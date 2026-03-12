TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、「食蜂操祈」がネグリジェ姿でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。


「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア」「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ」は単体でも、それぞれ予約受付中です。



●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199031&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199032&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04769117&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：25,080円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：Solarain


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約151mm、ぬいぐるみ：全高約15cm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・プニプニ ぬいぐるみ


≪初回生産限定特典≫


・「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」コレクションカード



原型制作：Solarain


彩色：阿毛(oneamaoo)





























TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、常磐台中学に通う学園都市第五位の『超能力者(レベル5)』、「食蜂操祈」がネグリジェ姿で1/6フィギュア化！



淡いピンク色のネグリジェに蜘蛛の巣の模様をあしらい、特徴的なキラキラ目はもちろん、いたずらっぽく舌を出した表情＆ピースポーズを可愛らしく立体化しました。



蜂蜜色の髪は柔らかく流れるように造形され、手袋やストッキングには蜘蛛の巣の模様が施されています。繊細なレース表現や自然なフィット感のある造形によって、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりとなっています。



また、今回は「寝ぼけ顔＆のびポーズ」の差し替えパーツが付属。


茶目っ気あふれる笑みから、無防備に見える寝ぼけ顔まで、ギャップを存分にお楽しみいただけます。



さらに「食蜂操祈 プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T



【店舗情報】


