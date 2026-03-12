和歌山発 glafit × アドベンチャーワールド がコラボレーション　電動バイクで駆ける新ツアー「サファリ Eバイククルーズ」

glafit株式会社

glafit株式会社

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、和歌山発の次世代モビリティ企業であるglafit株式会社（和歌山県和歌山市、以下「glafit」）とのコラボレーションにより、電動バイクで広大なサファリエリアを駆け抜ける16歳以上限定のツアー「サファリ Eバイククルーズ」を2026年3月21日（土）より開始いたします。

本ツアーでは、従来の自転車よりも軽快に、環境に配慮しながらサファリを巡ります。最大の魅力は、動物との距離を縮めるフィーディング体験です 。食事を届ける瞬間に感じる生命のぬくもりをダイレクトに肌で知る、忘れられない冒険を提供いたします。

「サファリ Eバイククルーズ」のポイント

１. 和歌山発の次世代モビリティ「glafit」とのコラボレーション

和歌山から世界へ新しい移動体験を発信する「glafit」の電動バイクを採用。静かな走行音で動物たちを驚かせる ことなく、自然の音や風をダイレクトに感じながら周遊していただけます。

２. 飼育スタッフ監修：動物と一体になる「リアル・アニマルデザイン」

本ツアーで使用する車両には、サファリエリアの飼育スタッフが監修したキリン・シマウマの模様をデザイン。

リアルな毛並みや質感を再現したバイクにまたがることで、サファリの風景に溶け込み、動物たちと同じ目線で群れの一員になったかのような一体感を味わえます。

３. 動物との距離を縮める「フィーディング体験」

バイクで自由に移動しながら、お気に入りの草食動物（※）を見つけ、フィーディング体験をお楽しみいただけま す。乗り物を降りてすぐ、動物たちの息遣いや体温を感じられる距離での交流は、特別な瞬間です。

※ ムフロン、ニホンジカ、ヒマラヤタール、アクシスジカ 限定

４.１６歳以上限定。免許不要で楽しめる

本プランで使用する車両は、16歳（高校生）であれば運転免許なしでご利用いただけます（特定小型原動機付自転車）。見た目は自転車のようですが漕がずに楽に進み、それでいて自らの手でハンドルを握り「駆ける」感覚は、日常を忘 れる爽快な没入感を生み出します。

【実施概要】

実 施 日： 2026年3月20日（金）～ ※小雨決行、荒天中止

時 間：１.午前10時40分 ２.午前11時40分 ３.午後0時40分 ４.午後1時40分 ５.午後2時40分

※各回利用時間は60分まで

場 所： サファリエリア（草食動物エリアのみ）

定 員： 各回10台

料 金： 2,500円／台（税込） ※草食動物用ペレット付き

対象年齢：16歳（高校生）以上限定 ※運転免許不要です。必ずヘルメットを着用していただきます。

予約方法：Terravie(https://terravie-app.com/) ／ 当日空きがある場合はケニア号のりばチケットカウンターで販売いたします。

販 売 日：2026年3月9日（月）より販売開始いたします。

【今後の展望：白浜を、次世代モビリティが繋ぐ街へ】

今回の取り組みは、和歌山に拠点を置く両社が手を取り合うことで、地域の魅力を再発見し、持続可能な観光の形を提案する第一歩です。今後はパーク内での体験にとどまらず、白浜の街全体をglafitのモビリティで繋ぐ回遊性の向上など、地域社会を巻き込んだ新たなプロジェクトの展開を目指してまいります。

プレオープンについて

メディアのみなさまへ

グランドオープンに先駆け、３月20日（金・祝）にプレスプレビューを開催いたします。

「サファリ Eバイククルーズ」のほか、バージョンアップするマリンライブ「Smiles」や、新・音声ストーリーガイド体験「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」など、メディアの皆さまを対象に先行してご体験いただけますので、是非取材にお越しいただきたくご案内いたします。

2026年3月20日、新しいアドベンチャーワールドの幕開けに向けたプレスプレビューデー。

120種1,600頭の仲間たちと共に、皆様のご来園を心よりお待ち申し上げております。

一般ゲストの皆さまへ

グランドオープン前日となる3月20日（金・祝）は、メディアのみなさまを対象にしたプレビューデーとなり ます。各新コンテンツについて、メディアの皆さまに優先的に撮影いただく時間もございますが、この日ご来園いただいたゲストの皆さまにも新コンテンツを体験いただけます。参加を希望される場合は、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にて ご予約をお願いいたします。

Terravie https://terravie-app.com

WANDERIDE(R)の「ひねちゃツーリズム」がアドベンチャーワールドでも体験できる！

glafitの提供するのWANDERIDE(R)は、「16歳以上であれば誰でも乗れる、電動バイクで街の魅力を楽しみつくすアクティビティ」として誕生した「ひねちゃツーリズム」です。

電動バイクで街を探検するように颯爽と巡り、非日常体験が味わえます。

今回は、アドベンチャーワールドの「サファリ Eバイククルーズ」として、街中では体験できない動物たちとの触れ合いと合わせて、園内をバイクで巡る新しい体験が完成しました。

※「ひねちゃツーリズム」とは、電動バイク活用し、風光明媚な観光地を軽快に巡る、新しいスタイルの体験型観光です。電動バイクの利便性を活かし、特定の地域の魅力を発掘し回遊・散策する観光体験として注目されています。

利用する電動バイクについて

◆NFR-01 Pro⁺ ― 走りもデザインも、デジタル連携もプレミアムに

2024年度グッドデザイン賞を受賞した「NFR-01 Pro⁺」は、クラウドファンディングサービスMakuakeにて、特定小型原付のプロジェクトとして初の1億円超えを達成。業界トップクラスの人気モデルです。

主な特徴：パワフルな登坂性能とIoT連携で、毎日のライドを楽しく

- フル電動走行：アクセル操作のみで最高時速20km/h。漕がずに快走。- 頼れる登坂性能：500Wモーター、48Vバッテリー搭載で、30%の急坂もラクラク登坂。毎日の移動で力を発揮。- 長距離走行：約5時間で満充電、航続距離は約46km。家庭用コンセントで充電可能。- 4G LTE通信内蔵のIoT対応：アプリ連携で位置情報やバッテリー状態をリアルタイムで遠隔確認の他、スマートフォンでの開錠が可能。（※開錠システムには携帯通信料がかかります）- 性能等確認済：JATA-0062

▶ 製品詳細：https://glafit.com/products/nfr/nfr-01-pro/

■アドベンチャーワールドについて

「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」 紀伊半島の豊かな自然に抱かれたアドベンチャーワールドは、120種1,600頭の動物たちが私たちのパートナーとして共に暮らす、いのちの美しさに出会える場所です 。 2026年春、「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ ～世界中の『愛おしさ』に出会う旅～」を掲げ、数々の新しいエデュテインメント体験をお届けします。 動物たちが放つ力強いいのちの息吹、その「愛おしさ」を五感で感じる体験は、私たちが大きな生命の循環の一部であることを再確認させてくれます。 単なるエンターテインメントの枠を超え、心が動く体験を通じて明日を生きるエネルギーを呼び起こす、全く新しい学びと癒やしの場となるように 。驚きや感動の先に生まれる気づきが、「だれもがキラボシな世界を創る」一歩となると信じて、アドベチャーワールドはこれからも世界中のいのちとSmileの共創を続けてまいります。



【アドベンチャーワールド概要】

所在地 ：和歌山県白浜町

オープン：1978年4月22日

公式サイト：https://www.aws-s.com/

運営会社：株式会社アワーズ



■glafitについて

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手がける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。

【glafit株式会社の概要】

所在地：和歌山県和歌山市梅原579-1

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：2017年9月1日

公式サイト：https://glafit.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

アドベンチャーワールド経営企画室 広報課

TEL：0739-43-3365 Email：pub-iqtkcg@aws-s.com

glafit株式会社 広報

安藤・福井 e-mail：pr@glafit.com