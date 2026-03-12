全国から252名が応募 第2回「ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト」募集終了 物価高騰の中でも広がる子どもたちの挑戦意欲 4月4日に支援選手を発表

株式会社アルプロン

アスリートを支えるプロテインブランド「ALPRON（アルプロン）」を展開する株式会社アルプロン（本社：島根県雲南市、代表取締役社長：坂本雅俊）は、成長期のジュニアアスリートを対象とした第2回「ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト」の募集を2026年3月8日に締め切り、全国から252名の応募がありましたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、経済的・環境的理由による“体験格差”の解消を目指し、スポーツに真剣に取り組む子どもたちを栄養面および経済面から支援する取り組みとして、2025年より開始しました。

近年、ジュニア世代の競技意識は高まり、全国大会や世界を目指して努力する子どもたちが増えています。一方で、遠征費や用具費、栄養補助食品など競技継続には多くの費用が必要となり、保護者の負担は大きくなっています。

こうした社会背景の中で実施した本プロジェクトには、全国各地から多くのジュニアアスリートが応募しました。現在、担当者による審査を行っており、ゴールド支援賞、シルバー支援賞、ブロンズ支援賞の支援選手を決定いたします。

■ 表彰式について

支援選手の発表および表彰式は、2026年4月4日に東京都内にて開催予定です。

当日は、受賞選手の発表に加え、選手の目標や挑戦への想いなども紹介する予定です。

■ 支援内容

【ゴールド支援賞】1名

・1年間プロテイン無償提供(アルプロン商品1年分)

・活動支援金 100万円

【シルバー支援賞】5名

・半年間プロテイン無償提供（アルプロン商品半年分）

・活動支援金 5万円

【ブロンズ支援賞】10名

・半年間プロテイン無償提供（アルプロン商品半年分）

■ 第1回受賞者の成長

昨年の第1回プロジェクトでゴールド支援賞を受賞したテニス競技の阿部煌大選手は、支援を受けて海外遠征に参加。その後、全国大会準優勝、ランキング1位という成果を収めました。アルプロンは本プロジェクトを通じ、未来のトップアスリートを目指すジュニア世代の挑戦を応援してまいります。

■ 会社概要

株式会社アルプロン（代表取締役社長：坂本雅俊）

本店：島根県雲南市加茂町南加茂1204-1東京本社：東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビル8階

URL：https://alpron.co.jp/