ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、当社グループ会社の株式会社エヌズ・エンタープライズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：秋山 匡秀、以下エヌズ社）とホテルプランの在庫システム連携を行い、エヌズ社が運営するツアー予約プラットフォーム「ニーズツアー」の専用ホテルプランを、当社の「エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）」のツアー商品にてセット販売開始したことをお知らせいたします。

■本提携の概要

本提携により、当社グループのアセットを活用し、「エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）」で組み合わせ可能な宿泊施設プランの更なる拡充と商品優位性の向上を図るものです。 今回、在庫連携開始となる「ニーズツアー」の専用プランは、30年以上の歴史を誇るエヌズ社と宿泊施設との強固な関係性や長年の仕入れノウハウを生かした独自の宿泊プランです。エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）とシステム連携することで、エアトリの更なるサービスラインナップの拡充と価格優位性の向上、高付加価値商品の提供に繋がります。 さらに、当社グループの広範な販売網を通じて、エヌズ社とお取引のある宿泊施設様および今後お取引させていただく宿泊施設様のより一層の価値向上を目指してまいります。

■「エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）」について

「エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）」は、当社が運営する国内航空会社全14社と宿泊施設日本全国2万軒以上に加え、レンタカーや保険等の商品を組み合わせてセットで予約・購入ができるダイナミックパッケージサービスであり、以下のような特徴・優位性がございます。

1. 当社グループが有する国内の主要な航空会社グループ全てと国内旅行運賃（ツアー専用運賃・IT運賃）の販売契約に基づき、直接契約（※）による座席指定等のユーザー利便性の高い機能の提供や国内航空券の特別な仕入れ価格でのツアー販売を実現2. 航空会社との強固なアライアンスにより、複数航空会社のセール価格でのツアー販売を頻度高く実施3. 当社グループ会社のエアトリプレミアム倶楽部社、ベストリザーブ社、エヌズ社の3社が有する日本全国の多数宿泊施設との直契約や長年の宿泊プランの仕入れノウハウ、宿泊施設との関係値を生かしたエアトリグループのツアー専用の価格優位性の高いホテルプランや高付加価値のホテルプランを組み合わせ可能※日本航空は、エアトリグループのエヌズ社の契約となります。

これらの強みを生かし、エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）では、「セットでさらにお得」で「サービスラインナップが豊富」な「利便性の高いUI/UX」の実現に向けて、更なる改善をはかってまいります。 「エアトリプラス（国内航空券＋ホテル）」：https://domdp.airtrip.jp/airtripplus/

■株式会社エヌズ・エンタープライズについて

エヌズ社は、1992年に創業、2017年にエアトリの子会社となり、2023年に株式会社かんざしと経営統合いたしました。エアトリ経済圏の地方創生事業並びに、国内航空券と宿泊を組み合わせたパッケージツアーの販売サイト「ニーズツアー」の仕入れ・企画・造成を行っております。 「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エヌズ・エンタープライズ】

本 社：東京都千代田区神田神保町3-2-6 丸元ビル3F社 名：株式会社エヌズ・エンタープライズ代表者：代表取締役社長兼CEO 秋山 匡秀資本金：124,400,000円 ＵＲＬ：https://www.nsenterprise.co.jp/index.html

【株式会社エアトリ】

本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F社 名：株式会社エアトリ代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円） ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/

