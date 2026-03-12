全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『転生したらスライムだった件』とコラボした新作リアル脱出ゲーム『閉ざされたテンペストダンジョン(異世界迷宮)からの脱出』のオリジナルグッズを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tensura2026/

謎解きを通じて、まるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」と、2026年4月よりテレビアニメ第4期の放映が決定した大人気作品『転生したらスライムだった件』がコラボした「転スラ脱出」。2024年に開催された第1弾では、累計3万人以上が参加し大きな反響を呼びました。本イベントの特徴は、リアル転生体験を味わえること。参加者は、不運な事故でリムルと同じように異世界へ転生。自分だけの「ユニークスキル」を獲得し、仲間と共に封印された洞窟からの脱出を目指します。

会場限定販売となる全9種のオリジナルグッズのラインナップを一挙公開！

注目のグッズは、「なんでもリムルになっちゃうステッカー」。お手持ちのアイテムに貼るだけで可愛らしいリムルに変身させることができます。さらに、飲めばあなたもスキルを獲得できちゃう!? 「料理人（サバクモノ）」のスキルを持つシオンが淹れたティーパック「シオンの淹れたお茶」も登場。描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをはじめ、多彩なラインナップが揃いました。また、イベント開催会場にて『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』のオリジナルグッズを合計2,000円(税込)購入ごとに、「ノベルティクリアカード」（全9種）を1枚ランダムでプレゼント！ ここでしか手に入れることのできないオリジナルデザインのカードにもご注目ください。

リアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』オリジナルグッズ一覧

■アクリルスタンド 各1,700円（税込） 全8種 サイズ：約W68×H176mm ■アクリルキーホルダー 各800円（税込） 全8種（ランダム販売） サイズ：W17×H61×D5mm以内■シオンの淹れたお茶 1,600円（税込） 3包セット サイズ：約W68×H176mm■なんでもリムルになっちゃうステッカー 950円（税込） サイズ：A6■缶バッジ 各500円（税込） 全9種（シークレット含む。ランダム販売） サイズ：直径Φ56mm■イベントパンフレット 1,500円（税込） サイズ：B5 16ページ■脱出成功／失敗ステッカーセット 各500円（税込） 全2種 サイズ：直径Φ55ｍｍ＋四角形50×50mm■謎付きクリアファイル 各1,200円（税込） 全2種 サイズ：A4クリアファイル■謎付きクリアファイルセット 3,600円（税込） 3種セット サイズ：A4※その他グッズ詳細および、購入時の注意事項はイベント特設サイトをご確認ください。

リアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン（異世界迷宮）からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/tensura2026/◼︎ストーリーリアル脱出ゲームに参加するために胸を躍らせ会場にやってきたあなたは、不運な事故に遭い、意識を失ってしまう。目を覚ますとそこは見知らぬ洞窟だった。その洞窟で出会ったリムル＝テンペストの一行と話すうちに、あることに気がつく。どうやらあなたは事故で死んだのち、この異世界に魔物として転生してしまったようだ！そのとき、何者かによって洞窟に封印の術がかけられる。このままでは二度とこの洞窟から出ることができなくなってしまう。あなたの武器は、転生して手に入れたスキル「謎解者（ナゾヲトクモノ）」。スキルを駆使しながら、一緒に閉じ込められたリムルたちと協力し、封印された洞窟から脱出することができるのか？◼︎プレイ形式所要時間：120分（制限時間：60分）参加人数：最大6人会場：屋内（ホールサイズ）◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ（小ホール） 2026年4月9日（木）～6月21日（日）【岡山】オルガホール 2026年5月2日（土）～5月4日（月祝）【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店 2026年5月15日（金）～6月7日（日）【大阪】リアル脱出ゲーム南堀江店 2026年6月25日（木）～7月26日（日）【福岡】リアル脱出ゲーム福岡店 2026年7月31日（金）～9月6日（日）【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 2026年9月10日（木）～11月23日（月祝）◼︎チケット販売スケジュール好評販売中◼︎チケット料金〈前売（平日）〉一般：3,700円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円）〈前売（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：4,000円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,700円（合計22,200円）〈当日（平日）〉一般：4,000円グループチケット（1～6人）：1人あたり3,700円（合計22,200円）〈当日（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：4,300円グループチケット（1～6人）：1人あたり4,000円（合計24,000円）〈特典付きチケット情報〉「リムルの暴食之王（ベルゼビュート）ポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+ 3,000円（税込）で特典付きチケットに変更して購入可能です。※チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会©SCRAP

〈補足情報〉「転生したらスライムだった件」とは

『転生したらスライムだった件』は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。TVアニメ『転生したらスライムだった件』第1期は2018年10月より2019年3月までTOKYO MXほかでTV放送された。更に2021年には、1月から3月までTVアニメ第2期の第1部、4月から6月までスピンオフコミックのアニメ化作品『転生したらスライムだった件 転スラ日記』、7月から9月までTVアニメ第2期第2部と、9ヶ月連続でTV放送。そして2022年11月25日に『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が全国公開され、国内動員数100万人超、興収14億円を記録する大ヒット。WEB小説『転生したらスライムだった件』の連載開始10周年を記念して、2023年2月20日に「転スラ10thプロジェクト」が始動。プロジェクトの一環として、 2023年11月1日に、完全新作アニメーション『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』全3話の配信がスタート。そして、2023年12月16日には、シリーズ初の大型イベント「転生したらスライムだった件 転スラ10thライブ」が松戸・森のホール21にて開催。さらに、2024年4月から同年9月にはTVアニメ第3期放送。第3期最終話放送後、劇場版第2弾&TVアニメ第4期の制作が決定。そして『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開が2026年2月27日(金)に決定。原作コミック「転生したらスライムだった件」(講談社「月刊少年シリウス」連載中/漫画:川上泰樹、原作:伏瀬、キャラクター原案:みっつばー)は、小説投稿サイト「小説家になろう」で10億PV(ページビュー)を突破した、伏瀬氏による同名人気小説のコミカライズで、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。(2025年6月現在) ※「小説家になろう」は、株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です『転スラ』ポータルサイト:https://www.ten-sura.com/公式X:https://x.com/ten_sura_anime公式Instagram:https://www.instagram.com/tensura_official/公式TikTok:https://www.tiktok.com/@ten_sura_anime

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine