株式会社電巧社　第8回 脱炭素経営EXPO【春】出展のお知らせ

株式会社 電巧社

「RE100」の中小企業版「RE Action」に加盟し、脱炭素経営を推進する電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2026年3月17日～19日に東京ビッグサイトにて開催される第8回 脱炭素経営EXPO【春】に出展致します。

近年、日本ではカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しており、

大手企業を中心にサプライチェーン全体で脱炭素経営が求められるケースが増えています。

当社ブースでは、省エネ・創エネ・蓄エネの最新ソリューションに加え、

補助金活用による導入支援など、企業の脱炭素経営を加速させるサポートもご紹介いたします。

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【展示概要】

＜省エネ＞

- 空調コスト削減の切り札 「CONTINEWM（コンティニューム）」- 夏場の熱から設備を守る新しい一手 「SPACECOOL（スペースクール）」- 建物全体をまとめて省エネ 「FORCE（フォース）」

＜創エネ＞

- あきらめていた屋根に発電を 「フレキシブルソーラーG＋」- 1枚から始める賢い太陽光 「マイクロインバータ」

＜蓄エネ＞

- 最強のオールインワン 「GOODWEキャビネット式蓄電池システム」- あらゆる施設のBCP対策に 「GFMパワーコンディショナ」- 防災・バックアップ・独立電源用 「ソーラー充電対応蓄電池パック」

＜補助金支援＞

- 2026年度から義務化 「屋根置き太陽光目標策定支援」- 自治体の脱炭素を一気に加速 「重点対策加速化事業支援」- 圧倒的な市場成長性「系統用蓄電所補助事業支援」





第8回 脱炭素経営EXPO【春】

■日時： 2026年3月17日（火）～3月19日（木）（3日間）

午前10時～午後5時

■会場： 東京ビッグサイト 東展示棟 第7ホール E35-48

■住所： 東京都江東区有明3-11-1

■最寄り駅： りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約7分

■参加費： 無料（要事前登録）

■公式サイト： https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html

お申し込みはこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1584902185884866-HKC

弊社はPV EXPOにも出展いたします。

出展内容などは、弊社運営サイト『脱炭素経営ドットコム』にて紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

各EXPOの出展詳細こちら＞＞＞ :https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/trivia/pv-expo-and-datsutansokeiei-expo-0317/

[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： ビル用電気設備の販売・保守、再エネ・省エネ・蓄エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請のサポートなど

資本金： 9,000万円

Webサイト：https://de-denkosha.co.jp/

脱炭素経営ドットコム：https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/