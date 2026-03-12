『team PARENTing』MATO by MARLMARL 26年春夏新作コレクション発売。高機能な「新たなペアレンツバッグ」が登場。
ベビー&キッズのためのギフトブランドMATO by MARLMARL（マトー バイ マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2026年3月12日(木)に自社ECサイトで、3月13日(金)より全国直営店にて2026年春夏アイテム第1弾を発売します。
テーマ『team PARENTing』
パートナーや友人、そして街のまなざし。
子育てに携わるすべての人を、わたしたちは、敬意を込めて「ペアレンツ」と呼んでいます。
そのすべてが、日々の歩みを支えるひとつのチームです。
ひとりではない、チームで育てる毎日。
team PARENTing。
＼ Topics.1 ／ペアレンツトートバッグに「DOLLY TOTE BAG」が新登場
天ファスナー付き防水ペアレンツトートバッグ「DOLLY TOTE BAG（ドリートートバッグ）」
MATOのアイコニックなアイテムである「CONTAINER TOTE BAG」に続く、新たなペアレンツトートバッグが登場。
ペアレンツの「あったらいいな」を散りばめ、より様々なひとが使いやすいデザインに仕上げました。
POINT１. 用途に合わせた多彩な収納設計
大きな収納スペースが２つあり、用途や目的に合わせて使いやすいように様々な工夫を凝らしました。
１つ目は、ファスナー開閉のメインスペース。
着替えやタオル、抱っこ紐などをざっくり放り込める大容量設計です。
両サイドに設置したダブルドリンクホルダーは、「ミルク用のお水とお湯」など、２本同時に持ち歩く機会の多いペアレンツの“あったらいいな”を叶えました。
２つ目は、マグネット開閉の背面スペース。
高頻度で使用するアイテムをノールックで出し入れできます。
さらに、ファスナーポケットや３つ並びポケットなど、バッグの中でなくしがちな小さなアイテムも収納しやすく。
POINT２. 長さ調整可能な一体型ショルダー
体格差のあるパートナーとシェアがしやすい、長さ調整ができるショルダーストラップ付き。
片側を取り外してサイドポケットへコンパクトに収納が可能です。
一体型のためショルダー紐を紛失することもありません。
POINT３. 旅行で大活躍！キャリーケース用ベルト
背面に、キャリーケース用ベルトを配置しました。
メイン収納はファスナーで閉まるため、移動中も安心して持ち運べます。サブバッグとして旅行のお供に。
POINT４. ジェンダーフリーで使えるデザイン
BLACKとECRUの２色展開。
どちらもジェンダーフリーで使いやすいカラーで、雨や汚れにも強い防水ポリエステル素材を採用しています。
V字カッティングのポケットは、出し入れのしやすさとデザインのアクセントを両立させた機能美です。
●天ファスナー付き防水ペアレンツトートバッグ「DOLLY TOTE BAG」
\27,500_tax in
color： BLACK / ECRU
商品ページはこちら :
https://www.marlmarl.com/item/20100219
＼ Topics.2 ／誕生！ペアレンツ向けスマホ特化型バッグ「ZIP LINE PHONE BAG」
スマートフォンミニバッグ「ZIP LINE PHONE BAG（ジップラインフォーンバッグ）」
フットワーク軽くスマホを使える「進化系ストラップ」を備えたミニバッグ。
子育てシーンはもちろん、デイリーユースにぴったりな使い心地を目指しました。
POINT１. スライド式のスマホストラップ
ジップラインのようにショルダー上を自由にスライドしながら、スマホを使うことができる進化型ストラップ。
ショルダーストラップのように、スマホを動かすたびに肩がこすれることがありません。
間違って手を離してしまっても落下しないため、パッと子どもの手を掴みたいシーンも安心です。
POINT２. スマホも貴重品も。これひとつで完結！
前面ポケットには、ストラップに繋がったスマホをさっと収納可能。
バッグ本体には、貴重品をいれられる収納スペースに、リップクリームなどの小物を収納できるパッチポケットも。
POINT３. 出し入れのしやすい機能美なデザイン
様々なスマホの大きさに対応できるよう、前面ポケットのデザインにもこだわりました。
底のタックとV字カッティングのデザインにより、スムーズなスマホの出し入れが叶います。
POINT４. ジェンダーフリーで使えるデザイン
ジェンダーフリーなBLACKとWHITEの２色展開。
丸みを帯びたミニマルなルックスにシルバーの金具を配し、洗練された佇まいに仕上げました。
●スマートフォンミニバッグ「ZIP LINE PHONE BAG」
\9,900_tax in
color： BLACK / WHITE
商品ページはこちら :
https://www.marlmarl.com/item/20100216
＼ Topics.3 ／MATOの人気バックパック「JOEY BACK PACK」に新色『ECRU』登場
ミニバッグ付きペアレンツリュック「JOEY BACK PACK ECRU（ジョーイバックパック エクリュー）」
デイリー使いや旅行で大活躍のペアレンツバックパックに、新色『ECRU（エクリュー）』が登場しました。
どんなスタイルにも溶け込む軽やかなエクリューカラーで、子育ての毎日を上品に彩ります。
POINT１. 新色の追加で「２色展開」に
既存の「BLACK」に加え、「ECRU」が新登場。
どんなスタイルにも溶け込む軽やかなカラーで、この季節にぴったりの新色です。
POINT２. 20%UP！容量が増やせる底ファスナー
底のファスナーを開くだけで、20%容量UP。
子育てシーンでは、両手をなるべくあけておきたいもの。
旅行時にも大活躍な機能です。
POINT３. 取り外し可能なミニバッグ
フロントポケットに、B5サイズのミニバッグを内蔵。
取り外せるため、出し入れの多い荷物の持ち運びに便利です。
POINT４. バッグの内側に収納できるドリンクホルダー
タグをひっぱって、バッグ内側へボトルを収納できるドリンクホルダーを両サイドに設置。
シルエットが膨らむことなく、スムーズに飲み物を出し入れできます。
●ミニバッグ付きペアレンツリュック「JOEY BACK PACK」
\36,300_tax in
color： BLACK / ECRU
商品ページはこちら :
https://www.marlmarl.com/item/20100215
■MATO by MARLMARLとは
MATO by MARLMARLは自分らしいスタイルを大切にするペアレンツのためのブランドです。
ファッションに寄り添うジェンダーフリーなデザインに、子育てに役立つ機能を宿したプロダクトを展開。バリュアブルな情報を届け、コミュニケーションのきっかけを生み出し続けます。
▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)
▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)
▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/mato_by_marlmarl/)
