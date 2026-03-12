EC事業者向け「資金調達10種類」を比較！銀行融資・補助金・ファクタリングまで整理したガイドを無料公開

株式会社GOATEC資金調達方法ガイド

EC運営をサポートする株式会社GOAT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉永 俊）は、EC事業者が活用できる資金調達方法を網羅した「EC資金調達方法ガイド」を無料公開しました。

本資料では、日本政策金融公庫（金利1～3%台）からRBF・売上ファクタリング（最短即日）・クラウドファンディングまで、EC事業者が実際に使える10種類の調達手段を、調達までの期間・調達可能額・手数料・おすすめの状況別に徹底整理しています。

■ 「銀行融資に断られた」「仕入れ資金が足りない」--EC事業者の資金調達は選択肢を知るだけで変わる

売上が伸びているのに仕入れ資金が追いつかない、広告費を増やしたいのに手元資金がない--EC事業者特有のこうした資金繰りの悩みに対し、多くの事業者が「銀行融資」か「自己資金」しか選択肢を知らないまま、機会損失を繰り返しています。

実際には、株式を手放さずに最短即日で数億円まで調達できるRBF、返済不要の補助金・助成金、売上実績があれば使えるECプラットフォーム融資など、状況に応じた多様な手段が存在します。知っているかどうかだけで、事業の成長スピードが大きく変わります。

【資料の内容】

📊 10種類の調達方法を調達期間・金額・手数料で一覧比較

「今すぐ必要」か「低コストで調達したい」かで最適解が変わります

📊 状況別おすすめの調達手段と注意点

赤字でも使える方法、担保不要の方法、創業期に最適な方法を明示

📊 GOATが特に注目するRBF（レベニュー・ベースド・ファイナンシング）の詳細解説

株式も担保も不要でEC事業との相性が最も高い最新手法を徹底解説

代表コメント

「資金が足りないから成長できない、ではなく、適切な調達手段を知らないから成長が止まっているEC事業者を、これまで数多く見てきました。仕入れ・広告・システム投資。どれもタイミングを逃すと機会損失になります。

特に今注目しているのがRBFで、株式も担保も不要で売上に連動して返済できるため、成長期のEC事業者との相性が抜群です。GOATでも力を入れて支援しています。まずこの資料で選択肢を広げ、次の一手を早めに動き出してください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

