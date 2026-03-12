3月14日（土）10:00～、クリナップ柏ショールームが生まれ変わります！
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、顧客接点強化の一環として、生活価値提案の充実を目的に、柏ショールーム（千葉県柏市）を全面改装し3月14日（土）午前10時よりグランドオープンします。
当社で41番目のショールームとして1987年に誕生した「柏ショールーム」は首都圏のベットタウンとして発展する柏市、松戸市を主な販売エリアとして成長してきました。2001年に車での利便性が良い現地に移転後は、2013年以来の全面改装です。
今回はライフスタイルが想像しやすい「キッチン空間提案コーナー」を5か所設置。うち、2か所はマンションリフォームを想定した展示としました。また、システムバスルームの展示はショールーム入り口から視認しやすい位置に移動し、柏ショールームでは初となる「サニタリー空間提案コーナー」を2か所新設。キッチン、バスルーム、洗面化粧台の3点セットで提案しやすい展示を行い、「水回りメーカー」としての訴求を強化しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344021/images/bodyimage1】
天然木ワークトップ搭載の STEDIA（ステディア）で、二列型にレイアウトした空間提案コーナー
【新・柏ショールームの特長】
■コンセプト
「理想のキッチン・サニタリー空間が見つかる」～随所に施した空間展示で自分の理想に近づける～
(1) 生活をイメージできる空間提案コーナーの設置
(2) 高級志向の高いお客様への洗練された展示
(3) マンションリフォームを意識した展示
(4) サニタリーコーナーの充実
【新・柏ショールーム概要】
・住 所：千葉県柏市十余二276－114
・電話番号：04-7137-1225
・営業時間：10：00～17：00
・定 休 日：毎週水曜日（夏期・年末年始等有り）
・展示内容：
システムキッチン 11セット
システムバス 6セット
洗面化粧台 6セット
・ショールーム面積：約100坪（330.6m2）
・グランドオープン：3月14日（土）10:00～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344021/images/bodyimage2】
新・柏ショールーム外観
クリナップのショールームは全国で 101か所。これまで以上に地域に密着した提案活動を展開し、多様化する暮らしのニーズにお応えしていきます。
配信元企業：クリナップ株式会社
