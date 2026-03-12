夏季だけのひんやり涼感で、すっとさわやかに香るボディソープが数量限定で再登場！「薬用ホワイトコンク ボディシャンプー CII レモネードミントの香り」340ml ＼1,100（税込）5／18（月）発売！

