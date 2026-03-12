『ホロライブ』5期生ブルー担当、「雪花ラミィ」がフィギュアで再登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199363&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア（再販）
【製品情報】
□参考価格：35,000円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：マックスファクトリー
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約220mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：なかやまん(マックスファクトリー)
彩色：彩部一路
ホロライブ5期生ブルー担当、「雪花ラミィ」が1/6スケールフィギュアとなって登場です。
リン☆ユウママのイラストを元に超美麗フィギュアとして立体化いたしました。
髪の毛の細かな造形は尋常ではない細かいパーツ分けで再現。
それぞれの先端にはグラデーションがかかっており、イラストの繊細さを表現しております。
やさしさと儚さが同居したような表情も細かい塗装で再現。顔が肝臓とは言わせません。
透けた素材のスカートはクリアパーツで成型。
雪の結晶、チェック柄など衣装の再現度もばっちりです。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『ホロライブ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26279&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) COVER
【店舗情報】
