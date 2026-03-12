AI Hack提供のAIO分析ツール「AI Hack」が最新AIモデル「GPT-5.3」「GPT-5.4」に対応

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、この度、AIO（AI Optimization）分析ツール「AI Hack」において、OpenAI社の最新モデル「GPT-5.3」「GPT-5.4」への対応を完了いたしました。

■背景と目的

AI技術の進化により、検索エンジンや回答生成のアルゴリズムは日々アップデートされています。企業がAIサーチ内で適切なブランド認知を維持するためには、最新モデルが自社をどう評価しているかを即座に把握する必要があります。

本アップデートにより、ユーザーは最新の「GPT-5.3」「GPT-5.4」における自社ブランドの「表示優先度」や「引用状況」をリアルタイムで可視化し、戦略的なAIO施策を実行することが可能になります。

■AIO分析ツール「AI Hack」で分析可能なAIモデル一覧

今回新たに「GPT-5.3」「GPT-5.4」が追加され、AI Hackでは以下に示すモデルでAIOスコアを可視化できるようになりました。

■AIO分析ツール「AI Hack」(https://service.ai-hack.ai/)の機能詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149337/table/38_1_70ba4077502596afc18b074c38c90dfb.jpg?v=202603130151 ]

複数の生成AI（ChatGPTなど）に対してプロンプトを投げかけ、その回答内容を多角的に可視化・スコア化するAIO分析ツールです。機能詳細は以下の通りです。

■本件に関するお問い合わせ

- 自社コンテンツのAI回答状況の可視化- プロンプト（質問文）を登録することで、複数のAI/LLMから回答を取得し、AIの回答状況を可視化- 5つのAIOスコアによる多角的分析- 優先度スコア、ポジティブスコア、ネガティブスコア、言及量スコア、ドメイン引用スコアなど多角的指標でAIの回答をスコア化- 競合分析- 自社情報だけでなく、複数の競合企業/サービス情報も同時にスコアリングを行う競合分析

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/