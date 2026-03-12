【動画公開】若月佑美さんがカワサキプラザアパレル＆グッズのタブロイド紙モデルに！

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、全国のカワサキプラザで取り扱うオリジナルアイテムを掲載した2026年春夏アパレル＆グッズタブロイド

「Kawasaki Plaza Apparel＆Goods Style Magazine good TIMES」 を、3月12日（木）に公開いたしました。

本誌のキービジュアルには俳優・若月佑美さんを起用し、限定ポスター特典もお楽しみいただけます。

あわせて、撮影現場の様子を収めたメイキング動画を、カワサキ公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

若月さんは昨年、普通二輪免許を取得し、カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」でモーターサイクルライフをスタート。今回は新作ジャケットを複数着用し、その魅力をレポートしています。

ぜひ、カワサキ公式YouTubeチャンネルにてご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/888_1_1f960336c0f6898837962656bcf0a9b0.jpg?v=202603120651 ]

▽若月 佑美氏プロフィール▽

2011年から乃木坂46で1期生として活動し、2018年11月にグループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは『今日から俺は！！』（日本テレビ）などに出演。映画でも『桜のような僕の恋人』など、出演作多数。

また、二科展にて通算9回入選し、2022年は初の特選入賞するなど、アートにも才能を発揮している。

2025年2月、普通二輪免許を取得し、モーターサイクルに関する活動も始めた。

・前回のカワサキコーヒーブレイクミーティングin静岡 参加動画はこちら

https://youtu.be/VEIMqVmuU5s

【ピックアップアイテム】

■カワサキ サマーメッシュジャケット

フルメッシュ素材で通気性があり、一部生地に耐摩耗性機能を採用。真夏のライディングにぴったりなクシタニ製オリジナルジャケットです。ライディングポジションが窮屈にならない立体パターンを採用し安心機能も充実しています。

カラー：グレー・ブラック

サイズ：WM・M・L・LL・3L

メーカー希望小売価格：30,800円（本体価格28,000円／消費税2,800円）

素材：ポリエステル

※肩・肘はCEレベル2のプロテクター、背中はソフトプロテクターを標準装備（胸部プロテクターはオプションで装着可能）

■カワサキ ライディングトラックジャケット

伸縮性がありとにかく動きやすいジャージ素材。フードのバタつきを防ぐベルクロテープがついています。風を取り込むエアインテイク機能が、ライディング中の様々なシーンで実力を発揮。グローブをしたままでも使いやすい引き手も◎。

カラー：ライトグレー・ブラック

サイズ：S・M・L・LL・3L（ユニセックスサイズ）

メーカー希望小売価格：33,000円（本体価格30,000円／消費税3,000円）

素材：表地・別布・裏地：ポリエステル100%

※肩・肘はCEレベル1のプロテクター、背中はソフトプロテクターを標準装備（胸部プロテクターはオプションで装着可能）

■カワサキ │ NEW ERA(R) ダメージロゴキャップ

立体感のあるロゴがシンボリック。ダメージ加工がワイルドさを演出。

カラー：ブラック

サイズ：F

メーカー希望小売価格：4,400円（本体価格4,000円／消費税400円）

素材：綿・ポリエステル

■カワサキ ライディングスニーカー（シフトガード付き）

安定した足つき性が人気の厚底仕様のライディングスニーカー。弾力性のある天然皮革を用いたインソールが、 足の負担を軽減。 メイン生地には上質なスウェードを採用し、 スタイリッシュ な足元を演出します。 シフトガードは取り外し可。タウンシューズとしても楽しめます。

カラー：Newカラー ブラック（既存ブラウン・グレー）

サイズ：23.0cm～28.0cm（0.5cm単位）

メーカー希望小売価格：28,600円（本体価格26,000円／消費税2,600円）

※上記、ブラックと異なり既存のブラウン・グレーは、メーカー希望小売価格27,676円（本体価格25,160円／消費税2,516円）となります。

素材：アッパー 牛スウェードレザー

インソール 豚革

底材 POOCH厚底モールドソール

・カワサキプラザアパレルとは

カワサキ プラザアパレルに込める想いは、『ファッションを通じてモーターサイクルライフをさらに楽しんでもらいたい』ということ。ライディングでも街中でも、機能性はもちろん身につけるだけで気分が高揚するようなデザインのオリジナルアパレル・グッズを展開し、全国のカワサキ プラザで販売しています。モノづくりの姿勢においてカワサキと互いに共感したブランドと共に、よりスタイリッシュで安全・安心なモーターサイクルライフをご提案します。



▽カワサキプラザ アパレル・グッズ「good TIMES COLLECTION」

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/plazastyle/



■対象店舗全国のカワサキ プラザ

▽お近くのカワサキ プラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)



■その他・詳しくはお近くのカワサキ プラザ店頭でお問い合わせください。

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X：https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook：https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube：https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE：https://lin.ee/W4VsNNe