夏季だけのひんやり涼感で、すっとさわやかに香るボディソープが数量限定で再登場！「薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII レモネードミントの香り」340ml ＼1,100（税込）5／18（月）発売！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、日焼け後のケアや、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを展開しています。
昨年、夏季限定品として発売し大好評のうちに完売した、ひんやり涼感で、すっとさわやかな ”薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII レモネードミントの香り”が、再販を希望されるお客さまの声にお応えして、今年も季節限定で発売致します。ひんやりとした冷涼感は冷感成分によるものではなく、香料として含まれるミントによるものです。
販売チャネル：バラエティショップ、ECサイト限定発売
メラニンを含んだ古い角質をきれいに落とすボディシャンプーで、医薬部外品として肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、洗うほど透明感のあるすべすべ素肌に導きます！夏のバスタイムをさっぱり楽しく♪ ひんやり涼感と薬用有効成分の力で透き通るような美肌を手に入れよう♪
数量限定！
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCII
レモネードミントの香り
容量：340ml 価格：\1,100（税込）
●薬用有効成分がメラニンを含む古い角質を優しく洗い落とすことで、
お肌の表面をツルツルなめらかにします。
●ホワイトコンク全商品に含まれるバランスクリア成分*＆保湿成分が、
お肌の奥までしっかり浸透します。
●毎日のケアで古い角質が蓄積しにくくなり、
バランスの整った明るい透明肌に導きます。
●ひんやり涼感でさわやかなレモネードミントの香り
*バランスクリア成分:お肌のバランスを整え、透き通るような白肌に導くうるおい成分。
ビタミンC誘導体、ソウハクヒエキス（クワエキス）、ウワウルシ流エキス
～こんな方におすすめ～
・くすんだ肌が気になる方 ・肌がごわついている方 ・黒ずみが気になる方
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343977/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343977/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343977/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
