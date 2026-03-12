TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、「食蜂操祈」がネグリジェ姿でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Solarain」より、『とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア」「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ」は単体でも、それぞれ予約受付中です。
製品ページはこちら：
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199031&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199032&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04769117&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,080円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：Solarain
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約151mm、ぬいぐるみ：全高約15cm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・プニプニ ぬいぐるみ
≪初回生産限定特典≫
・「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」コレクションカード
原型制作：Solarain
彩色：阿毛(oneamaoo)
TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』より、常磐台中学に通う学園都市第五位の『超能力者(レベル5)』、「食蜂操祈」がネグリジェ姿で1/6フィギュア化！
淡いピンク色のネグリジェに蜘蛛の巣の模様をあしらい、特徴的なキラキラ目はもちろん、いたずらっぽく舌を出した表情＆ピースポーズを可愛らしく立体化しました。
蜂蜜色の髪は柔らかく流れるように造形され、手袋やストッキングには蜘蛛の巣の模様が施されています。繊細なレース表現や自然なフィット感のある造形によって、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりとなっています。
また、今回は「寝ぼけ顔＆のびポーズ」の差し替えパーツが付属。
茶目っ気あふれる笑みから、無防備に見える寝ぼけ顔まで、ギャップを存分にお楽しみいただけます。
さらに「食蜂操祈 プニプニ ぬいぐるみ」付属のセット版もご用意しました。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット 1/6スケール 完成品フィギュア
・単体でもそれぞれご案内中
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア
●とある科学の超電磁砲T 食蜂操祈 ネグリジェ Ver. プニプニ ぬいぐるみ
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T
【店舗情報】
