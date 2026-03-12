【徳島ガンバロウズ】TG7バージョンアップのお知らせ3/14(土)岐阜スゥープス戦よりアウェーゲームにも対応

株式会社がんばろう徳島

このたび、公式アプリ『TG7（ティージーセブン）』が、3月14日(土)の岐阜スゥープス戦よりアウェーゲームにも対応いたします。

これまで『TG7』はホームゲーム限定でご参加いただいておりましたが、今回のバージョンアップによりアウェーゲームでもご参加いただけるようになりました。

会場に行けないアウェーゲームでも、スマートフォンから『TG7』に参加し、試合をより一層お楽しみください。

アウェーゲームも『TG7』に参加可能！

アウェーゲームも、ホームゲームと同様に『TG7』に参加することができます。

試合開始直後の1～7本目のシュートを決める選手を予想し、的中すると TG7ポイントを獲得することができます。



会場に行けない試合でもポイントが貯まる！

アウェーゲームでは会場引換の景品はございませんが、『TG7』に参加することで ポイントを貯めることが可能です。貯めたポイントは、今後リリース予定の景品交換機能で使用することができます。

対象試合

3月14日(土) 岐阜スゥープス戦より

以降のアウェーゲームでも『TG7』に参加可能となります。

『TG7』アプリとは？

『TG7』は、これまでホームゲームで実施し、多くのブースターの皆さまにご参加いただいてきた人気企画「ガンバロウズ7」 をもっと熱く、もっと深く楽しんでいただくために開発した公式アプリです。

2024-25 シーズン、2025-26 シーズンの2シーズンにわたりクローズドテストを含め合計27 試合で累計10,105 人にご参加いただいた「ガンバロウズ7」。

実績とブースターの皆さまの声を受け、株式会社メディアドゥの企画・開発により検証を重ね、より直感的で没入感のある体験へと進化させました。

「過去の試合から予想する」

「選手の調子や戦術を読み解く」

試合を観戦するだけではない、新たな楽しみ方をお届けします。

『TG7』アプリでできること

試合の最初の7ゴールを予想！

ホームゲームで、試合開始から7ゴール目までを「どの選手が、どの順番で得点するか」予想します。

予想は誰でも参加可能。当日会場に来られない方々も、バスケットLIVEを見ながらご参加ください！

１. みんなの期待が見える「オッズ」機能

各選手への投票数をもとにオッズを算出。

ブースターの期待が“数字”として見えるので、

・ 本命を信じる

・ あえて高オッズを狙う

など、自分なりの戦略で予想を楽しめます。

２. 過去データをチェックできる「TG7分析」

1～7ゴール目を決めた選手の実績を、ゴールごとにランキング表示。

・ 直近4試合

・ シーズン累計

を見比べながら、選手の調子や傾向を読み取れます。

３. 予想が当たると「TG7ポイント」獲得！

的中数やオッズに応じて、独自ポイント「TG7ポイント」を獲得。

貯めたポイントは、TG7限定のオリジナル景品と交換できます。

【ホームゲーム会場限定景品】

ホームゲーム限定で、２連続、３連続以上的中された方には試合会場にて特別な景品をプレゼントいたします。

※的中した方は、試合終了後の景品受け取りブースにて、スタッフへ結果画面をご提示ください。

※景品の交換は当日限り有効となります。

４. ユーザー同士のランキングで盛り上がる！

獲得ポイントに応じて、ユーザーランキングを表示。

試合ごとに順位が変動するため、シーズンを通した楽しみにつながります。

さらに…

今シーズン終了時点のユーザーランキング 上位3名の方は、シーズン終了後に開催予定の ファン感謝祭にて、ご希望の選手から直接表彰いたします！

観戦は、もっとドラマチックに

試合前は、戦術を想像しながら予想し、試合中は、ゴールの行方に心を躍らせ、試合後は、結果を振り返り、次の一戦へ思いを巡らせる。

『TG7』は、知れば知るほど当たり、当たるほど楽しくなる新しいガンバロウズ観戦体験をお届けします。

『TG7』は今後も段階的に新機能を実装予定。ブースターの皆さまとともに進化していく『TG7』に、どうぞご期待ください！

アプリ『TG7』の遊び方

1:アプリ『TG７』をダウンロード

下記URLよりダウンロードいただけます。

ダウンロードはこちら :https://tg-7.jp/content/landing/app-landing.html



2:新規会員登録

初回のみ会員登録が必要です。 登録は約2分で完了し、一度登録すれば次回以降はすぐに予想に参加できます。

3:投票

・試合当日の午前9時に投票画面がオープンされます。

・試合開始約45分前にスターティング5（試合開始時にコートに立つ5選手）が投票画面に表示されます。

・投票画面で、「試合開始の1～7ゴールを得点する徳島ガンバロウズの選手」を予想し、一覧から選択してください。

・「確定」ボタンを押すと投票完了です。

・投票は試合開始5分前に締め切られます。

4: ハーフタイム中｜予想結果が確定

予想結果は7ゴールが決まった後に確定します。 的中した数に応じてTG7ポイントが加算され、獲得したTG7ポイントは景品と交換できます。（※交換機能は後日リリース予定）。

サービス概要

・ 対象試合：2025‐26シーズン 徳島ガンバロウズ 2/7以降のホームゲームと、3/14以降のアウェーゲーム

・ 対応OS：iOS / Android

・ 利用料金：無料（初回会員登録あり）

・ ポイント有効期限：2025-26シーズン終了まで

注意事項

・未成年者の方は、保護者の同意を得たうえでご参加ください。

・応募は各試合につき1回限り有効です。

・2025-26シーズンでは、1試合で獲得できるTG7ポイントの上限は600,000PTまでとなります。

・TG7ポイントは2025-26シーズンまで有効、次シーズンへの持ち越しできません。

個人情報の取り扱いについて

・ ご提供いただいた個人情報の利用目的は以下のとおりです。

1)本企画の運営（参加条件を満たしていることの確認、抽選、景品送付および景品送付に必要な諸連絡等）のため

2)サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため

3)広告、宣伝、マーケティング活動の実施のため

・法令などにより開示を求められた場合を除き、応募者の同意なしに個人情報を業務委託先以外の第三者に提供することはありません。

・上記のほか個人情報の取り扱いについては当クラブウェブサイトの「お客様の個人情報のお取扱いについて」（https://gambarous.jp/privacy/）をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

TG7＠mediado.jp

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。