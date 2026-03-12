バリスタ世界チャンピオン※・粕谷哲が率いるPHILOCOFFEA表参道店1周年イベント“コーヒーの楽しさ”を体感する9日間

株式会社Philocoffea

「コーヒーの世界を幸せと感動で満たす」を掲げる株式会社Philocoffea（本社：千葉県船橋市 代表取締役：粕谷哲）は、東京・表参道にある旗艦店「PHILOCOFFEA表参道店」のオープン1周年を記念し、2026年3月14日（土）～3月22日（日）の期間中、限定コーヒーの飲み比べ、オリジナルスイーツの新発売やクイズの正解でグッズのプレゼントなど、特別な9日間をお届けします。

※World Brewers Cup 2016世界チャンピオン

『世界トップレベルのコーヒー体験』を提供する旗艦店

2025年3月21日にオープンしたPHILOCOFFEA表参道店が１周年を迎える

「目を醒ませ、TOKYO」をコンセプトに2025年3月21日にオープンした表参道店は、日本から世界へ、世界から日本へ、スペシャルティコーヒーのニュースタンダードを繋ぐ旗艦店として多くのコーヒー愛好家が訪れています。今回のイベントは、日頃ご来店いただいているお客様への感謝とともに、PHILOCOFFEAのコーヒーをより多くの方に体験していただくことが目的です。このイベントのためにご用意した限定販売のコーヒーの提供や飲み比べ体験、自家製スイーツの新発売、オリジナルグッズのプレゼントなど、PHILOCOFFEAが提案する「コーヒーの魅力」を体験いただける企画を実施します。

【PHILOCOFFEA表参道店1周年イベント概要】

期間：2026年3月14日（土）～3月22日（日）

場所：PHILOCOFFEA 表参道店 港区北青山3-8-15 GREENTERRACE表参道 地下１階

アクセス ：表参道駅 A1・B2出口より徒歩２分

営業時間 ：10:00 - 19:00 ※変更の可能性あり／定休日はＳＮＳ等でご案内

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/philocoffea/

1、限定シグネチャーコーヒー 「595 Bolivia TOMODACHI」

595 Bolivia TOMODACHI

1周年を記念し、代表・粕谷が現地農園と台湾のエクスポーター(Tri-Up Coffee)とタッグを組んで、最高のコーヒーを作るプロジェクト『TOMODACHIシリーズ』から、BoliviaのTOMODACHIをリリース。世界中の名だたるバイヤー、コーヒー店がこぞって買い付けに行く「アラシータス農園」のゲイシャ種ダブルアナエロビックハニー。丁寧に選別されたコーヒーチェリーをステンレスタンクで48時間チェリーのまま発酵。チェリーをパルピング（果肉除去）し、コーヒーのモスト（発酵液）と果汁とともに、さらに24時間ステンレスタンクで発酵後、ミューシレージ（粘液質）が付いた状態の豆をタンクから取り出し、レイズドベッドに移して3週間乾燥させています。コーヒー豆の販売に加え、ドリップコーヒーやカフェラテとして店頭でも提供いたします。

価格：コーヒー豆／10,185円（100g／税込）、ドリップコーヒー・カフェラテ／2,500円（税込）

2、表参道店限定販売 「TOKYO BLEND」

「011 TOKYO BLEND」2602は、明るさとやわらかさを併せ持つ、Philocoffeaらしい味わい

移り変わる東京の街のように、変化するブレンド。「TOKYO BLEND」は、常に進化を続ける東京の姿を映し出した、表参道店限定販売のブレンドコーヒーです。年間を通じて同じ味わいを提供するのではなく、コーヒー豆を入れ替えながら、新たな美味しさを追求します。ベースとなるのは、華やかな浅煎りのコーヒー。個性が際立つ豆を厳選し、飲む温度帯によってもフレーバーの移ろいを感じられるよう仕上げました。一口、もう一口と、変化を楽しみながら味わうひとときが、日常を少し上質にします。

価格：ドリップコーヒー ／800円（税込）

3、サイフォニスト世界チャンピオン・テイクオーバー！

香港出身のChan Yin Yu 氏がゲストとして登場

「World Siphonist Championship2025」のチャンピオンであるChan Yin Yu 氏がサイフォンを用いてコーヒーを淹れ、皆様にご提供いたします。

日程：3月18日(水)・19日(木) 15:00~20:00

※ドリップ提供は15時、エスプレッソメニューは19時まで

商品：O11 Toyko Blend 2602 飲み比べ ／1,500円（税込）

※ハーフサイズでサイフォンとフィルターの抽出違いをお楽しみいただけます

商品：595 Bolivia TOMODACH／2,500円（税込）

4、テイスティングセットの提供

ハーフカップサイズで複数のコーヒーを楽しめる

ハーフカップサイズで複数のコーヒーを楽しめるテイスティングセット。コーヒーの産地や焙煎の違いによる味わいを体験できます。

Tasting Set 価格：2,200円（税込）

【OO3】Ethiopia TOMODACHI&【595】Bolivia TOMODACHI

Espresso & Latte Set 価格：2,700円（税込）

【595】Bolivia TOMODACHI

5、米粉のカヌレ、フィナンシェ、スコーンが新発売

グルテンフリーの焼き菓子も新登場

コーヒーとのペアリングを楽しめるPHILOCOFFEAの焼き菓子として、カヌレ、フィナンシェ、スコーンを新発売します。米粉を使用したカヌレとフィナンシェ、バナナとオートミールのスコーンは、すべてグルテンフリーのPHILOCOFFEAオリジナルレシピです。外側の香ばしさと、内側のもちもちとした食感が特徴で、コーヒーの風味をより引き立てます。

・米粉のカヌレ 価格：360円（税込）

・米粉のフィナンシェ 価格：275円（税込）

・バナナとオートミールのスコーン 価格：360円（税込）

6、クイズに答えてプレゼント

三連休の期間中（3月20日・21日・22日）は、レジにてコーヒーにまつわる簡単なクイズを実施します。正解された方には、Onyx Coffee Labとのコラボレーションによる、土・水・塩のみの自然素材で作られた、安全に土に還る、環境負荷の少ないカップをはじめ、PHILOCOFFEAオリジナルグッズなどをプレゼント予定。※数量限定、無くなり次第終了となります。

表参道店・店長 國分 コメント

オニキスコーヒーラボとコラボレーションした、環境に優しいカップやステッカーなどをプレゼント

この一年、国内外から多くのお客様にご来店いただき、コーヒーを通してさまざまな出会いが生まれたことを嬉しく思っています。 今回の1周年イベントでは、PHILOCOFFEAの特別なコーヒー体験、コーヒーの美味しさ・楽しさを改めて味わっていただける企画をご用意しました。日頃の感謝を込めてスタッフ一同お迎えしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■世界トップレベルのスペシャルティコーヒー体験を発信するPHILOCOFFEA

PHILOCOFFEAは、2016年にWorld Brewers Cupでアジア人初の世界チャンピオンとなった粕谷哲がオーナーを務めるスペシャルティコーヒーカンパニーです。世界中から買い付けた最高品質のコーヒー豆を、大会の優勝実績も持つ焙煎士率いるチームが焙煎し、精鋭のバリスタが抽出。生豆の選定、焙煎プロファイルの設計、品質管理までを自社で一貫して行い、粕谷が開発した「4:6メソッド」に基づく淹れ方でコーヒーのポテンシャルを最大限に引き出し、他では味わえない特別なコーヒー体験を提供しています。現在は千葉県内に3店舗、東京・表参道に1店舗を展開。旗艦店である表参道店は、PHILOCOFFEAが考える「スペシャルティコーヒーの現在地」を国内外へ発信する拠点として、バリスタとの対話を通じて抽出方法や豆の個性の違いを体感し、楽しめる空間として設計されています。

粕谷哲 （Kasuya Tetsu）プロフィール

「World Brewers Cup 2016」でアジア人初の世界チャンピオンに輝く

2012年：1型糖尿病を発病、入院中にコーヒーに目覚める

2013年：バリスタとしての道を進み始める

2016年：「World Brewers Cup」にて日本人初の決勝進出、アジア人初の世界制覇を達成

2018年：[PHILOCOFFEAシャポー船橋店]オープン

2021年：[PHILOCOFFEA201]、[PHILOCOFFEAプラッツ習志野店]オープン

2025年：3月 [PHILOCOFFEA表参道店]オープン

2016年、バリスタ競技の最高峰「World Brewers Cup」でアジア人として初の世界チャンピオンを獲得。大会で初披露した、自らが考案した抽出理論「4:6メソッド」は、誰でもおいしく淹れられる画期的な手法として世界中に広まり、現在ではハンドドリップの国際的な標準の一つとして多くのバリスタやコーヒー愛好家に採用されている。チャンピオン就任後は世界各国で講演・セミナー・ワークショップを実施し、コーヒー文化の普及とバリスタ育成を推進。2018年には、自身が育成したバリスタが世界チャンピオンとなり、指導者としての功績も高く評価されている。現在はコーヒーカンパニー「PHILOCOFFEA（フィロコフィア）」の代表として、千葉県内3店舗に加え、東京・表参道に旗艦店を展開。YouTube登録者数は17万人超（2026年1月時点）。著書は海外でも出版。ファミリーマートのコーヒー監修をはじめ、国内外の大手企業のアドバイザー、商品開発、講演など活動は多岐にわたる。2024年にはオフィスコーヒー最大手・ダイオーズジャパンと合弁会社「株式会社 特別な珈琲体験を」を設立。世界のスペシャルティコーヒーシーンにおいて、最も影響力のある日本人のうちの一人。

YouTube ：https://www.youtube.com/@TetsuKasuya

リンクツリー：https://x.gd/51ouw

Instagram ：https://www.instagram.com/tetsukasuya/

書籍 ：https://x.gd/kh2m6

■株式会社 Philocoffea 会社概要

会社名 ： 株式会社 Philocoffea

代表者 ： 代表取締役 粕谷哲

所在地 ：〒273-0024 千葉県船橋市海神町南1-1544-1

設立 ： 2017年11月

資本金 ：500万円

事業内容：自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売・卸売・カフェ経営

従業員 ：37名 （2026年3月時点）