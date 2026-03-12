TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、「食蜂操祈」がネグリジェ姿でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア」「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ」は単体でも、それぞれ予約受付中です。

製品ページはこちら：

●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199031&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199032&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04769117&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,080円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：Solarain

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約151mm、ぬいぐるみ：全高約15cm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・プニプニ ぬいぐるみ

≪初回生産限定特典≫

・「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」コレクションカード

原型制作：Solarain

彩色：阿毛(oneamaoo)

TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、常磐台中学に通う学園都市第五位の『超能力者(レベル5)』、「食蜂操祈」がネグリジェ姿で1/6フィギュア化！

淡いピンク色のネグリジェに蜘蛛の巣の模様をあしらい、特徴的なキラキラ目はもちろん、いたずらっぽく舌を出した表情＆ピースポーズを可愛らしく立体化しました。

蜂蜜色の髪は柔らかく流れるように造形され、手袋やストッキングには蜘蛛の巣の模様が施されています。繊細なレース表現や自然なフィット感のある造形によって、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりとなっています。

また、今回は「寝ぼけ顔＆のびポーズ」の差し替えパーツが付属。

茶目っ気あふれる笑みから、無防備に見える寝ぼけ顔まで、ギャップを存分にお楽しみいただけます。

さらに「食蜂操祈 プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

