1999年にTBSで放送された刑事ドラマ『ケイゾク～警視庁捜査一課弐係』。通称「ケイゾク」と「FREAK′S STORE」とのコラボレーションアイテムが、13日(金)発売！

1999年にTBSで放送された刑事ドラマ『ケイゾク～警視庁捜査一課弐係』。

迷宮入りした未解決事件（＝“継続捜査案件”）を専門に扱う「捜査一課弐係」に配属された、天才的頭脳を持つ変わり者キャリア刑事・柴田純（中谷美紀）と、叩き上げ刑事・真山徹（渡部篤郎）のコンビが難事件に挑む物語で、27年たった今でも多くのファンを抱える人気作。

その「ケイゾク」初となるコラボレーションアイテムが「FREAK’S STORE」に登場！

FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」と一部FREAK‘S STORE店舗にて3月13日(金)より販売開始。

このスペシャルなコラボレーションアイテムをお見逃しなく！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1056739?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=310_%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%BE%E3%82%AF&utm_content=PRESSRELEASE

アイテムラインナップ

「MAYAMA」フロントプリント T-SHIRT\5,500 tax in「MAYAMA」フロントプリント T-SHIRT\5,500 tax in「SHIBATA」フロントプリントT-SHIRT\5,500 tax in「SHIBATA」フロントプリントT-SHIRT\5,500 tax in「Opening Montage Archive」フロントプリントT-SHIRT \5,500 tax in「LOGO」フロントプリントT-SHIRT\5,500 tax in「LOGO」コラージュアートプリントT-SHIRT \5,500 tax in「LOGO」Keyholder \1,980 tax in

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 https://www.daytona-park.com/

Instagram： https://www.instagram.com/freaksstore_official/(https://www.instagram.com/freaksstore_official/)