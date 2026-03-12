「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」５００機のドローンショー初開催！海・大地・空の物語を体験する夜。GW特別夜間営業『センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６』開催
アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年のゴールデンウィーク期間中、夜のパークを一つの物語として体験する特別営業『センス・オブ・ワンダーナイト ２０２６』を開催いたします。
「センス・オブ・ワンダー」とは、自然や生命が持つ神秘に触れ、心が震えるような“つながり”を感じる感性のこと。不確実な時代だからこそ、私たちは、１２０種１，６００頭の動物たちとゲストの皆様と一緒に、いのちが放つ力強いエネルギーと、夜空が教えてくれる無限の希望を体感する“とき”を紡ぎたいと考えました。
「サファリ＝大地」に息づく生命（いのち）の体温を感じ、「ナイトマリンライブ＝海」で種を超えた愛の絆に触れ、「ドローンショー＝空」に広がる無限の希望を見上げる。この３つの物語が一つに溶け合うとき、ゲストは自分が大きな生命の循環の一部であることを再確認し、心からの癒やしと明日への活力を受け取ります。
すべての生命が響き合う「１つになる瞬間（とき）」をご体験ください。
開催概要- 名称
- 開催期間２０２６年４月２９日（水）～５月５日（火）
- 開催時間午後５時００分～８時３０分
＜パーク営業時間＞４月２９日（水）～５月２日（土）：午前１０時００分～午後８時３０分
５月 ３日（日）～５月５日（火）：午前 ９時３０分～午後８時３０分
- 主なナイトコンテンツ
（１）大地：ナイトサファリ、ナイトふれあいパーク、ナイトペンギンパレード
（２）海：ナイトマリンライブ「LOVES」
（３）空：ドローンショー ５００機 １５分
- 入園券について
ＧＷ期間中は、混雑緩和のため事前予約制とさせていただきます。入園には、事前のチケット購入が必要です。
１.１日入園券︓開園時間から 営業終了時間までお楽しみいただけます。
２.ハーフデー入園券︓午後２時３０分から 営業終了時間までお楽しみいただけます。
入園料金
※各有料ナイトコンテンツのチケットは含まれておりません。
ナイトコンテンツ詳細
海 【愛】｜深い癒やしを呼び起こす、種を超えた絆
●ナイトマリンライブ「LOVES」
夜の静寂に包まれた「ビッグオーシャン」で繰り広げられるのは、心結ばれたイルカ・クジラとトレーナーが紡ぐ、まっすぐな愛の物語。言葉を持たずとも信じ合うその姿は、見る者の心をほどき、生命の尊さを思い出させてくれます。光と音楽、そして水しぶきが、地球上のすべての生命への「愛おしさ」を呼び起こす、至福の癒やしをお届けします。
ナイトマリンライブ「LOVES」
- 場所ビッグオーシャン
- 時間午後７時００分～（約３０分間）
- 料金１，０００円～２，５００円（全席有料シート）
- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）
ビッグオーシャン 座席表
※ご観覧にはお一人様１枚のチケットが必要です。本チケットのみではご入園いただけません。
※４歳以上は有料です。（４歳未満の方で座席が必要な場合はチケットをご購入ください）
※一度に５席まで購入いただけます。
※当日空きがある場合のみ、パーク内にて購入が可能です。
※車いすスペースは付き添い（介助者）は２名まで可能です。（１,５００円／名）
空・宇宙 【希望】｜生命の神秘を夜空に描く
●Sense of Wonder ドローンショー（初開催！）
物語のフィナーレは、夜空をキャンバスに変える５００機の光の流星群。最新技術が描く光の軌跡と大自然の音響がシンクロし、未知なる感動へと誘います。夜空を見上げるすべての人々の鼓動が重なり合うとき、明日への希望という名の「癒やし」が、全身を優しく包み込みます。
【共催：株式会社タカショーデジテック】https://takasho-digitec.jp/
本ショーは、パークと「地域共創パートナーシップ協定」を締結している株式会社タカショーデジテックとの共催により実施いたします。イルミネーションやライティング演出で「光のコンテンツ」を世界に発信する同社が、最先端の技術を使用し、夜空を美しく彩ります。
和歌山城ドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS ２０２５」の様子
＜有料観覧エリア＞
圧倒的なスケール感が楽しめる特別エリアをご用意しました。
※パーク内各所から自由観覧可能です。
- 場所ファミリー広場
- 時間午後８時１０分～（約１５分間）
- 料金１，０００円／人（有料観覧エリア）
- 定員５００名（有料エリア）
- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）
※当日の荒天などにより安全が十分確保できない場合は、ショーを急遽中止させていただく場合がございます 。
大地 【驚き】｜トワイライトに溶け込む生命の気配
夕暮れから夜へと移ろう「大地」では、動物たちの穏やかな休息と野生の緊張感が共存する、神秘的な時間を過ごせます。
１．ナイトサファリ
見慣れた夜のサファリが、五感を研ぎ澄ます「命の気配」を感じる旅へ進化。
新・音声ストーリー体験「サファリ探検！ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）」では、暗闇の奥に潜む「命の気配」をナレーションとともに辿ります。視覚を超えた想像力で命を捉える体験は、知的好奇心を満たす、最高のエデュテインメントであり癒やしです。
ホワイトタイガー
チーター
ライオン
アミメキリン
※通常のナイトケニア号（無料）と、ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）を運行いたします。
ディスカバリーケニア号（ナイトバージョン）
- 場所サファリワールド
- 便数運行日、出発時刻など詳細は決まり次第お知らせ致します。
- 料金８００円／名（入園券セット購入で７００円／名）
- 予約Terravieにて事前予約制（２０２６年３月２６日（木）より販売開始）
【サファリコンテンツ延長営業のご案内】
イベント期間中は、通常の「ケニア号」や「ウォーキングサファリ」も営業時間を延長して実施いたします。夕闇に包まれていく広大なサファリワールドを、それぞれのスタイルでじっくりとお楽しみください。
アミメキリン
ケニア号
２．ナイトふれあいパーク
夕暮れのふれあい広場が、いのちの温もりと深くつながる特別な出会いの場へ。
心地よい暗さに包まれた空気の中で、動物たちの体温や息遣いをより身近に感じるひととき。アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）との対話を通じて、夜の生態という「不思議」に触れることで、日常の喧騒を忘れ、心が穏やかに整っていくのを感じられます。
ナイトふれあいパーク
- 場所ふれあい広場
※雨天時はセンタードーム前
- 時間午後６時００分～（約２５分間）
- 料金無料 別途入園料金が必要です。
- 出演動物フタコブラクダ、ミニチュアホース／ポニー、アルパカ、猛禽類、ルリコンゴウインコ、イヌ、ヤギなど約８種類が登場
※出演する動物の種類や数は日によって異なります。
３．ナイトペンギンパレード
夕日があたたかく照らす道が、ちいさな命たちが力強く歩む「野生のパレード」へ。
夕暮れ時、群れの絆を確かめ合いながら歩むケープペンギンたち。厳しい自然を生き抜く彼らの小さな歩みには、強くて美しい「いのちの輝き」が宿っています。その健やかな姿を間近で見守る時間は、心に温かな勇気を灯してくれます。
ナイトペンギンパレード
- 場所ふれあい広場
- 時間午後５時４０分～（約１５分間）
- 料金無料 別途入園料金が必要です。
※雨天時はパレードは中止し、ケープペンギン運動場内にてレクチャーを実施します。