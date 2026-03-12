【グランドオープン迫る】申込殺到の ″暗闇系″ マシンピラティススタジオ「Beat Pilates」が中部エリア初、愛知県蒲郡に誕生！オープニングキャンペーン中！

株式会社kotoriri薄暗いスタジオで周りの目を気にせずピラティスに取り組めるのが人気

株式会社kotoriri（本社：愛知県額田郡幸田町、代表取締役：三ツ橋香里）は、2026年3月22日、愛知県蒲郡市にあるショッピングセンター「クラスポ蒲郡」に女性専用の暗闇系マシンピラティススタジオ「Beat Pilates（ビートピラティス）」を、中部エリア初進出としてオープンいたします。

買い物や家族での外出の合間にも立ち寄れる“ついでフィットネス”として、運動が苦手な方や初心者でも気軽に始められる新しい運動習慣を提案します。

会員の約8割が運動初心者で、ピラティス未経験から始める方が多数。蒲郡店では20～60代の女性を中心に、家事や仕事、子育ての合間でも無理なく続けられる環境を整え、地域に根ざしたウェルネスコミュニティの形成を目指します。

日本初※ 暗闇マシンピラティスという新しいフィットネス体験

蒲郡店レッスン風景

「Beat Pilates」は、日本初の暗闇系マシンピラティス専門スタジオです。薄暗いスタジオ空間で人気アーティストの音楽に合わせて身体を動かす、新感覚のピラティススタイルを提供しています。

「楽しく運動」をコンセプトにインナーマッスルや体幹を整え、運動初心者でも無理なく続けられるのが特徴です。薄暗い中でのレッスンでうまく出来なくても誰も気にしないため、羞恥心を気にせず自分のペースで出来るのも大きな魅力です。

(*自社調べ、2026年3月時点、日本国内のマシンピラティス専門スタジオにおける暗闇のスタジオとして日本初)

数字で見る「Beat Pilates」

・会員の約8割が運動初心者：「運動が久しぶり」「運動が苦手」という方が安心して取り組める

・毎月新しいアーティストレッスンが登場：飽きずに継続できるのがメリット

・20～60代女性を中心に支持拡大中：女性専用スタジオで学生からご年配まで広く参加可能

店舗概要 (蒲郡店)

蒲郡店外観

オープン日: 2026年3月22日(日)

所在地:

愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-26

クラスポ蒲郡2F

営業時間:

9：00～21：00（平日）

9：00～18：00（土日祝日）

アクセス:

三河鹿島駅徒歩6分

クラスポ蒲郡バス停徒歩1分 (くるりんバス)

1レッスン最大10人インストラクターが丁寧にサポート清潔感のあるスタジオ

通いやすい料金プランマシンピラティスのグループレッスンスタジオとして、通いやすい料金プランを提供

申込殺到により、先着枠を拡大決定！特大オープニングキャンペーン実施中！

キャンペーン開始の3/1から申込が殺到したため、急遽先着枠を拡大中です。予告なくキャンペーン締切りの場合もありますので、早めのお申し込みをお待ちしております。

１. "先行入会" キャンペーン (3/1~4/30) *先着枠を拡大中！

3/1~4/30までに体験なしで入会申込して頂いた方限定！

入会金： 11,000円→0円

最大2か月分の月額費：実質0円

※継続プランの選択が条件となります。

☆体験予約せずに事前入会はこちらから新規登録後予約☆(https://beatpilates-gamagori.hacomono.jp/register?h_type=1)

２. "1000円体験" キャンペーン *先着枠を拡大中！

体験料金： 3,300円→1,000円 *3/22以降のレッスンが体験頂けます

☆体験予約はこちらから☆(https://beatpilates-gamagori.hacomono.jp/reserve/schedule/1/1/?trial=true)

更に、体験後当日入会頂いた方は、

入会金： 11,000円→0円

詳しくは、公式HPをご確認ください。公式HP：https://beat-pilates.com/gamagori/

ユニークなSNSも話題のBeat Pilates蒲郡

蒲郡店では公式InstagramなどCM風のユニークな演出も話題です。

詳しくはリンクよりご確認ください。

BEAT PILATES蒲郡店 公式Instagram(https://www.instagram.com/beatpilates_gamagori/?hl=ja)

BEAT PILATES蒲郡店 公式LINE(https://lin.ee/yifMQjZ)