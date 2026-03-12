株式会社電巧社　第8回 脱炭素経営EXPO【春】出展のお知らせ

株式会社 電巧社

「RE100」の中小企業版「RE Action」に加盟し、脱炭素経営を推進する電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2026年3月17日～19日に東京ビッグサイトにて開催される第8回 脱炭素経営EXPO【春】に出展致します。




近年、日本ではカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しており、


大手企業を中心にサプライチェーン全体で脱炭素経営が求められるケースが増えています。



当社ブースでは、省エネ・創エネ・蓄エネの最新ソリューションに加え、


補助金活用による導入支援など、企業の脱炭素経営を加速させるサポートもご紹介いたします。



ご多忙の折とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。






【展示概要】

＜省エネ＞


- 空調コスト削減の切り札　「CONTINEWM（コンティニューム）」
- 夏場の熱から設備を守る新しい一手　「SPACECOOL（スペースクール）」
- 建物全体をまとめて省エネ　「FORCE（フォース）」


＜創エネ＞


- あきらめていた屋根に発電を　「フレキシブルソーラーG＋」
- 1枚から始める賢い太陽光　「マイクロインバータ」


＜蓄エネ＞


- 最強のオールインワン　「GOODWEキャビネット式蓄電池システム」
- あらゆる施設のBCP対策に　「GFMパワーコンディショナ」
- 防災・バックアップ・独立電源用　「ソーラー充電対応蓄電池パック」


＜補助金支援＞


- 2026年度から義務化　「屋根置き太陽光目標策定支援」
- 自治体の脱炭素を一気に加速　「重点対策加速化事業支援」
- 圧倒的な市場成長性「系統用蓄電所補助事業支援」



第8回 脱炭素経営EXPO【春】

■日時： 　　　2026年3月17日（火）～3月19日（木）（3日間）
　　　　 　　　午前10時～午後5時


■会場： 　　　東京ビッグサイト　東展示棟　第7ホール　E35-48
■住所： 　　　東京都江東区有明3-11-1


■最寄り駅： 　りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分


　　　　　　　 ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約7分


■参加費： 　　無料（要事前登録）


■公式サイト： https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html



お申し込みはこちら :
https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1584902185884866-HKC



弊社はPV EXPOにも出展いたします。


出展内容などは、弊社運営サイト『脱炭素経営ドットコム』にて紹介しておりますので、ぜひご覧ください。



各EXPOの出展詳細こちら＞＞＞ :
https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/trivia/pv-expo-and-datsutansokeiei-expo-0317/



[会社概要]


社名：　　　株式会社 電巧社
所在地：　　〒105-0014 東京都港区芝2-10-4
代表者：　　代表取締役社長　中嶋 乃武也
設立：　　　1928年（昭和3年）2月11日
事業内容：　ビル用電気設備の販売・保守、再エネ・省エネ・蓄エネに関する活動や


　　　　　　製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請のサポートなど
資本金：　　9,000万円
Webサイト：https://de-denkosha.co.jp/


脱炭素経営ドットコム：https://de-denkosha.co.jp/datsutanso/