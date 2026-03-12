AI創作プラットフォーム「PixAI」、最新アニメモデル「Tsubaki.2」を3月13日より正式公開

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」を2026年3月13日より正式公開することを発表しました。



また、本リリースを記念して、期間限定イベント「ミオのトリックパーティー」を2026年3月13日～4月7日の期間で開催します。 イベント期間中は、特別キャンペーンや創作コンテストなど、PixAIクリエイターが楽しめる多彩な企画を展開します。

■「Tsubaki.2」正式公開について

「Tsubaki.2」は、PixAIが開発した最新のアニメ生成モデルです。先行体験期間中には、多くのクリエイターから注目を集め、アニメスタイルの表現力やビジュアルクオリティの高さに対して高い評価が寄せられました。



今回の正式公開により、すべてのPixAIユーザーが「Tsubaki.2」を利用できるようになります。これにより、キャラクターイラストや世界観表現など、より幅広い創作スタイルへの活用が期待されています。

■ リリース記念イベント「ミオのトリックパーティー」

「Tsubaki.2」のフルリリースを記念して、PixAIでは期間限定イベント「ミオのトリックパーティー」を開催します。

イベント期間中、ユーザーはさまざまなミッションやキャンペーンに参加することで、最大310回分の無料生成枠などの特典を獲得できます。

主なイベント内容

● ラッキードロー

毎日1回無料で参加できる抽選イベント。クレジットやクーポンなどの特典が当たります。

● クレジットパック購入特典

対象期間中にクレジットパックを購入すると、累計購入額に応じてクレジットや抽選チャンス、限定着せ替えなどの特典を獲得できます。

● ミオのパーティーパス

クレジット消費ミッションをクリアすることで報酬を獲得。マスターパスを利用すると追加特典も解放されます。

● サプライズパック

2026年3月27日より期間限定で登場。クレジットや特別な着せ替えアイテムが入手可能です。

■ 創作チャレンジ企画

イベント期間中は、「Tsubaki.2」の新しい表現力を体験できる創作チャレンジ企画も実施します。

● Tsubaki.2 創作コンテスト

新モデルを活用した作品投稿イベント。

● X特別企画「異世界の旅」

SNSと連動した創作イベントを展開予定です。

■ パーティー特別演出

イベントでは、PixAI公式キャラクター「ミオ」が案内役となり、特別ストーリー「ブレイブ＆フール」を順次公開予定です。 テーマ音楽などの演出とともに、イベント全体を通じて新しい創作体験を楽しむことができます。

■ PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。



2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。



2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。



今後もPixAIは、AI技術とクリエイティブ体験の融合を通じて、より自由で多様な創作環境の提供を目指してまいります。

■ 関連リンク

- Tsubaki.2 特設ページ： https://pixai.art/ja/tsubaki-2- PixAI公式サイト： https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）： https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/- 公式X：https://x.com/PixAI_OfficialPixAI- 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP