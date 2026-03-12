ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」が中部国際空港セントレアに導入開始！

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、3月11日（水）から中部国際空港セントレア内の免税売場およびロビー売店にてソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」の導入を開始いたしました。

KAORIUMが提供する新感覚のお酒選び体験

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。言語表現が難しいお酒の風味をわかりやすい言葉で表現できる他、「解放されたい」「ワクワクしたい」といったなりたい気分や、「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、AIが店頭にあるお酒とのマッチ度を解析し、自分に合ったお酒をレコメンドします。

今回のセントレアへの導入では、訪日外国人観光客やこれから海外へ出発する日本人旅客が、多種多様な銘柄の中から迷うことなく、自分の感性に合う日本酒・ワインを選べる環境を整えました。日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）の多言語に対応したKAORIUMにより、言語の壁を越えたスムーズな商品選択をサポートします。また、AIが提示する「お酒番号」と売場の棚を連動させることで、広大な売場の中でも、自分に合った一本を直感的に見つけ出すことができる新感覚のお酒選び体験を提供します。

お酒選びを「体験」に変え、空港利用者のニーズに寄り添う

近年、お客様の購買行動は「モノを買う」だけではなく、「体験を通じて価値を感じたい」というコト消費へ大きくシフトしています。特に空港という環境では、出国前の限られた時間のなかで、より直感的で満足度の高い購買体験を提供することが求められていました。そのような状況下で今回の導入について、各事業部の担当者様より以下のコメントを頂戴しています。

免税事業部 免税売店 副支配人 前川由佳氏

「AIによる体験型の接客を実現できる『KAORIUM』は、言語や知識に左右されず、自分の気分や好みに合わせて最適なお酒と出会える仕組みであり、時間制約のある空港利用者のニーズに非常にマッチしていると感じています。多言語対応している点も決め手となりました。今回の導入によって、より多くのお客様に『選ぶ楽しさ』や『発見のある体験』をお届けし、旅の始まりや終わりを彩る新しいお酒選びの価値を創出していきたいと考えています。」

ロビー事業部 ロビー売店 副支配人 後藤華代子氏

「当店は、日本酒に詳しいお客様から初心者の方まで幅広くご利用いただいております。空港という場所柄、多言語での接客が必要な場面でも活用でき、おすすめの機会を創出できる点も魅力です。限られた時間の中で、お客様が楽しみながらお酒を選べるサービスを提供することで、満足度の高い購買体験につながると考えております。味わいの言語化によりお客様が自身の好みに気づくきっかけになる点も大きなメリットです。これまではスタッフの説明に頼る部分が大きく、表現の難しさや言語の壁がありましたが、視覚的に比較できることでコミュニケーションがよりスムーズになります。今後も“新たなお酒との出会い”をご提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。」

「KAORIUM for Sake ＆ Wine」導入ショップのご案内

・Centrair Duty Free 第2ターミナル店

場所：第2ターミナル 3階 国際線出発制限エリア内

提供元：中部国際空港株式会社

・空乃酒蔵

場所：第1ターミナル 3階 国際線出発制限エリア内

提供元：中部国際空港株式会社

・酒・タバコ店

場所：第1ターミナル 3階 国際線出発制限エリア内

提供元：中部国際空港株式会社

・セントレア銘品館

場所：第1ターミナル 3階 出発ロビー（非制限エリア）

提供元：中部国際空港株式会社

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」とは

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。どれを選べばいいかわからない、味わいの違いがわかりにくいといった課題を解消し、初心者から愛好者までが日本酒・ワインの魅力をより豊かに楽しめる体験を提供します。

人の感性と膨大な言語データを取り入れたAIによって、お酒の風味データと好みのマッチングを実現。さらに、風味の違いを言葉でわかりやすくビジュアライズし、より深く味わいを楽しめる新しい飲食体験を提供します。

小売店向けタッチサイネージ（日本酒）

https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/sake-retail

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202603121830)