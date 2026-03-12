「美ヶ原温泉 翔峰」関係者向けリニューアル内覧会を3月30日（月）に開催

アルピコホールディングス株式会社

アルピコホールディングス株式会社の連結子会社であるアルピコホテルズ株式会社（松本市本庄1-2-1代表取締役社長 深澤洋充）が運営する「美ヶ原温泉 翔峰」（松本市里山辺527総支配人 丸山勲）は、このたび館内3棟（東の館・中央殿・西の館）のうち、「西の館スタンダード和室（36平方メートル ）」24室をリニューアルいたします。

これは近年の宿泊ニーズの多様化や滞在スタイルの変化を背景に、より快適で洗練された宿泊体験を提供することを目的とした改装となります。本改装により、「西の館スタンダード和室」は新たに「西の館 和モダンツイン（36平方メートル ）アルプスビュー」として生まれ変わり、正面に北アルプスを望む眺望を最大限に活かしつつ、和の落ち着きとモダンな快適性を兼ね備えた空間設計とすることで、幅広いお客様のご利用に対応可能な客室となります。

なお、本リニューアルに先立ち、報道関係者ならびに関係各位を対象とした内覧会および試泊会を下記日程にて実施いたします。美ケ原温泉 翔峰は今後も、信州・松本の自然と眺望を活かした上質な滞在体験の提供を通じて、地域観光の発展に貢献してまいります。

■内覧会開催日：2026年3月30日（月）

第一回 13：00～14：30

第二回 14：30～16：00

■受付場所：美ヶ原温泉 翔峰 ロビー

■リニューアル概要

新客室名称：西の館 和モダンツイン（36平方メートル ）アルプスビュー（西の館6階・7階）

ベッド シモンズ製 120cm幅×2台（子ベッド110cm×1台）

客室面積 ：36平方メートル （定員３名）

利用開始予定：2026年4月1日（水）※予約はすでに受注開始済

■試泊実施日：2026年3月30日（月）

客室タイプ：西の館 和モダンツイン（36平方メートル ）アルプスビュー

■試泊料金：1泊2食付 おひとり様 10,000円（消費税・入湯税込）

希望者は以下URLまたは二次元コードよりお申込みいただけます

https://form.run/@alpico-WmKFZ8CFpBvt9exZNpW8

お部屋数に限りがあるため、先着順でのご案内とさせていただきます。

主室イメージパースバスルームイメージパース

【美ヶ原温泉 翔峰】について

長野県松本市の美ヶ原温泉郷に佇む「翔峰」は、北アルプスの雄大な山並みと松本平を一望できる高台に位置する老舗温泉旅館です。

豊富な温泉施設（展望風呂・露天風呂・貸切風呂など）を備え、地元信州の食材を活かした創作和会席料理をはじめとするおもてなしにも力を入れており、創業以来、松本の迎賓館として国内外の観光客や政財界の著名人にも愛されています。

所在地：〒390-0221 長野県松本市大字里山辺527

アクセス：JR松本駅から無料シャトルバスで約20分

公式サイト：https://www.hotel-shoho.jp/

会社概要

会社名 ： アルピコホテルズ株式会社

所在地 ： 〒390-0814 長野県松本市本庄一丁目2番1号

設立 ： 2022年4月

資本金 ： 5,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 深澤 洋充

※取材のお申込みは、3月27日（金）17：00までにお願いいたします。