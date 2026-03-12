【３月16日（月）】地学協働のすすめ方～みんなでつくる地域探究～を北海道上ノ国町で開催します

北海道

北海道の南西部に位置する檜山(ひやま)地域では、全道の中でも早く人口減少・少子高齢化が進行しており、地域・社会における担い手不足や、経済・市場規模の縮小など、様々な課題を抱えています。

その中で北海道檜山振興局では、若者の定着や将来的なUIJターンを目指して、学校と地域の連携・交流を促し、学生に地域の新たな価値を発見させることで若年層のシビックプライドを醸成する取組として、檜山教育局・管内各高校と連携した地学協働※プロジェクトを実施しています。

今回、北海道上ノ国高校と共同開催により、下記のとおり地域探究活動などをテーマに講演等を開催しますので、是非お気軽にご参加ください。

※地学協働とは…地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるため、地域と学校が連携・協働して行う様々な活動であり、子どもの成長を軸として地域と学校が意見を出し合い、学び合う中で、地域住民のつながりも強くなり、自立した地域社会の基盤の構築・活性化につながります。

【地学協働のすすめ方～みんなでつくる地域探究～】

○開催概要

第１部 教員向け地域探究講演

日時：令和８年３月１６日（月）１５：４０～１６：４０

会場：オンライン（Zoom）のみ※上ノ国高校(会場)での参加は不可

講師：北海道大学大学院地球環境科学研究院 学術研究員 神 志穂 氏

内容：教員の立場における地域探究をテーマに講演を実施

第２部 上高コンソーシアム 大人の地域探究

日時：令和８年３月１６日（月）１８：００～１９：３０

会場：上ノ国天の川プラザ(北海道上ノ国町大留)または、オンライン(Zoom)

講師：北海道大学大学院地球環境科学研究院 学術研究員 神 志穂 氏

特定非営利活動法人かえる舎 代表理事 斎藤 和真 氏

内容：地域連携の意義や、地域探究事例の講演のほか、上ノ国高校生徒会による来年度の上高祭に向けた取組発表・交流会を実施。

○申込方法

ご興味のある方は、下記URLから申し込みください。（申込期限：３月15日（日）まで）

URL：https://www.harp.lg.jp/5v1UEGEg

○お問い合わせ先

北海道檜山振興局地域創生部地域政策課地域政策係

☎：0139-52-6481（受付時間 平日8：45～17：30）