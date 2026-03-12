ラブバードたちのバレンタイン＆春限定イベント『Happy Chocolate』開催中！

株式会社エクシードジャパン

エクシードジャパン（大阪市淀川区西中島4-3-8、代表取締役会長：嘉康一）は、さまざまな種類のかわいいインコやオウムに触れ合えるカフェ「ことりすまいる」を運営しております。また、ことりモチーフのグッズ制作・販売も行い、【ことりすまいる】ブランドを展開しています。

期間限定【Happy Chocolate】開催中！

春限定イベント「Happy Chocolate」♪

「ことりすまいる」では2026年2月1日（土）から3月31日（日）まで、ラブバード（コザクラインコ・ボタンインコ）を主役にしたバレンタイン＆春のイベント『Happy Chocolate』を開催中！

ラブバードの魅力たっぷり！思わず写真に撮りたくなる限定メニューラインアップ

ジューシーなハンバーグと、お店のふれあいスタッフの「たんぽぽ」がモチーフのオムライス♪ふわっと濃厚スフレショコラのスペシャルなスイーツ♪濃厚チョコプリン♪「しりまる」のいちごみるく【３月新登場！】「前向キウイ」のしゅわしゅわドリンク【３月新登場！】

本イベントでは、人気イラストレーター湊谷鈴さんによる描き下ろしイラストのラブバードたちをモチーフにした期間限定スイーツ＆ドリンクを提供。

描き下ろしのイラストは、ことりすまいるにいるラブバードたちをモデルに描いていただきました♪

２月のバレンタインメニューに加え、3月からは新メニューとして湊谷鈴さんのオリジナルキャラクター『前向キウイ』と『しりまる』のドリンクが登場し、見た目も楽しく写真映えするラインアップとなっています。

■期間限定グッズ＆作家作品も充実！

お店の鳥さんたちを題材にしたオリジナル絵本も湊谷鈴さんに制作していただき、店頭にて販売しております！ぜひご覧ください♪

【初版限定ステッカー付！】

さらに、店頭では約２０名の作家様による作家様による小鳥モチーフの雑貨やアクセサリー、インテリア小物も勢ぞろい。

ここでしか手に入らない特別なアイテムをお見逃しなく♪

★★★★★★鳥さんモチーフのグッズ販売会『ことりすまいるまつり』 開催★★★★★★

かわいくて個性あふれる鳥さんグッズが大集合♪

開催日：2026年3月14日（土）・15日（日）

グッズを楽しんだあとは、そのままお店で鳥さんたちを眺めながらゆったりカフェタイムもお楽しみいただけます。

イベント特設ページはこちら

▶ https://www.kotorismile.com/aitemu/i-am-a-title-01(https://www.kotorismile.com/aitemu/i-am-a-title-01)

「Happy Chocolate」限定メニューのご提供期間は2026年3月3１日までとなっております。

ラブバードの魅力たっぷりの世界観を、ぜひ店内でお楽しみください。

鳥スタッフと一緒に、皆さまのご来店を心よりお待ちしております

※期間限定・数量限定メニューは、予告なく内容を変更する場合があります。また、売り切れ次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

ご予約をお勧めいたします

ことりすまいるカフェのご予約は「公式HP」もしくは「お電話」にて承っております。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 公式HP(https://www.kotorismile.com/) ー 「ご予約はこちら」ボタンから

■ お電話 ー 06‐6253‐8698

実店舗のご案内

小鳥と触れ合えるカフェ「ことりすまいる」

楽しく暮らしているインコたちを眺めながら、自慢のことりスイーツやご飲食を楽しめる、大阪 心斎橋にある「ことりすまいるカフェ」。

セキセイインコやオカメインコ、ラブバードの他、世界で一番美しいオウムと言われる「クルマサカオウム」や、「タイハクオウムとルリメタイハクオウムのハイブリッド」の大型オウムさんもおります。

「ことりすまいるカフェ」店内写真ことりすまいるスタッフの桃太郎(左)と銀次郎(右)

カフェと併設して鳥をモチーフにした雑貨コーナーもあり、品揃え豊富な鳥グッズを販売しております。衛生面の都合上、鳥さんとの同伴や、放し飼いはしておりません。

ふれあいルームで鳥さんとのふれあい体験も有料にてお楽しみいただけます♪

詳細は、公式サイト（SNS・HP）よりご確認ください。

＞ ことりすまいるカフェ公式ＨＰ(https://www.kotorismile.com/)

福袋で大好評だった「まるでシード！ブランケット」が入ったセットが店舗限定で販売中！ブランケットで遊ぶふれあいスタッフの「たっくん」

小鳥と触れ合えるカフェ

ことりすまいる

■ 公式HP(https://www.kotorismile.com/)

■ 公式SNS（Twitter・Instagram・YOUTUBE）(https://lit.link/kotorismile)



お問合せ先

■ お電話 ー 06-6253-8698

店舗情報

■ 営業時間 ー 11:00-19:00（L.O.18:30/もふもふ体験のL.O.1８:45）

■ アクセス(https://goo.gl/maps/CfqXMrbUF3kvLs2w7) ー グーグルマップが開きます

運営会社

■ 株式会社エクシードジャパン

その他の情報については 公式HP(https://www.kotorismile.com/) をご覧ください。

ことりすまいる オンラインショップ

■ 各種店舗・SNS(https://lit.link/kotorismilex)

株式会社エクシードジャパン

担当：中川

電話：06-6889-6669 FAX：06-6889-6655

メールアドレス：nakagawa@exceedjapan.co.jp