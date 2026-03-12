スターダストプロモーションから新たに誕生したボーイズグループ、VOKSY DAYS(ヴォクシィ・デイズ)。俳優・モデル・音楽活動とマルチに活動する、飯世善文・越山敬達・荘司亜虎・涼瀬一颯・田村颯大・長野蒼大・橋新夢・松崎朔弥の8人で構成されている。昨年12月に東京・渋谷ストリームホールで開催された「BATTLE BOYS 7th STAGE -THE FINAL LIVE-」をもって育成プロジェクト・EBiDAN NEXTから卒業し、VOKSY DAYSとしてのグループ活動を開始。そんな彼らが、2/2にデビュー曲「Light It Up」を配信リリース！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、これからの活躍に期待が高まる彼らのデビューを記念してオリジナル番組をオンエア！

番組では、2/21に公開されたデビュー曲「Light It Up」のミュージックビデオ撮影に密着！VOKSY DAYSとして初めてのミュージックビデオ撮影に挑む真剣な眼差しや、撮影の合間に見せる自然体の姿を追っていく。さらに、ソロインタビューではメンバー同士の印象やグループとして今後挑戦したいことなどを深掘り！デビューして間もない彼らの貴重な瞬間と個性溢れる魅力を余すことなくお届け！





■■番組情報■■

＜番組名＞

M-ON! SPECIAL 「VOKSY DAYS」 ～Light It Up～

＜放送日時＞

2026/3/18(水)22:00～23:00

[再]2026/3/30(月)23:00～24:00





