フュージョン株式会社、第40回全日本DM大賞にて19年連続受賞、4回目のグランプリ受賞！

フュージョン株式会社

2026年３月12日に発表された第40回全日本DM大賞において、フュージョン株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役：佐々木 卓也)は、最優秀賞であるグランプリを受賞しました。

グランプリとなった金賞受賞作を含む計４作品で受賞。

19年連続のDM大賞受賞、４度目のグランプリ受賞、８度目の金賞受賞となりました。

今回の受賞作品および過去実績については、以下のページでご紹介しています。

▼フュージョン 受賞実績

https://www.fusion.co.jp/award(https://www.fusion.co.jp/award)

▼日本郵便 全日本DM大賞 入賞作品

https://www.dm-award.jp/winner/(https://www.dm-award.jp/winner/)

全日本DM大賞(主催：日本郵便株式会社)は、ダイレクトメール(DM)施策に対する日本最大のアワードで、今回で40回目となります。例年、応募作品は約700点に上り数十点が入賞します。

今回、当社のDM作品からは最優秀賞である「金賞 グランプリ」 を含む４点が入賞となりました。

全日本DM大賞では、以下３つの軸でDM施策が評価されます。

・戦略性 ：目的設定は妥当か、目的達成のためのターゲット・手段の選択は適切か

・クリエイティブ：制作物のクオリティはどうか

・実施効果 ：どのような成果が得られたか

当社は、CRM戦略策定から購買データ分析、クリエイティブ、テクノロジー、マーケティングオペレーションまで、顧客マーケティングに関わるあらゆる業務をワンストップで支援する伴走型マーケティングパートナーです。

このたびの受賞は、ダイレクトメール単体の成果はもちろんのこと、デジタル施策との補完・相乗効果にも高い評価を得たものです。

当社は、今後も良質な顧客コミュニケーションをサポートし、消費者と企業の双方が喜びを共有できる社会の発展に貢献してまいります。

今回の受賞作品の内容は以下の通りです。

第40回全日本DM大賞 受賞作

【金賞 グランプリ】

広告主：アシックス商事株式会社

制作者：富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、フュージョン株式会社

▼詳細はこちら

https://www.dm-award.jp/winner/40th/gold_gp.html

【金賞】

人手不足でピンチ！タイミーの物流現場レスキュー便

認知率62.2％を実現した段ボール風DM



広告主：株式会社タイミー

制作者：フュージョン株式会社

▼詳細はこちら

https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product01(https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product01)

【銅賞】

顧客に寄り添うブランド別DMでF2転換1.26倍を達成！

ブランド別最適化DMで購入体験を高度化



広告主：株式会社ポーラ

制作者：フュージョン株式会社

▼詳細はこちら

https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product02(https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product02)

【銅賞】

羊羹の厚みと重みが「手に取る・開ける」体験を誘発、味覚と触覚で記憶に残るDMに

味と重さで伝えるリアル。商談獲得12％粗品羊羹DM



広告主：フリー株式会社

制作者：フュージョン株式会社、アツモリ株式会社

▼詳細はこちら

https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product03(https://www.fusion.co.jp/award/awardsreceived_2026_product03)

【最速解説！第40回全日本DM大賞受賞作品から読み解くDMトレンドと成功事例】

第40回全日本DM大賞の受賞作品について、当社の案件担当アカウントプランナーが分かりやすく解説するウェビナーを開催いたします。

実際の施策内容を確認しながら、具体的なDM活用のヒントを得ることができます。

最新のDMトレンドや成果につながる実践事例を把握したい方は、ぜひご参加くださいませ。

＜開催概要＞

開催日時：2026年４月８日(水)12：00～13：00

参加料：無料

視聴方法：オンライン(Zoom)



◆ウェビナー詳細・お申込み

https://www.fusion.co.jp/webinar/20260408(https://www.fusion.co.jp/webinar/20260408)

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。



＜こんな方におすすめ＞

・CRM施策としてDMを実施しており成功事例を知りたい方

・BtoBマーケティング施策の幅を広げたい方

・展示会後フォローや休眠顧客施策を強化したい方

・オンライン施策だけでは反応が伸び悩んでいる方

・全日本DM大賞の最新トレンドを短時間で把握したい方



＜このウェビナーで分かること＞

・第40回全日本DM大賞の受賞作品から読み解く最新DMトレンド

・成果につながるDM企画・クリエイティブの考え方

・DM大賞審査の視点から見る「評価につながる施策」のポイント

・BtoBマーケティングで活用できるDMの具体的な活用方法

・オンライン施策とDMを組み合わせた顧客アプローチのヒント

【フュージョン株式会社が「全日本DM大賞」を連続受賞している理由】

当社は、顧客心理に寄り添った「CRM戦略策定」に基づき、行動・成果に繋げるDMの制作を重要視しています。これにより、全日本DM大賞審査にて、クリエイティブだけではなく戦略性、実施効果でも高い評価を獲得し、19年連続のDM大賞受賞となりました。

１．全体戦略

個別のプロモーション設計の前に、企業のDM施策全体に関わる目標設定(仮説)を立案

２．企画・制作

プロモーションごとの企画内容の整理と目標の設定

３．効果検証

目標設定時点の仮説検証と次回施策のご提案

上記の３つのポイントを押さえ、顧客の行動を促すコミュニケーションを実現する

DM改善ソリューションについて、資料をご紹介します。ぜひお取り寄せくださいませ。

▼BtoB企業様向けのダイレクトメールサービス

https://www.fusion.co.jp/library/dm_btobservice

▼顧客ロイヤルティを向上するDMフルサービス

https://www.fusion.co.jp/library/dm_fullservice

フュージョン株式会社について

会社名 ： フュージョン株式会社

上場市場 ： 札幌証券取引所アンビシャス市場（証券コード：3977）

本社所在地：北海道札幌市中央区北４条西４丁目１番地 伊藤ビル４階

URL： https://www.fusion.co.jp/

フュージョン株式会社はCRM領域を得意とするマーケティング会社です。

CRM戦略策定から購買データ分析、クリエイティブ、テクノロジー、マーケティングオペレーションまで、顧客マーケティングに関わるあらゆる業務をワンストップで支援する伴走型マーケティングパートナーです。

