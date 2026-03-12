リーフワークス、2年連続「健康経営優良法人 ブライト500」に認定。会社制度とメンバー発信の取り組みで健康を増進
2026年3月12日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL：https://www.leafworks.jp）は、2026年3月9日付けで、健康経営優良法人2026および、中小規模法人部門 ブライト500に認定されたことをお知らせいたします。
▼制度が支える、健康と豊かさ
リーフワークスは、「最高の学び場を創り 人と社会をアップデートする」をミッションに掲げ、人を中心とした企業文化を形成しています。
全メンバーが心身とも最高のコンディションで向き合えば、より良いサービスの提供と業績向上を実現できる。その考えのもと、毎年様々な施策を実施。メンバーの声を聞き、フィジカル・メンタル・エンゲージメントの向上に努めてきました。
▼健康経営優良法人2026 ～ブライト500～とは
経済産業省と日本健康会議によって定められている「健康経営優良法人認定制度」。企業が従業員の健康を配慮し、生産性向上のための取り組みを実践している法人を顕彰し、認定を行う制度です。
本年の健康経営優良法人では、中小規模法人部門において23,085法人が認定されました。なかでも、全国の上位500法人に与えられるのが「ブライト500」です。
リーフワークスは、2023年の初回申請時より4年連続で健康経営優良法人に認定。さらに本年は、2023年、2025年に続く3度目のブライト500認定を受けました。
経済産業省プレスリリース：「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました
https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html
▼新設・拡充した健康支援制度
【健康診断後の再検査・がん検診受診時の特別休暇付与】
健康診断後の再検査・がん検診受診時に、半日の特別休暇を付与する制度を新設。年度内で各1回ずつ、最大半日の特別休暇取得が可能になりました。
健康維持および疾病の早期発見のため、メンバーに積極的な受診を推奨しています。
【禁煙支援制度】
禁煙を希望する全メンバーを対象に、「禁煙支援制度」を導入しました。健康増進および職場環境の改善を目的として、禁煙外来の受診費、ニコチンパッチ・禁煙補助ガム等購入費の一部を補助します。
【感染症予防に関する予防接種の費用補助拡大】
リーフワークスではこれまでも、社内感染による業務停滞や周囲への感染拡大を防ぐため、インフルエンザの予防接種費用を補助してきました。
本年は新たに、麻疹・風疹のワクチン接種を補助対象に追加。厚生労働省の推奨に基づき、接種の必要性を確認するよう呼びかけています。
▼健康増進に向けた取り組み
【外部講師による健康セミナー】
総務メンバーが主体となり、外部講師を招いて健康セミナーを実施。本社オフィスで、有志数十名が受講しました。
チェックシートによる生活習慣の振り返りや健康測定で、自身の健康状態をチェック。腸活に効果的なストレッチを学びました。
【体育館を借りてのスポーツ大会】
例年7月に行っている創立記念イベントにおいて、初のスポーツ大会を開催。体育館を借りて、レクリエーションを行いました。
