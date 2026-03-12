【クラブメッド】サッカー界のレジェンド・ジーコ氏監修！ 家族みんなで楽しめる「Zico 10 Camp」、今夏も北海道キロロで開催

株式会社クラブメッド

オールインクルーシブ・リゾートのパイオニア「クラブメッド」 は、ブラジルの伝説的サッカーアイコン・ジーコ氏と特別コラボレーションし、サッカートレーニングプログラム 「ジーコ10キャンプ（Zico 10 Camp）」 を2026年7月17日から8月30日まで北海道のクラブメッド・キロロ グランドにて開催します。

昨年に引き続き行われる本プログラムは、リゾート滞在中に追加代金不要で参加可能。6歳から17歳の子どもたちを対象に、ジーコ氏のトレーニングメソッドとブラジルスタイルのサッカー技術を融合したユニークなキャンプです。週に2回、3日間のプログラムを開催。フル参加はもちろん、1日だけでも気軽にご体験いただけます。

今年はファミリータイムや、大人向けセッション（7月10日～16日） も増設し、さらに多くのゲストが楽しめる内容に進化しました。

雄大な自然と涼やかな気候が魅力の北海道キロロは、避暑地としても最適。家族でのリゾート滞在とサッカー体験を同時に楽しめます。

さらに4月27日までのご予約で宿泊代金が最大30％OFFとなる早割りキャンペーンも実施中です。

北海道キロロの自然に囲まれ、世界水準のサッカートレーニングとクラブメッドならではのオールインクルーシブ体験を満喫し、家族みんなが笑顔になれる贅沢な夏をお届けします。

世界で6,700人以上が参加した、人気サッカープログラム「ジーコ10キャンプ」

「ジーコ10キャンプ」は、これまでブラジルのクラブメッド・レイク パラダイスやクラブメッド・リオ ダス ペドラスで開催され、2018年の開始以来、6,700人以上の若きフットボーラーが参加してきた世界的なトレーニングプログラムです。

このプログラムは、ブラジルの伝説的サッカーアイコンであるジーコ（アルトゥール・アントゥネス・コインブラ）氏が発案したもので、サッカー技術だけでなく、創造性やチームワークを育むことを目的としています。

ジーコ氏は、CRフラメンゴやブラジル代表で活躍したレジェンドで、日本でも代表チームの監督を務め、現在は世界中で次世代育成に尽力しています。

そして昨年、待望のアジア開催の舞台として北海道キロロに「ジーコ10キャンプ」が登場。

夏休みの旅行と子どものサッカー熱、両方を満たせるプログラムとして、多くのファミリーから高い評価をいただきました。

トレーニングでは、ジーコ氏の哲学と情熱を受け継いだ経験豊富なコーチ陣が、ブラジル流のテクニックや創造性を楽しく指導。

子どもたちは、世界水準のコーチングを受けながらサッカー技術を磨き、仲間とともに成長する素晴らしい体験を得ることができます。

学び・遊び・感動が詰まった、クラブメッドのオールインクルーシブ体験

クラブメッド・キロロ グランドでは、北海道の豊かな自然の中で様々な体験をオールインクルーシブでご提供しています。

- 世界各国のグルメ- 温泉やサウナ、屋内プール- テニスやパークゴルフ、ヨガなどの豊富なアクティビティ- 託児サービスやキッズプログラム- エンターテインメントショーやパーティ

さらに、今回のジーコ１０キャンプも追加代金なしで参加可能です。

年齢に合わせた安心の託児サービス

クラブメッドならではの魅力として、4歳以上を対象にした多彩なキッズプログラムを備えた託児サービス「キッズクラブ」を、オールインクルーシブで利用できる点があります。「ジーコ10キャンプ」もスケジュールに含まれているため、朝に参加登録すれば夕方までお子さまを安心して預けることが可能です。その間、保護者はヨガや各種アクティビティに参加したり、ゆったり休息したりと、自由な時間を過ごせます。

兄弟姉妹で希望が分かれても安心。上の子はサッカー、下の子は屋内プログラムに参加するなど、それぞれの興味に合わせて過ごせます。経験豊富な専任の G.O（クラブメッドのスタッフ呼称） が丁寧にサポートするため、保護者も安心して休暇を満喫できます。

サッカーを通じて成長する子どもたちと、リゾートステイを楽しむ家族。学び・遊び・感動が詰まった特別な夏休みが、北海道キロロで叶います。

「ジーコ１０キャンプ」詳細について

■開催地：クラブメッド・キロロ グランド

北海道余市郡赤井川村字常盤128-1

https://www.clubmed.co.jp/KIGC_SUMMER

■お子様向けセッション

開催日程：2026年7月17日～8月30日

毎週火曜日～日曜日（月曜日を除く）

午前（9:00～11:00）と午後（15:00～17:00）のセッションを開催

※週に2回、3日間ごとのプログラムを展開

※午後のセッションの後半に親子で楽しめるファミリータイムを開催

対象年齢：6～17歳のお子様

追加代金：不要（オールインクルーシブ体験に含まれます）

■大人向けセッション

開催日程：2026年7月10日～7月16日

■詳細はこちら：https://www.clubmed.co.jp/l/zico-10-camp-kiroro-grand

4月27日までのご予約で最大30％OFF!

現在、4月27日までのご予約でお得に滞在できるキャンペーンを実施中です。

- 3泊以上のご滞在：宿泊代金から 20～30％割引- 2泊のご滞在：宿泊代金から 10～20％割引

■旅行代金一例：大人1名と子ども1名（*11歳以下）2泊3日 にて、合計77,020円（*8月下旬宿泊、早割り適用）

この機会に、家族みんなが笑顔になれる夏の滞在を、早めのご予約でぜひご計画ください。

■早割り Summer 2026：https://www.clubmed.co.jp/o/summer-2026

家族の笑顔とサッカーの感動、リゾートの贅沢を一度に味わえる特別な夏を、

ぜひクラブメッドで体験してみませんか？

【クラブメッド】

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

