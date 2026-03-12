【取材のお願い】黒字でも壊れる会社―事業承継後の現実

イコール経営

報道関係者各位

2026年3月

元製造業社長／後継社長の右腕

後継社長として37年の実績で事業後継者と伴走

後継社長の右腕コンサルタント開始しました。



イコール経営（岐阜県山県市）

黒字なのに、会社が壊れていく

事業承継後に起きる“静かな崩れ”に向き合う

元製造業社長が後継社長の右腕として本格始動

事業承継は増えている。

だが、その後の現実はあまり語られない。

承継直後は黒字。

決算書に問題はない。

金融機関評価も悪くない。

それでも現場では、

意思決定が遅れ、組織の温度が下がり、

社長は孤立していく。

会社は、音を立てずに崩れ始める。

岐阜県山県市のイコール経営（代表：山田 等）は、

事業承継後に起きる“静かな崩れ”に向き合う伴走型経営支援を開始しました。

■ 二度の転換、二度の危機

山田は、父の木工所を承継した当時、すでに業界は不況下にありました。

事業転換を決断し、新分野へ挑戦。

その後、業績は回復し、手応えを感じる時期もありました。

しかし――

主要取引先の倒産、そして内製化の波。

売上は急減しました。

積み上げてきたものが、一瞬で崩れる感覚。

受注は減り、先行きは見えず、

組織の空気は重くなっていきました。

そこから再び立て直しを図り、

・新商品開発

・EC販路開拓

・展示会20回以上出展

を実行。

自社商品をヒットさせ、売上を約3倍へV字回復。

最終的にM&Aによる第三者承継を実現しました。

2017年には経済産業省選定「はばたく中小企業・小規模事業者300社」にも選出されています。

■ なぜ「右腕」なのか

後継社長は孤独です。

先代との比較。

古参幹部との力関係。

結果を出さなければならない焦り。

多くの会社が崩れる原因は、

戦略不足ではなく

意思決定の歪みと、現場の微細な崩れです。

これは理論だけでは見えません。

修羅場を経験した者にしか分からない兆候があります。

山田は、机上の助言ではなく、

社長の隣で数字と現場を整える伴走支援を行います。

■ 提供内容

・後継社長伴走支援（6か月～）

・意思決定構造の立て直し

・新商品開発／販路再設計

・M&A準備およびPMI再構築

■ 社会背景

全国的に事業承継は進んでいる一方、

承継後の経営課題は可視化されにくい構造問題となっています。

帝国データバンクの調査でも、後継者問題は継続的に指摘されています。

しかし、

「承継後に会社がどう変質するか」まで語られることは少ない。

■ メッセージ

事業承継はゴールではない。

本当の経営は、その日から始まる。

あなたの会社は、本当に大丈夫ですか？

■ 会社概要

名称：イコール経営

所在地：岐阜県山県市佐賀322-1

代表：山田 等

メール：yamada@equal-gifu.com

URL： https://equal-gifu.com

■ 取材対応

・黒字でも崩れる会社の兆候

・承継後の見えないリスク

・M&A後のPMIの現実

・地方製造業再生モデル

オンライン／対面取材対応可能です。