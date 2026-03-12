創業103年の技術でつくる無添加住宅、愛犬と参加できる上棟式を開催。地域住民も見守る暖かい家づくりイベント始動

四国建設株式会社

四国建設株式会社（本社：徳島県阿南市）は、2026年2月21日より徳島市八万町にて、無添加住宅加盟店としての技術を活かし、「愛犬と心地よく暮らす」をテーマとしたモデルハウスの建築を開始いたしました。モデルハウスを舞台に、お施主様と同じ流れで一般のお客様に家づくりを体験していただく連続イベントを開催しております。イベント第一弾目の地鎮祭を終え、来る４月12日に上棟式を開催する予定です。家づくりの流れを地域の皆様に見守っていただき、身近に感じていただける機会を提供いたします。

工事の安全と繁栄を祈願し、上棟式を開催

上棟式は、建物の骨組みが完成した節目に行う日本の伝統行事で、工事の安全と建物の繁栄を祈願するものです。建物の無事完成を祈願した後、地域の方々への「お福分け」として約500個の餅投げを開催いたします。またモデルハウスのテーマにちなみ愛犬とのご参加いただけます。

写真はイメージです。

■開催概要

日時：2026年4月12日(日) 10時開始 (所要時間：約1時間)

場所：徳島県徳島市八万町法花133-2

内容：上棟式、餅投げ(約500個)

参加費：無料

※雨天決行。※餅がなくなり次第終了いたします。

HPイベント情報：https://mutenka-shikoku.com/eventlist/202603/4590/

愛犬と心地よく暮らすというテーマが誕生した背景

愛犬家の住宅ニーズ高まる

大事な家族であるペットが暮らしやすい環境を整えたいというペット共生住宅の需要拡大を受けることが多くなり、まずは第一弾としてモデルハウスを舞台とし愛犬にスポットをあてた住宅の建築を始めることといたしました。

無添加住宅の自然素材は人にも動物にもやさしい

無垢材は一般的なフローリングと異なり柔らかく滑りにくいため、犬の足腰に優しい特性があります。また、漆喰は高い消臭効果を持ち、ペット特有のにおいを抑えるため急な来客時にも安心です。今回建築する平屋（延べ床面積38.6帖）では、室内外ともに漆喰の塗り壁を採用しており、床はやわらかい上に傷もつきにくく目立ちにくいアカシアの無垢材を用いております。

なぜお施主様と同じ流れで一般のお客様に家づくりを体験してもらうのか？

室内外ともに漆喰の塗り壁アカシアの無垢床

家づくりとは、自身が初めて家を建てることになり、体験するものです。家を建てたいとお考えの方やご家族から多く寄せられる声は「どのように家づくりを進めるのか」、「流れや建築のスピード感はどのようなものなのかわからなくて不安」というものです。そこで、弊社のモデルハウスを建築する過程をイベントを企画することで、その不安を解消できるのではないかと思い、企画を始めました。

本イベントでは、地鎮祭・基礎工事・上棟式・内装仕上げといった各工程を段階ごとに公開し、家がどのように出来上がっていくのかをリアルに感じられる機会を提供いたします。地鎮祭や上棟式では一緒に祈願していただき、空気感もご体感していただきます。

普段知ることができない現場の裏側や自然素材の施工過程を見ることができる学びと発見のあるイベントです。

おうちづくりとしての第一歩として先日行った地鎮祭の様子

モデルハウスの建設に先立ち、2026年2月21日に無事執り行われた地鎮祭には地域住民の皆様にご参列いただきました。「愛犬と心地よく暮らす」というモデルハウスのテーマに合わせて、愛犬を連れたご家族の姿も見られ、温かい雰囲気の中で執り行われました。

四国建設株式会社の常務による鍬入れの様子

四国建設の取り組み

四国建設株式会社は、今年で創業103年の建設会社です。建材はもちろん塗料や接着剤も可能な限り自然素材を使って家を建てることはできないものかと、長年研究してきました。建材に使う天然素材は吟味に吟味を重ね、化学物質をできるだけ使わずに究極の無添加を実現。お客様だけのとっておきのおうちを創ります。

無添加住宅とは

無垢材・しっくい・炭化コルク・天然石・米のり・柿渋・にかわなどの自然素材を使用し、一般的に言われる「自然素材の家」をはるかに上回る、「超自然素材の家」を実現しました。

まるで森の中にいるような室内空間を叶えます。 ただ自然素材を使用するだけでは、快適な暮らしは叶いません。暑い夏、寒い冬も心地よく暮らせる ことによって、本当の快適な家となるのです。

無添加住宅では、独自の工法や本物の自然素材を使用することにより気持ちの良い空気環境を叶え、

一年中快適に過ごせる家をご提供しております。

〈報道関係の方からのお問い合わせ先〉

四国建設株式会社 徳島県阿南市橘町幸田114-1 TEL:0884-27-0459 担当：白井