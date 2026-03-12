頑張るママの追いかけっこ絵本『おべんとう わすれてるよ』が抽選で当たるSNSプレゼントキャンペーンを開催！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。
フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、抽選で2名様に絵本『おべんとう わすれてるよ』をプレゼント！
詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。
【プレゼント内容】
絵本『おべんとう わすれてるよ』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。
【応募方法】
１.こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー
・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント
https://x.com/micromagazine03
・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/kodomono_hon/
２.キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）
リポストで当選確率が2倍に！
（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に @kodomono_hon をタグ付けしてください。）
３.応募完了！
【応募期間】
2026年4月10日まで
【注意事項】
※2026月4月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡させていただきます。
※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となります。
※発送は日本国内のみとなりますのでご了承ください。
※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募ください。
※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。
※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信ください。
※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。
【なりすましアカウントにご注意ください】
※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切ありません。
※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはありません。
※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックをお願いいたします。
書籍情報
『おべんとう わすれてるよ』
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=69292
作：東川りえ
ISBN：9784867169292
B5判、38ページ
価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）
発売日：2026年3月5日
【あらすじ】
今日は楽しい遠足の日。
ちいたくんは、お弁当を忘れて出かけてしまいます。
「ちいた！ おべんとう わすれてるよ～～～～！」
ママは懸命に追いかけますが、ちいたくんはぜんぜん気付いてくれません。
果たして無事にお弁当を手渡すことができるのでしょうか？
頑張るママのスーパー追いかけっこ絵本。
著者情報
東川りえ
東京生まれ、茨城育ち。武蔵野美術大学卒。CGデザイナーを経て絵本の制作を開始。
『まちにまった おでかけのひ』（絵本館）で絵本作家デビュー。
好きなお弁当のおかずは鮭。曲げわっぱのお弁当箱に憧れを抱いている。
