公式サイトにて事前予約を受付中です。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store ROG Xbox Ally (Ally | Ally X)

Pearl Abyss（パールアビス）について

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.