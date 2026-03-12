佐渡寿司弁慶が千葉・津田沼に関東最大級の直営店オープン　3世代をターゲットに首都圏へ本格進出

株式会社弁慶

新潟県内外で15店舗を展開する「佐渡寿司弁慶」（新潟県佐渡市）が2026年3月、千葉県習志野市津田沼に関東で最大規模となる直営店をオープンします。

佐渡弁慶イオンモール津田沼south店は、佐渡を中心とした新潟の食文化と風土を背景に、本格寿司と和食を気軽に楽しめる大型寿司店として、全97席の店内に職人の技を間近で味わえるカウンター席、V.I.P.個室、ファミリー向けボックス席、団体対応テーブル席を完備しました。

佐渡・新潟の日本酒やワインが充実したバーカウンターもあり、若者からファミリー、ご年配のお客さままで幅広いニーズに対応したお店作り。日常使いから特別な席まで、安心してご利用いただけます。

赤エビ昆布〆佐渡３貫セット

「佐渡寿司弁慶」を運営する株式会社弁慶として「首都圏で基幹店となるような大型店舗を展開し、新潟ブランドを関東に広めていきたい」との出店への思いを定め、首都圏での店舗拡大に本格的に乗り出したものです。

新店舗が入居するのは、新京成線・新津田沼駅に直結し、昨年までイトーヨーカドーだった商業施設「イオンモール津田沼South」。津田沼という地域の魅力として、「3世代が均等に構成されているベッドタウンという点で、小さなお子様からご年配の方までそろっていて、なおかつ人口が増え続けているという特徴」が挙げられます。

立地面でも優位性がある津田沼…。新京成線津田沼駅の線路を挟んで向かい側に位置するイオンモール津田沼は、全国トップクラスの食品売上を誇ることもあり、日常的に駅周辺を利用する人や買い物客らの集客も見込め、また都心のオフィス街と違いベッドタウンのため、週末の集客が期待できる点も、大きな魅力です。

新店舗は約100坪と、同社の直営店では最大規模。入口にはウェイティングバーを設け、寿司だけでなく、酒のつまみや和食メニューを豊富にそろえ、全年齢層が楽しめるスタイルを目指す同店は、ファミリー向けのレーン席、ライブキッチン形式のカウンター、客層に合わせてゾーニングすることで多様なニーズに応える設えです。また、津田沼エリアで需要があるとされる宴会にも対応できる様、フレキシブルに配置を変えることのできる団体席も設ける構想も。

全年齢層が楽しめるスタイルを目指す、「これまでの出店で培ったノウハウの集大成になる店舗」と位置付けています。客単価は昼が2,000円、夜は3,500円から4,000円を想定。回転寿司ほどの低価格ではないものの、カウンターでの本格的な寿司から、ファミリー向けのカジュアルな食事まで、幅広い需要に対応。

弁慶特選握り

極上のどぐろ

同社は関東進出の足がかりとして、新型コロナウイルス禍以前に東京都内に小規模店舗を出店。その後、埼玉県の浦和にフランチャイズ店を出店し成功を収めました。JR上野駅構内にも同じくフランチャイズ店を展開し、京都店ではカジュアルな寿司店というポジションで独自の地位を確立しています。

一方、本店である佐渡店（新潟県佐渡市）は、佐渡金銀山の世界文化遺産登録の効果もあり、過去最高の売上を更新し続けています。観光客の集中と、素泊まりスタイルの旅行が増え、夜も外食需要が高まっていることが追い風となっています。

「津田沼で成功させ、関東での存在感を確立したい」

「佐渡弁慶イオンモール津田沼South」新店舗のグランドオープンは2026年3月18日を予定しています。

【営業時間】

月～木・日：11:00～23:00(L.O.22:30)

金・土・祝前：11:00～23:30(L.O.23:00)

【電話番号】

047-429-8773

【住 所】

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-30

イオンモール津田沼South６階

【企業情報】

佐渡寿司弁慶（株式会社弁慶）

本社事務所：佐渡市河原田諏訪町90-2 TEL：0259-57-3964

新潟本社オフィス：新潟市東区長者町5-9 TEL：025-288-6967

https://sado-benkei.com/