世界No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」からミックスのために生まれた「ジョニーウォーカー ブロンド」が4月7日（火）新発売

ディアジオ ジャパン株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、ディアジオ社（英国）が所有する、世界No.1※1スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から、華やかな甘みが特長の「ジョニーウォーカー ブロンド」（以下、ブロンド）を4 月7日（火）より全国で新発売します。

※1 IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量

「ブロンド」は、ミックスのために生まれた新しいスタイルのウイスキーです。フルーティな味わいと滑らかなバニラのような余韻は、お好きな割材と合わせることで、「ふわりとひらく、香りと甘み」をより一層、お楽しみいただけます。夕方から夜にかけて、自分ならではの時間に向かうひとときに、自由にお楽しみいただきたい一杯です。

国内のウイスキー市場は顕著な成長を続けていますが、現状のウイスキー購入者は年齢層が高い傾向にあり、若年層にはウイスキーは敷居が高く、手が出しづらいものであるというイメージがあることが分かりました※2。若年層の「カジュアルにウイスキーを楽しみたい」というニーズや飲み方の多様化

※3にお応えする、甘くなめらかな味わいと自由に楽しめる飲用スタイルで、ウイスキーへの敷居の高さを払拭した新たな選択肢として「ブロンド」を新発売します。

※2・3 キリンビール調べ

「ブロンド」は、ブレンダーのジョージ・ハーパーとマスターブレンダーのエマ・ウォーカー率いるチームが、「新しいスコッチを届けたい」という想いから誕生しました。最大の特長は、シリーズで最もスモーキーさを抑えた穏やかで親しみやすい味わい。「ふわりとひらく、香りと甘み」をキーワードに、ライトな口当たりと果実のような華やかさ、なめらかなバニラ香の余韻を実現しました。スコッチウイスキーに馴染みのないお客様にも気軽に楽しんでいただける一杯です。

「ジョニーウォーカー」の伝統でもある高いブレンディング技術を活かしながらも、「ミックスのためのウイスキー」という新領域に挑戦した本商品について、ジョージ・ハーパーは「私たちが手掛けた中で最も汎用性が高く、新しい刺激を求める方に最適。アメリカンオーク樽由来のトフィーのような甘みと、各地のフレッシュなフルーツの風味が融合した、明るく活気に満ちたスコッチ。」と述べています。奥深さはそのままに、もっと自由に楽しめる、スコッチウイスキーの新たなスタンダードを提案します。

日本において「ブロンド」のメインターゲットでもある20～30代の若年層は、生活スタイルや働き方の多様化によって、仕事とプライベートの境界を失いつつあり、3人に1人がオンオフの切り替えができていない※4状況にあります。また、「SNSやインターネット上の情報・反応をできるだけ見ないようにして過ごす『自分だけの時間』」について6割以上の人が「重要である」と答える※5など、自分自身の楽しみや思考を尊重する「自分だけの時間」やそこへの切り替えとなるスイッチを求める若年層が多いことがうかがえます。そういった若年層に対し、日没前後の空が美しく見える「マジックアワー」の時間帯は、気持ちをリセットする時間になるかという問いでは、半数近くの人が同意※6を示しました。

このようなニーズを抱える人々に「ジョニーウォーカー」は「ブロンド」を通して、マジックアワーのような瞬間、気持ちをリセットし、自分ならではの時間に向かうためのひとときを提供します。「ブロンド」で作る一杯を片手に自分だけのマジックアワーをお楽しみください。

※4・5・6 2026年2月「マジックアワーに関する調査」ディアジオ ジャパン調べ

■コミュニケーションコンセプト

「ブロンド」の発売に伴い、「Walk Into Magic Hour」をテーマとしたプロモーションを4月7日（火）から実施します。

Walk Into Magic Hourには、「日没前後の空が美しく見える、特別なひととき。」という情景だけでなく、「楽しいことは、自分でつくる」という前向きなスタイル、そして「ふわりとひらく、香りと甘み」という味わいを通して、自身に立ち返る瞬間を提供したいという意味合いを込めています。

夕方から夜にかけて、オンからオフに切り替わる、日々の喧騒から抜け出し、マジックアワーへと飛び込むような、自分だけの“楽しい”に立ち返る瞬間を「ブロンド」と共に過ごしたくなる様々な施策を展開します。

■TVCM概要

・タイトル： 『Walk Into Magic Hour』篇

・公開日： 2026年4月7日（火）～

・放映場所： 全国

陽が沈む前の夕方、街の中にあるビルのテラスで複数の男女が談笑するカジュアルなオケージョンシーンとともに「ブロンド」のWalk Into Magic Hourがはじまります。大切な仲間とグラスを重ねながら、「ブロンド」の「ふわりとひらく、香りと甘み」を楽しむ様子や、「楽しいことは、自分でつくる。」というメッセージを通して、お客様それぞれが自身に立ち返る瞬間を届ける一杯であることを表現しています。

■商品概要

●中味

フルーティな味わいと滑らかなバニラのような余韻は、丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽での熟成により実現しています。

「ふわりとひらく、香りと甘み」を、お好きな飲み方でお楽しみください。

特にレモネードハイボールがおすすめです。

●パッケージ

象徴的な青のストライディングマンと明るい黄色を基調として、プレミアム感、品質、滑らかさ、躍動感を表現したデザインです。

1．商品名 「ジョニーウォーカー ブロンド」

2．発売日 2026年4月7日（火）

3．発売地域 全国

4. 容量／容器 700ml／びん

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 40％

主な品評会での受賞

24年 International Spirits Challenge ー 金賞

24年 DB SB Spring Blind Tasting ー 金賞

24年 Scotch Whisky Masters ー 銀賞

【ジョニーウォーカーについて】

1820年、創業者ジョン・ウォーカーがオープンした小さな雑貨店で取り扱っていたスパイスや紅茶のブレンドにインスピレーションを得て、ウイスキーをブレンドしました。当時必ずしも品質が一定ではなかったウイスキーに、高品質での安定供給、そして多様な原酒をブレンドすることによる奥深く豊かな味わいをもたらしました。以来200年以上にもわたり「ジョニーウォーカー」はブレンディング技術にこだわり続け、その味わいは世界No.1のスコッチウイスキーブランドとして愛されています。

オフィシャルホームページ https://www.johnniewalker.com/ja-jp/

Instagram https://www.instagram.com/johnniewalkerjapan/

■DRINKiQ

ディアジオ ジャパン株式会社は2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしています。

その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ」を公開中。https://www.drinkiq.com/ja-jp/

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。