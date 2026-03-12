ByteDance、次世代動画生成モデル「Seedance 2.0」を発表！

Wheatfield Guard Technology Co., Ltd.～ LitMediaがいち早く日本国内向けに先行対応、初回無料で開放中 ～

AIクリエイティブプラットフォームを展開するLitMediaは、ByteDance社が2026年2月に正式発表した最新の音ビデオ統合生成AIモデル「Seedance 2.0(https://www.litmedia.ai/ja/app/litvideo/image-to-video/?videoModel=42&gemode=omniRef?utm_medium=link&site_initializing=PRTIME_c&utm_campaign=LLLitmedia&utm_term=Litmedia20260311)」への対応を、2026年2月11日より世界に先駆けて開始したことをお知らせいたします。

日本国内からもスムーズにアクセス可能で、現在は初回無料でSeedance 2.0 FastのAI体験を提供しております。世界最高峰の動画生成技術を、今すぐあなたの手で体験してください。

「Seedance 2.0」とは：映像制作の常識を覆す、真の「AIディレクター」

ByteDanceが放つ「Seedance 2.0」は、テキスト、画像、音声、動画の4つのモーダルを統合的に処理する独自のアーキテクチャを採用した、次世代の多モーダル動画生成モデルです。

OpenAIの「Sora 2」やGoogleの「Veo 3 Pro」といった世界最高峰のモデルと肩を並べる性能を持ち、特に「複雑な人間同士の相互作用（フィギュアスケートのペア演技など）」や「物理法則の正確な再現」、そして「2チャンネルステレオによる没入型音響の同時生成」において、競合を上回るSOTA（State-of-the-Art）レベルの精度を達成しています。

Seedance 2.0の革新的突破点

1. 物理法則の極限までの再現 従来のAI動画で課題だった「物理的な不自然さ」を克服。フィギュアスケートの複雑なジャンプや回転、光の屈折、衣類の重力感など、実写と見紛うほどの高精度な物理演算に基づいた映像生成が可能です。

2. 業界初、多モード「全能リファレンス」 最大9枚の画像、3つの動画、3つの音源を同時にインプット可能。構図、運鏡、エフェクト、サウンドを個別に指定でき、クリエイターが「監督」として細部をコントロールできる圧倒的な自由度を誇ります。

3. 没入型2チャンネル・オーディオ同期生成 映像の動きに完全に同期した立体音響を同時生成。ASMRのような繊細な環境音から、背景音楽、多言語のナレーションまで、視覚と聴覚が一体となった「15秒間の工業級コンテンツ」を出力します。

Seedance 2.0 の使用方法：世界に先駆けて最先端AIを体験

本稿公開時点において、Seedance 2.0は公式には中国本土限定の展開となっており、世界中からアクセスが切望されている段階です。

LitMediaは、この最新モデルの公式サーバーへの直接連携を世界に先駆けて実現。 これにより、日本国内を含むグローバルユーザーが、ブラウザ上で直感的に世界最高峰のAIパワーを体験できる環境を整えました。

ステップ１、モード選択

LitMedia(https://www.litmedia.ai/ja/app/litvideo/home/?utm_medium=link&site_initializing=PRTIME_c&utm_campaign=LLLitmedia&utm_term=Litmedia20260311)公式サイトにアクセスし、「テキストから動画（長尺）」、「テキストから動画」、または「画像から動画」のタブから希望のモードを選択します。

ステップ2、プロンプト入力・画像アップロード

作成したい内容を日本語で入力します。画像から生成する場合は、元となる写真をアップロードしてください。動画の長さやアスペクト比も自由に選択可能です。

プロンプト例： 「ネオンに照らされた雨の東京を歩くサイバーパンク風の女性、水たまりに映る光の反射と、耳元をかすめる雨音、高品質なシネマティック映像」

ステップ3、生成開始

「動画生成」ボタンをクリック。AIが数分以内に、最高品質のビデオを書き出します。

【ご利用にあたっての重要事項】

l 算力リソースについて： 現在、世界的な注目によりアクセスが集中しており、計算リソースが非常にタイトになっております。生成にお時間をいただく場合がございますが、順次処理を行っております。

l 生成制限について： セキュリティおよびコンプライアンスの観点から、実在する人物（真人）の生成には対応しておりません。

l プロンプトの最適化について： Seedance 2.0は安全規定に基づきプロンプト審査が厳格に行われます。日本語での入力でエラー（規約違反等）が表示され生成できない場合は、英語または中国語に翻訳して入力することをお勧めいたします。

ターゲットユーザーと活用シーン

l 映像制作・広告業界： 絵コンテの視覚化、プロトタイプ制作、SNS用高品質ショート動画の作成。

l EC・マーケティング： 商品の質感を伝えるデモンストレーション動画の低コスト量産。

l ゲーム・エンタメ： キャラクターのモーション確認や、没入感のある背景素材の生成。

l 個人クリエイター： 高度な編集技術を必要とせず、自身のアイデアを映画級の映像として具現化。

■ LitMedia（リットメディア）についてSNSやブランドのための「ワンストップAIクリエイションプラットフォーム」

LitMediaは、最先端のAI技術を駆使した総合クリエイティブプラットフォームです。ブラウザひとつで、誰でも場所を選ばずに高品質なコンテンツを制作できる環境を提供しています。

- l 統合的なAIツール群： AI動画生成、AI画像生成、AI音楽制作をはじめ、AIデジタルヒューマン、AIリップシンク、AI MV作成など、多岐にわたる機能を統合。- l 世界最高峰のモデル集結： Sora、Veo、Seedanceをはじめ、NanoBanana Pro、Seedreamなど、世界トップクラスのAIモデルを十数種類搭載しています。- l 幅広い活用シーン： 個人クリエイターの表現活動から、企業の広告制作、マーケティング、SNS運営まで、あらゆるビジネスシーンで導入されています。

■ 企業情報・公式コミュニティ

公式ホームページ： https://www.litmedia.ai/ja/(https://www.litmedia.ai/ja/?utm_medium=link&site_initializing=PRTIME_c&utm_campaign=LLLitmedia&utm_term=Litmedia20260311)

Discordコミュニティ： https://discord.com/invite/DuVVg8E3HQ

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@LitMedia-offical

メールアドレス：support@litmedia.ai

アフィリエイト・提携相談：affiliate@litmedia.ai