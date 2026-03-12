株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE（ワイルドサイド）は、＜MINEDENIM（マインデニム）＞とのコラボレーションコレクションをWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYOにて3月18日（水）より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

今回の新作では、 WILDSIDEを象徴するブラックにカスタムしたファッションアイテム4型が登場します。ファーストタイプをベースとしたトラッカージャケットは、より深みのある黒を追求し、糸の染色工程からこだわり抜いたMINEDENIMオリジナル12ozブラックデニムを採用。ヴィンテージライクなUSED加工を施し、ルーズなシルエット、クラシカルなディティールデザインに仕上げました。Tシャツには、武骨な表情を持つミディアムオンスのオリジナルブラックボディにスクエアポケットを配置し、ジーンズを模したダブルステッチや補強用のリベットはMINEDENIMオリジナルのものを使用するなど、デニムらしさを表現しました。パンツ2型には、株式会社ヨウジヤマモトのオリジナル生地、ウールギャバジンとコットンカツラギをそれぞれに使用。フロント2本の深いタックを配し、ゆったりとした腰回りから裾にかけて強めのテーパードをかけた特徴的なシルエットを実現しました。ブラックを基調とした両ブランドの世界観が融合した特別なコレクションです。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE×MINEDENIM Black Denim BF- G Jacket(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-Y02-012-1-02/) 68,200円（税込） サイズ：S/M/L

WILDSIDE×MINEDENIM Crewneck Rivet Pocket T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-T02-014-1-03/) 19,800円（税込） サイズ：M/L/XL

WILDSIDE×MINEDENIM N.E.Wide Katsuragi Pants(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-P02-013-1-02/) 44,000円（税込） サイズ：S/M/L

WILDSIDE×MINEDENIM N.E.Wide Gabardine Pants(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-P02-100-1-02/) 57,200円（税込） サイズ：S/M/L

＜MINEDENIM(マインデニム)＞

ヴィンテージからモードまで幅広くデニムに触れてきたスタイリスト野口強氏がディレクションするブランド。従来のデニムブランドの枠や既成概念にとらわれることなく、スタンダードとイノベーションが共存し、美しいシルエット、洗礼されたディティール、 リアルな表情を持ったコレクションを提案しています。

【WILDSIDE × MINEDENIM Collaboration Collection】

▼発売日：3月18日（水）

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

