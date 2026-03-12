頑張るママの追いかけっこ絵本『おべんとう　わすれてるよ』が抽選で当たるSNSプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。



フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、抽選で2名様に絵本『おべんとう　わすれてるよ』をプレゼント！


詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。





【プレゼント内容】


絵本『おべんとう　わすれてるよ』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。



【応募方法】


１.こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー


・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント


　　https://x.com/micromagazine03


・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント


　　https://www.instagram.com/kodomono_hon/


２.キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）


　リポストで当選確率が2倍に！


（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に @kodomono_hon をタグ付けしてください。）


３.応募完了！



【応募期間】


2026年4月10日まで



【注意事項】


※2026月4月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡させていただきます。


※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。


※発送は日本国内のみとなりますのでご了承ください。


※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募ください。


※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。


※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信ください。


※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。



【なりすましアカウントにご注意ください】


※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切ありません。


※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはありません。


※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックをお願いいたします。





書籍情報





『おべんとう　わすれてるよ』


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=69292


作：東川りえ


ISBN：9784867169292


B5判、38ページ


価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）


発売日：2026年3月5日




【あらすじ】


今日は楽しい遠足の日。


ちいたくんは、お弁当を忘れて出かけてしまいます。


「ちいた！　おべんとう　わすれてるよ～～～～！」


ママは懸命に追いかけますが、ちいたくんはぜんぜん気付いてくれません。


果たして無事にお弁当を手渡すことができるのでしょうか？　


頑張るママのスーパー追いかけっこ絵本。










著者情報



東川りえ

東京生まれ、茨城育ち。武蔵野美術大学卒。CGデザイナーを経て絵本の制作を開始。


『まちにまった おでかけのひ』（絵本館）で絵本作家デビュー。


好きなお弁当のおかずは鮭。曲げわっぱのお弁当箱に憧れを抱いている。





こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト　https://kodomono-hon.com/



