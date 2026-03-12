Nintendo Switch(TM) 2 版『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S』「いっしょにぷよテト」モードがインターネット通信とローカル通信に対応！

株式会社セガ

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM) 2 版『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S』について、１つのフィールドを2人で操作して対戦するモード「いっしょにぷよテト」がインターネット通信とローカル通信で遊べるようになるアップデートを実施しました。

本作は、国民的、世界的人気のアクションパズルゲーム「ぷよぷよ(TM)」と「テトリス(R)」が合体した夢のコラボレーションタイトルです。新モード「いっしょにぷよテト」やNintendo Switch 2 の新機能「マウス操作」や「カメラプレイ」、「おすそわけ通信」にも対応しています。

また、本作をはじめとする「ぷよぷよ」シリーズがお得な価格で購入可能なセールを開催中です。この機会にぜひご購入ください。

・新モード「いっしょにぷよテト」

「いっしょにぷよテト」は、1つのフィールドを2人で操作して対戦する新モードです。「VS」「ぷよテトミックス」「パーティー」の3つのルールで遊べます。2つ同時に落ちてくる「組ぷよ」や「テトリミノ」を2人のプレイヤーがそれぞれ操作するので、力を合わせたチームプレイが勝利のカギ！ 2人で協力して、大連鎖を目指しましょう。

・カメラプレイに対応！

Nintendo Switch 2 では、別売りのUSBカメラを使用することで、カメラが映した自分たちの姿をゲーム画面内に登場させることができます。本作では、映した映像をフィールドやアイコンに設定したり、各プレイヤーから飛ぶ「おじゃまぷよ」の演出として使用することが可能です。カメラを活用することで、家族や友達と一緒に遊ぶ際、これまで以上に盛り上がるゲーム体験をお楽しみいただけます。

・マウス操作でぷよやテトリミノを直感操作！

本作では、Nintendo Switch 2 のJoy-Con 2のマウス操作を使って、ぷよやテトリミノを直感的に動かすことができます。また、プレイヤー自身がぷよやテトリミノの操作に使用するだけではなく、オフラインで試合を見ている人が試合中のフィールド上でぷよやテトリミノを置く場所を提案したり、プレイヤーの試合をサポートしたりすることも可能です。新しい操作方法で、ぷよテト勝負の楽しみ方がさらに広がります。

・おすそわけ通信に対応！

本作では、Nintendo Switch 2 の新機能「おすそわけ通信」を使用し、ソフト1本でゲームをみんなにおすそわけして一緒に遊ぶことができます。また、「ゲームチャット」に参加している人と「おすそわけ通信」をすれば、みんなでおしゃべりしながら「ぷよテト」勝負を楽しめます。本作での「おすそわけ通信」はローカル通信・インターネット通信のどちらにも対応しており、近くの人とも離れた友達ともぷよテト勝負を楽しむことができます。

■「ぷよぷよ」シリーズのセール開催中！

最新作『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S』をはじめ、「ぷよぷよ」シリーズ作品がお得な価格で購入可能なセールを開催中です。

ご購入は、特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/01/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26megamarch&utm_term=jp)をご確認ください。

【セール期間】

2026年3月11日（水）～3月25日（水）

タイトル名／割引率

ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S／24％

ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２／24％

ぷよぷよeスポーツ／30％

ぷよぷよ(TM)テトリス(R)スペシャルプライス／30％

ぷよぷよ(TM)テトリス(R)Sスペシャルプライス／30％

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜「テトリス」とは＞

1984年、コンピュータ科学者アレクセイ・パジトノフの考案によって『テトリス』は誕生しました。テトリスは見かけによらず奥深く、中毒性が非常に高いパズルゲームです。上から落ちてくるテトリスのブロック（テトリミノ）を操作し、フィールドに隙間なく埋めていくのがゲームの目的です。横一列が完全に埋まれば、その列は消滅します。重なっていったテトリミノが、フィールドの上辺を越えてしまうとゲームオーバー！ 1988年、ヘンク・ロジャースはラスベガスのコンシューマー・エレクトロニクス・ショーでテトリスと出会いました。このゲームは彼にとって最大のヒット作となり、ファミリーコンピュータ用ソフトとして日本国内で数百万本の売上を達成します。1989年には、テトリスのゲームボーイ用の権利の交渉をするため、当時ソビエト連邦のモスクワへ。その後、ロジャースはテトリスのゲームボーイ用販売ライセンスを任天堂に供与し、当時史上最も販売された携帯用ゲーム機の売り上げに大きく貢献します。その先の歴史は、皆さまもご存じの通りです。誕生から40年以上がたった今でも、テトリスブランドは世界中のあらゆる人々から愛されています。オンライン上でプレイされるテトリスのゲーム数は年に何十億回を超え、現在までに販売されたソフトの総数は5億2千万本以上にのぼります。

【製品概要】

商品名：ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：発売中（2025年6月5日（木） 発売）

価格：4,990円（税込5,489円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人（オンライン時1～4人）

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A（全年齢）

著作権表記：

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2026 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

公式サイト：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

公式X：https://x.com/puyopuyo20th

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。