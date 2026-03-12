「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」５００機のドローンショー初開催！海・大地・空の物語を体験する夜。GW特別夜間営業『センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６』開催

株式会社アワーズ

センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年のゴールデンウィーク期間中、夜のパークを一つの物語として体験する特別営業『センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６』を開催いたします。

「センス・オブ・ワンダー」とは、自然や生命が持つ神秘に触れ、心が震えるような“つながり”を感じる感性のこと。不確実な時代だからこそ、私たちは、１２０種１，６００頭の動物たちとゲストの皆様と一緒に、いのちが放つ力強いエネルギーと、夜空が教えてくれる無限の希望を体感する“とき”を紡ぎたいと考えました。

「サファリ＝大地」に息づく生命（いのち）の体温を感じ、「ナイトマリンライブ＝海」で種を超えた愛の絆に触れ、「ドローンショー＝空」に広がる無限の希望を見上げる。この３つの物語が一つに溶け合うとき、ゲストは自分が大きな生命の循環の一部であることを再確認し、心からの癒やしと明日への活力を受け取ります。

すべての生命が響き合う「１つになる瞬間（とき）」をご体験ください。

開催概要

- 名称センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６- 開催期間２０２６年４月２９日（水）～５月５日（火）- 開催時間午後５時００分～８時３０分＜パーク営業時間＞４月２９日（水）～５月２日（土）：午前１０時００分～午後８時３０分５月 ３日（日）～５月５日（火）：午前 ９時３０分～午後８時３０分- 主なナイトコンテンツ（１）大地：ナイトサファリ、ナイトふれあいパーク、ナイトペンギンパレード（２）海：ナイトマリンライブ「LOVES」（３）空：ドローンショー ５００機 １５分- 入園券についてＧＷ期間中は、混雑緩和のため事前予約制とさせていただきます。入園には、事前のチケット購入が必要です。１.１日入園券︓開園時間から 営業終了時間までお楽しみいただけます。２.ハーフデー入園券︓午後２時３０分から 営業終了時間までお楽しみいただけます。

入園料金

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1115_1_25f6e23dbf06b31935c3ecebed3737e6.jpg?v=202603120751 ]

※各有料ナイトコンテンツのチケットは含まれておりません。

ナイトコンテンツ詳細

海 【愛】｜深い癒やしを呼び起こす、種を超えた絆

●ナイトマリンライブ「LOVES」

夜の静寂に包まれた「ビッグオーシャン」で繰り広げられるのは、心結ばれたイルカ・クジラとトレーナーが紡ぐ、まっすぐな愛の物語。言葉を持たずとも信じ合うその姿は、見る者の心をほどき、生命の尊さを思い出させてくれます。光と音楽、そして水しぶきが、地球上のすべての生命への「愛おしさ」を呼び起こす、至福の癒やしをお届けします。

ナイトマリンライブ「LOVES」- 場所ビッグオーシャン- 時間午後７時００分～（約３０分間）- 料金１，０００円～２，５００円（全席有料シート）- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1115_2_20172ccdd06552f332b5334264692a29.jpg?v=202603120751 ]ビッグオーシャン 座席表

※ご観覧にはお一人様１枚のチケットが必要です。本チケットのみではご入園いただけません。

※４歳以上は有料です。（４歳未満の方で座席が必要な場合はチケットをご購入ください）

※一度に５席まで購入いただけます。

※当日空きがある場合のみ、パーク内にて購入が可能です。

※車いすスペースは付き添い（介助者）は２名まで可能です。（１,５００円／名）

空・宇宙 【希望】｜生命の神秘を夜空に描く

●Sense of Wonder ドローンショー（初開催！）

物語のフィナーレは、夜空をキャンバスに変える５００機の光の流星群。最新技術が描く光の軌跡と大自然の音響がシンクロし、未知なる感動へと誘います。夜空を見上げるすべての人々の鼓動が重なり合うとき、明日への希望という名の「癒やし」が、全身を優しく包み込みます。

【共催：株式会社タカショーデジテック】https://takasho-digitec.jp/

本ショーは、パークと「地域共創パートナーシップ協定」を締結している株式会社タカショーデジテックとの共催により実施いたします。イルミネーションやライティング演出で「光のコンテンツ」を世界に発信する同社が、最先端の技術を使用し、夜空を美しく彩ります。

和歌山城ドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS ２０２５」の様子

＜有料観覧エリア＞

圧倒的なスケール感が楽しめる特別エリアをご用意しました。

※パーク内各所から自由観覧可能です。

- 場所ファミリー広場- 時間午後８時１０分～（約１５分間）- 料金１，０００円／人（有料観覧エリア）- 定員５００名（有料エリア）- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）

※当日の荒天などにより安全が十分確保できない場合は、ショーを急遽中止させていただく場合がございます 。

大地 【驚き】｜トワイライトに溶け込む生命の気配

夕暮れから夜へと移ろう「大地」では、動物たちの穏やかな休息と野生の緊張感が共存する、神秘的な時間を過ごせます。

１．ナイトサファリ

見慣れた夜のサファリが、五感を研ぎ澄ます「命の気配」を感じる旅へ進化。

新・音声ストーリー体験「サファリ探検！ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）」では、暗闇の奥に潜む「命の気配」をナレーションとともに辿ります。視覚を超えた想像力で命を捉える体験は、知的好奇心を満たす、最高のエデュテインメントであり癒やしです。

ホワイトタイガーチーターライオンアミメキリン

※通常のナイトケニア号（無料）と、ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）を運行いたします。

ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）

- 場所サファリワールド- 便数運行日、出発時刻など詳細は決まり次第お知らせ致します。- 料金８００円／名（入園券セット購入で７００円／名）- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）

【サファリコンテンツ延長営業のご案内】

イベント期間中は、通常の「ケニア号」や「ウォーキングサファリ」も営業時間を延長して実施いたします。夕闇に包まれていく広大なサファリワールドを、それぞれのスタイルでじっくりとお楽しみください。

アミメキリンケニア号２．ナイトふれあいパーク

夕暮れのふれあい広場が、いのちの温もりと深くつながる特別な出会いの場へ。

心地よい暗さに包まれた空気の中で、動物たちの体温や息遣いをより身近に感じるひととき。アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）との対話を通じて、夜の生態という「不思議」に触れることで、日常の喧騒を忘れ、心が穏やかに整っていくのを感じられます。

ナイトふれあいパーク- 場所ふれあい広場※雨天時はセンタードーム前- 時間午後６時００分～（約２５分間）- 料金無料 別途入園料金が必要です。- 出演動物フタコブラクダ、ミニチュアホース／ポニー、アルパカ、猛禽類、ルリコンゴウインコ、イヌ、ヤギなど約８種類が登場※出演する動物の種類や数は日によって異なります。３．ナイトペンギンパレード

夕日があたたかく照らす道が、ちいさな命たちが力強く歩む「野生のパレード」へ。

夕暮れ時、群れの絆を確かめ合いながら歩むケープペンギンたち。厳しい自然を生き抜く彼らの小さな歩みには、強くて美しい「いのちの輝き」が宿っています。その健やかな姿を間近で見守る時間は、心に温かな勇気を灯してくれます。

ナイトペンギンパレード- 場所ふれあい広場- 時間午後５時４０分～（約１５分間）- 料金無料 別途入園料金が必要です。

※雨天時はパレードは中止し、ケープペンギン運動場内にてレクチャーを実施します。