特価セール｜ORICO 5ベイ オールフラッシュSSDケース 8858RC3 36%OFF！今なら14,949円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データ容量の増加や高速ストレージ需要の高まりに対応するため、ORICOから高性能な外付けストレージソリューションが登場。

ORICO オールフラッシュ SSDケース 8858RC3 は、最大5台のSSDを搭載できるRAID対応ケースで、クリエイターや大容量データを扱うユーザーに最適です。

現在Amazonでは期間限定の36%OFFクーポンが利用可能。

通常価格 22,999円 → セール価格 14,949円 と非常にお得に購入できます。

セールは 2026年3月17日 23:59（JST）まで の期間限定です。

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CPPVGT

主な特徴

１. 最大5台のSSDを搭載可能（最大8TB×5）

2.5インチSSD/HDD（7～9.5mm）に対応し、大容量データの保存やバックアップに最適。RAID構成にも対応しており、用途に応じて柔軟なストレージ管理が可能です。

２. USB 3.2 Gen2（10Gbps）高速転送

10Gbpsの高速インターフェースにより、大容量ファイルや動画データの転送もスムーズ。クリエイティブ作業やデータ管理の効率を大幅に向上させます。

３. デイジーチェーン対応で拡張性アップ

デイジーチェーン機能により、複数のストレージ機器を接続して拡張可能。作業環境に合わせて柔軟にストレージ構成を構築できます。

４. アルミ合金ボディ＆高効率放熱

耐久性に優れたアルミ合金ボディを採用。放熱性にも優れており、長時間の使用でも安定したパフォーマンスを維持します。

５. SD/TFカードリーダー搭載

SDカード・TFカードリーダーを搭載し、カメラや各種デバイスのデータ管理もこれ一台で対応可能。写真や動画データの取り込みも簡単です。

こんな方におすすめ

動画編集や写真データを大量に扱うクリエイター

高速かつ大容量の外付けストレージを探している方

データバックアップ環境を強化したい方

SSDを複数台まとめて管理したい方

まとめ

36%OFFの期間限定セールは 2026年3月17日 23:59（JST）まで。(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CPPVGT?th=1)

高性能な大容量ストレージをお得に導入できるチャンスをぜひお見逃しなく。