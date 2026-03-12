【コクヨ x CLEARNOTE共催】中高生・保護者対象｜親子で取り組む新学期準備！勉強法＆進路発見イベント「Campusカフェ」を3月29日に開催

株式会社CLEARNOTE

株式会社CLEARNOTE（本社：東京都港区／社長：山田 義和）はコクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）と共催で、中高生の勉強法や進路について考える学び応援イベント「Campusカフェ」を2026年3月29日（日）に開催します。



今回のCampusカフェは、4月からスタートする新学期に向けての準備を親子で考えるイベントです。

学年や学校が変わる、受験の準備が始まるなど、4月から中高生のみなさんが迎える様々な変化に対して、どのような準備を進めるべきなのか。親として、子どもとして、そして親子で考えるべき内容を有名予備校講師と現役東大生が、それぞれの立場でお伝えします。

また会場となる東京・港区のコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」では展示会も同時に開催し、

・使い終わったノートを新しいキャンパスノートと交換できる「ノート卒業式」

・有名大学合格者が実際に作ったノートを閲覧できる「有名大学合格者のノート展示」

・コクヨの中高生向け学習サービスの体験コーナー

などに参加できます。

会場内にある「THE CAMPUS SHOP」では、ここでしか手に入らない文具も購入できます。

※本イベントは東京・港区のコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」で行います。中高生とその保護者の方、または中学・高等学校の教職員の方、予備校・学習塾の講師の方がご参加いただけます。



１.概要

イベント名：親子で取り組む新学期準備！勉強法＆進路発見イベント「Campusカフェ」

主催 ：株式会社CLEARNOTE・コクヨ株式会社 共催

実施日程 ：2026年3月29日（日） 開会 14:00 閉会 18:00

会場 ：コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS（東京都港区港南1丁目8-35）

アクセス ：JR品川駅港南口すぐ（THE CAMPUS 公式サイトhttps://the-campus.net/access/）

対象 ：中高生とその保護者、中学校・高等学校の教職員、予備校・学習塾の講師の方

募集人数 ：トークセッション参加：60名 展示会参加：200名 ※先着順（事前申込制）

参加費用 ：無料



２.申込方法

申込期間： 3月1２日（木）～3月26日（木）

申し込み：以下サイトにて事前申し込み

peatix: https://campuscafe2026.peatix.com

※ご家族でのお申込み場合は、一家庭4名までお申込みいただけます



３.プログラムの詳細

オープニング（14:00 - 14:10 )

トークセッション（14:15 - 16:25）

日々の勉強・受験の準備、そして保護者のサポートについて

有名予備校講師と現役東大生に、それぞれの立場で語っていただきます！

セッション１：有名予備校講師が語る 新学期の準備と子どもの勉強をサポートするために必要なこと（14:15～15:15）

講師：丸山大地氏（予備校講師／著述家）

講師プロフィール

英語底辺から這い上がり「レベル別×科学的継続法」を確立。大手予備校で対面、映像など数百万人の生徒を指導。圧倒的実績を背景に、難関校合格へと導く。著書に『1日まるごと英語で表現できる!やさしい英語フレーズ2020』（Gakken）など。

内容：ウイングネットなど大手予備校で英語講師として活躍する先生として、新学期に向けた準備について、また中学受験を体験した親としての経験から話す子供のためにすべきサポートについてお話しいただきます。

セッション２：東大合格者の勉強法と保護者のサポート（15:25 - 16:25）

講師：大島惇樹氏（現役東大生起業家）

講師プロフィール

東京都立日比谷高等学校卒業、東京大学工学部（EEIC）在籍。複数社のインターンを経て株式会社レゾンを設立、短期決戦型予備校「エクセリア」の代表として、荻窪や天王寺などで対面指導も展開。2025年11月に累計300万部の学習参考書「ゴロゴシリーズ」の新編集長に就任。

内容：東大合格に結びついた日々の勉強法、受験勉強について、そして受験が終わった今だから話せる保護者のサポートについてをお話しいただきます。

展示会（14：15 - 18:00）

コクヨグループが提供する様々な学習サポートサービスや文具とともに、企画展示もご覧になっていただけます。参加は無料ですので、ぜひご参加ください。

展示内容紹介

・PFU x Campus「ノートの卒業式」- 使い終わったノートを新しいノートと交換します！

※共催：株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治）

使い終わったノートって捨てづらくないですか？そこでPFUのスキャナーを利用して、内容はデジタルで保存、ノートはコクヨが回収して新しいノートを１冊進呈します。今まで使ったノートをありがとうの意味を込めて、この卒業式で新しいキャンパスノートと交換しましょう！

※使い終わったノートを当日お持ちください。

※ノート交換は一人３冊までとなります。

・有名大学合格者のノート展示

コクヨグループが提供する勉強のモチベをUPする勉強サポートアプリ「Clearnote」が集めた、有名大学合格者が実際に使っていたノートを展示します。有名大学合格者はどのようにノートを利用していたか、ぜひご自身の目でご確認ください♪



・コクヨの中高生向け学習サービス展示

コクヨグループが提供するまなびに関するサービスの展示を行います。ぜひご覧ください。

・Clearnote

コクヨグループの株式会社CLEARNOTEが提供する勉強のモチベをUPする勉強サポートアプリ

中学生、高校生、大学生が公開・共有している50万冊以上のノートを見ることが可能。自分が使っている教科書名からノートを探すことができるほか、学校名からノートを検索することも可能。また、わからないことを他のユーザーに質問できるQ&A機能を利用して、解けない問題について詳しく教えてもらうこともできます。（https://www.clearnotebooks.com）

・Carry Campus

ノート管理＆編集アプリ。授業で使ったノートをスマホで撮影するだけで、すきま時間を活用した勉強ができます。いつでもノートを見返すことができるほか、テスト予定のカウントダウンなど、テスト勉強に便利な機能も搭載。「暗記マーカー」や「今だけペン」など編集機能を利用して、暗記もばっちりです。（https://www.kokuyo.com/stationery/app-service/carrycampus/(https://www.kokuyo.com/stationery/app-service/carrycampus/))

その他コクヨのサービスについての展示を行います。



・イベント会場について

みんなのワーク＆ライフ開放区「THE CAMPUS（ザ・キャンパス）」

コクヨ株式会社の「THE CAMPUS」は、コクヨが「NEXT EXPERIENCE」（＝長期的視点で社会課題解決に取り組んでいくこと）の活動を通じて、未来につながる価値を探求するため、様々な専門性や経験を持つ人々と全館通して実験・実践する場所として設立されました。

この施設は“みんなのワーク＆ライフ開放区”をコンセプトとし、オフィスに加えて、お客様や地域の皆さまにご利用いただけるエリアを併設しています。このエリアでは、創造性を刺激するコクヨ製品を取り扱ったショップ、多様な交流や発見をもたらすイベント、心身を満たす食の提供、感性に訴求するアートや緑を通して、働くことや暮らすことをより豊かにする学びや気づきを提案していきます。

（THE CAMPUS Webサイト：https://the-campus.net）