頑張るママの追いかけっこ絵本『おべんとう　わすれてるよ』が抽選で当たるSNSプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、抽選で2名様に絵本『おべんとう わすれてるよ』をプレゼント！

詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。

【プレゼント内容】

絵本『おべんとう わすれてるよ』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。

【応募方法】

１.こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー

・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント

https://x.com/micromagazine03

・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/kodomono_hon/

２.キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）

リポストで当選確率が2倍に！

（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に @kodomono_hon をタグ付けしてください。）

３.応募完了！

【応募期間】

2026年4月10日まで

【注意事項】

※2026月4月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡させていただきます。

※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。

※発送は日本国内のみとなりますのでご了承ください。

※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募ください。

※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。

※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信ください。

※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。

【なりすましアカウントにご注意ください】

※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切ありません。

※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはありません。

※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックをお願いいたします。

書籍情報

『おべんとう わすれてるよ』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=69292

作：東川りえ

ISBN：9784867169292

B5判、38ページ

価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）

発売日：2026年3月5日

【あらすじ】

今日は楽しい遠足の日。

ちいたくんは、お弁当を忘れて出かけてしまいます。

「ちいた！ おべんとう わすれてるよ～～～～！」

ママは懸命に追いかけますが、ちいたくんはぜんぜん気付いてくれません。

果たして無事にお弁当を手渡すことができるのでしょうか？

頑張るママのスーパー追いかけっこ絵本。

著者情報

東川りえ

東京生まれ、茨城育ち。武蔵野美術大学卒。CGデザイナーを経て絵本の制作を開始。

『まちにまった おでかけのひ』（絵本館）で絵本作家デビュー。

好きなお弁当のおかずは鮭。曲げわっぱのお弁当箱に憧れを抱いている。

こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/

こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、

絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、

プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！

