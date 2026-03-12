株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」の業種・用途ごとの動画活用事例を一覧できる「動画事例ページ」を公開。不動産・医療・教育・自治体など11業種対応で導入前の活用イメージを具体化

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、業種・用途ごとのAI動画生成事例を一覧できる専用ページ「動画事例ページ」(https://no-lang.com/usecase)を公開しました。不動産・建築、医療・クリニック、教育・学習塾、自治体など11業種のカテゴリと複数の用途タグによる絞り込みに対応しており、導入を検討する担当者が自社の活用イメージを具体的に描けるよう、掲載動画はすべてページ上で直接再生・確認が可能です。

■「どんな動画が作れるか」を想像しにくいという課題を解決

動画事例を見てみる :https://no-lang.com/usecase

昨今、企業・組織の情報発信において動画コンテンツの重要性が急速に高まっています。テキストや静止画と比べて情報の受容性が高く、商品・サービスの魅力や複雑な情報を直感的に伝えられる動画は、マーケティングから社内研修、行政の市民向け情報発信まで幅広い場面で活用されています。しかしその一方で、従来の動画制作には専門的なスキル・機材・高額な制作コストが必要であり、継続的な動画発信は一部の大企業や専門部門を持つ組織に限られてきた現実がありました。

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・PPTX資料、WebサイトのURLを入力するだけで最短数秒で動画を生成できるサービスとして、こうした課題を解消し、あらゆる業種・規模の組織が低コストで動画発信を実現できる環境を提供しています。不動産・建築、医療・クリニック、自治体など多様な分野での採用が進む中、導入・検討いただく多くの企業や担当者様から「実際にどのような動画が作れるのかイメージしにくい」「自分の業種での活用シーンが思い浮かばない」といったご意見を多数いただいてまいりました。

今回公開した動画事例ページは、こうした課題に応えるべく整備した、業種・用途ごとの実際の動画事例を一覧できる専用ページです。業種や用途を問わず、NoLangを活用することでどのような動画コンテンツが実現できるかを可視化し、ご検討中の方が導入後のイメージを具体的に描けるよう支援します。

実際に動画の事例を見てみる :https://no-lang.com/usecase

■11の業界・業種から動画事例を検索可能。ビジネスシーンで活用できる動画をその場で視聴可能

今回公開した動画事例ページは、業種・用途に応じた事例を素早く見つけられるよう、複数の機能を実装しています。まず、業種・業界別のフィルター機能により、不動産・建築、医療・クリニック、教育・学習塾、観光・ホテル・グルメ、IT・SaaS、小売・EC、メディア・ニュース、製造、金融・IR、HR、自治体の計11カテゴリから目的の事例を絞り込むことができます。各事例には「#プロモーション」「#研修」「#マニュアル」「#SNS」などの用途タグが付与されており、業種だけでなく制作目的の観点からも事例を探しやすい設計となっています。これらのタグをお使いいただくことで、自社の状況に近い事例に素早くたどり着くことが可能です。

業界・業種から簡単に動画事例を検索することが可能です。

また、掲載されているすべての動画はページ上で直接再生・確認が可能です。NoLangが生成する動画には、テキストの読み上げに連動して動くアバターや自然なナレーションが含まれており、資料や静止画では伝えることのできない動画品質を実際にご体験いただけます。AIが生成した動画であることを感じさせない自然な仕上がりは、実際に動画をご覧いただくことで初めて実感することが可能です。

■医療・教育・製造・自治体など11業種の事例を紹介

動画事例ページには、11業種にわたる多様な活用事例を掲載しています。

小売・ECカテゴリでは、クリスマスギフト特集のような季節キャンペーン動画のほか、乳液のレビューを紹介するUGC活用動画、新商品の告知・商品紹介動画、多言語対応のブランド紹介動画など、様々な販促用途に対応した事例を公開しています。医療・クリニックカテゴリでは、医院・クリニックの紹介や健康啓発を目的とした動画事例を掲載しています。教育・学習塾カテゴリでは、合格実績の紹介動画や講師紹介動画など、生徒・保護者への訴求に活用できる事例を揃えています。

IT・SaaSカテゴリでは、SaaS製品の初期設定・操作説明動画や機能紹介・カスタマーサポート向け動画など、製品の導入定着を支援する事例を公開しています。HRカテゴリでは、情報セキュリティ研修動画や社内マニュアル・経費精算システムの利用ガイドなど、社内教育・業務効率化に活用できる事例を掲載しています。製造カテゴリでは、安全研修や作業前チェックリストを動画化した事例を掲載しています。金融・IRカテゴリでは、企業の財務情報や投資家向けコンテンツを動画化した事例を確認できます。自治体カテゴリでは、複雑になりがちな行政情報を市民へわかりやすく伝える解説動画の事例を掲載しており、NoLangの活用範囲が公共分野にまで広がっていることをご確認いただけます。

動画の事例を見てみる :https://no-lang.com/usecase

■法人企業の導入事例を紹介

動画事例ページには、実際にNoLangを活用する企業・団体の導入事例も掲載しております。

広島県廿日市市様

広島県廿日市市では、住民にとって複雑になりがちな行政情報を動画化し、市民へわかりやすく情報を届ける取り組みとしてNoLangを導入しました。テキストや書類では伝わりにくい行政手続きの内容を、動画を通じて直感的かつ親しみやすい形で発信することで、市民サービスの質的向上に取り組んでいます。行政が抱える「情報の難解さ」という課題に対し、AI動画という新たな手段で解決を図る先進的な取り組みとして注目されます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EBnU2yfL1jo ]

17LIVE株式会社様

17LIVE株式会社では、自社が保有するキャラクターIPとNoLangを組み合わせることで、企業情報を親しみやすく伝えるブランディング動画を制作しています。独自のキャラクターが語りかける動画コンテンツは、ユーザーとのエンゲージメントを高めながら企業の世界観を効果的に伝える手段として活用されており、既存のキャラクター資産をNoLangと掛け合わせることで動画発信を低コストかつ継続的に実現できることを示す事例となっています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1Ajc2ze_w5c ]株式会社ライトアップ様

株式会社ライトアップでは、実践的な情報をわかりやすく解説する動画をNoLangで制作し、新規顧客との接点拡大と専門性・信頼性の向上に成功しています。動画による情報発信を継続的に行うことで潜在顧客へのリーチを拡大し、ブランドとしての信頼感を着実に醸成するとともに、テキストコンテンツと比較して情報の受容性が高い動画を活用することで、見込み顧客の理解促進と関係強化に貢献しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ZKPkeGnC9cA ]

こうした自治体・大手企業・中堅企業にわたる多様な導入事例は、NoLangが業種や組織規模を問わず、あらゆる組織の動画発信を支える汎用的なツールとして機能することを示しています。

■今後の展開

株式会社Mavericksは、今後も動画事例ページへの掲載事例数を継続的に拡充してまいります。現在公開している11業種・多用途のカテゴリに加え、新たな業種や用途に対応したカテゴリの追加も予定しており、より多くの業界のご担当者様が自社の活用イメージを具体的に持てるよう、ページの充実を図ります。動画事例ページを起点として、NoLangの活用を検討される企業・担当者様がスムーズにサービスの価値を体験できる環境を整備することで、幅広い業種・規模の組織におけるNoLang利用の促進と、動画による情報発信の民主化を推進してまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト

https://corp.no-lang.com

NoLang 法人プラン 即日申込

https://no-lang.com/biz-form/apply

NoLang 法人プラン 資料請求

https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ

https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/98_1_8f9dd893cc0c6454e4b2f22c92083405.jpg?v=202603130351 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp