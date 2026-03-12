²Æ¿·¥¢¥Ë¥á¡Ö³¼¹üµ³»ÎÍÍⅡ¡×Âè1´ü¥¢¥Ë¥áED¥Æー¥Þ¤Î¥Õ¥ë²»¸»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¸ø³«¡ªº£²ó¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó»ëÅÀÃæ¿´¤Ë¥¢¥Ë¥áÂè£±´ü¤ò°ìµó¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª£´·î¤è¤êºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ Ä¾¼ù¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è)¤Ï¡¢¿·¥¢¥Ë¥á¡Ö³¼¹üµ³»ÎÍÍ¡¢Âþº£°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð³Ý¤±ÃæⅡ¡×¤Î7·îÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤òÅö»þ¤ÎED¥Æー¥Þ¡ÖËÍ¤é¤¬¶ò¤«¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬⾔¤Ã¤¿¡×¤Î¥Õ¥ë²»¸»¤È¶¦¤Ë°ìµ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ò¥í¥¤¥ó»ëÅÀÃæ¿´¤Ç¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¸ø³«¡ªDIALOGUE¡Ü¤¬²Î¤¦Åö»þ¤ÎED¥Æー¥Þ¤Î¥Õ¥ë²»¸»¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹¤è¤ê´©¹Ô¤Î¡Ö³¼¹üµ³»ÎÍÍ¡¢Âþº£°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð³Ý¤±Ãæ¡×¡ÊÃø¡§Çé±îµ´¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡§KeG¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë350ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£MMORPG¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥¥ã¥é¤Î»Ñ¤Ç¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì°ÛÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥¢ー¥¯¡×¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬³»¡¢Ãæ¿È¤¬Á´¿È¹ü³Ê¤È¤¤¤¦〝³¼¹üµ³»Î〟¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¸Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤·¤ÆÆ¤È²¤µ¤ì¤Ì¤è¤¦ÌÜÎ©¤¿¤º°ÛÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤Î¤¿¤á¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î°»ö¤ò¸«²á¤´¤»¤º¤ËÀ®ÇÔ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÁÖ²÷À¤Ä¾¤·°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯7·î¤è¤êÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤ÎÂè1´ü¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎED¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ëDIALOGUE¡Ü¤¬²Î¤¦¡ÖËÍ¤é¤¬¶ò¤«¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬⾔¤Ã¤¿¡×¤ò¥Õ¥ë²»¸»¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢ÀèÆü¸ø³«¤·¤¿¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎOP¥Æー¥Þ»ÈÍÑ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¡Êhttps://youtu.be/sPmSuIZsGZU¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ÇºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤âÊ¹¤¤´¤¿¤¨¤â½½Ê¬¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Ç¤âÂè1´ü¤òÍ½½¬Éü½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=WR8L8FSAdUc
¢£¥¢¥Ë¥áÂè1´ü4·î¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆºÆÊüÁ÷·èÄê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢4·î¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áÂè2´üÊüÁ÷Á°¤ÎÍ½½¬Éü½¬¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¤äºÆÊüÁ÷¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö³¼¹üµ³»ÎÍÍ¡¢Âþº£°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð³Ý¤±Ãæ¡×ºÆÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
4·î9Æü¤è¤êTOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24:00～ºÆÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡Ú¡Ö³¼¹üµ³»ÎÍÍ¡¢Âþº£°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð³Ý¤±ÃæⅡ¡×´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡ãSTORY¡ä
ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈMMORPG¤Ç¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥à¥¥ã¥é¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢ー¥¯¡×¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬³»¡¢Ãæ¿È¤¬Á´¿È¹ü³Ê¤È¤¤¤¦"³¼¹üµ³»Î"¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¨¡¨¡ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ÆÆ¤È²ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤!?¥¢ー¥¯¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î°»ö¤ò¼Î¤ÆÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¤ÎÀï»Î¡¦¥¢¥ê¥¢¥ó¡¢½Ã¿ÍÂ²¤ÎÇ¦¼Ô¡¦¥Á¥è¥á¡¢¤½¤·¤ÆÀºÎî½Ã¤Î¥Ý¥ó¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Æü¤âÈà¤é¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£°¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤¹¤ëÄË²÷¡õÁÖ²÷¥Ð¥È¥ë¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤¬À©ºî·èÄê¡ª³¼¹üµ³»ÎÍÍ¤Ë¤è¤ëÌµ¼«³Ð"À¤Ä¾¤·"°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢¤³¤³¤ËºÆ¤Ó»²¾å!!
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡ãSTAFF¡ä
¸¶ºî¡¿Çé ±îµ´¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹´©¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¿KeG¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡¿¥µ¥ï¥Î¥¢¥¥é¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë´ÆÆÄ¡¿¾®Ìî¾¡Ì¦¥·¥êー¥º¹½À®¡¿º¬¸µºÐ»°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿º£À¾ µü¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¼ÇÅÄÀé¼Ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Ä¹¿¹²ÂÍÆ¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿µÜºê¿¿°ìÈþ½Ñ´ÆÆÄ¡¿Ï¤ ²ÂË§Èþ½ÑÀßÄê¡¿¹Â¸ýÍý²Ö¡¢ÂìÂôËãºÚÈþÇØ·ÊÈþ½Ñ¡¿ÁðÆå¿§ºÌÀß·×¡¿ÂçÌî½Õ·Ã¡Ê£Í£Á£Ä£Â£Ï£Ø¡Ë£Ã£Ç£É´ÆÆÄ¡¿ÀÄÌÚ¤È¤â¤¿¤«£Ã£Ç£É¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¹ÂôÈÏ¸÷»£±Æ´ÆÆÄ¡¿»³ËÜ À»»£±Æ¡¿¥Á¥Ã¥×¥Á¥åー¥óÊÔ½¸¡¿¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ²»¶Á´ÆÆÄ¡¿ËÜ»³ Å¯²»¶ÁÀ©ºî¡¿¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó£Ï£Ð¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿PelleK²»³ÚÀ©ºî¡¿¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¾å´Ö¹¯¹°¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¿¥ªー¥é¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ãCAST¡ä
¥¢ー¥¯¡¿Á°ÌîÃÒ¾¼¥¢¥ê¥¢¥ó¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¥Ý¥ó¥¿¡¿É£ÅÄÇ«¡¹¥Á¥è¥á¡¿ÉÙÅÄÈþÍ«¥´¥¨¥â¥ó¡¿ÃÝÆâÎÉÂÀ¥À¥ó¥«¡¿¹¾¸ýÂóÌé¥Ç¥£¥é¥ó¡¿Ä»³¤¹ÀÊå¥°¥ì¥Ë¥¹¡¿³§¸ýÍµ»Ò¥¤¥Ó¥ó¡¿Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¥æ¥ê¥¢ー¥Ê¡¿ÂçÀ¾º»¿¥¥»¥ê¥¢ー¥Ê¡¿»³º¬ åº¥Õ¥§¥ë¥Ê¡¿°©ÅÄÍü¹á»Ò¥»¥¯¥È¡¿²ÏÀ¾·ò¸ã¥»¥È¥ê¥ª¥ó¡¿ÇòÀÐ Ì¥É¥ß¥Æ¥£¥¢¥Ì¥¹¡¿ÀÐÅÄ ¾´
¡ã¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡¦X¡ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¡ https://skeleton-knight.com/
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡¡@ gaikotsukishi02¡¡ https://x.com/gaikotsukishi02
¡Ú´ØÏ¢½ñÀÒ¾ðÊó¡Û
¡ã¸¶ºî¾®Àâ¡ä
¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹¤è¤ê£±～10´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Ãø¡¿Çé±îµ´¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿KeG
¡ã¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä
¥¬¥ë¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê£±～14´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Ì¡²è¡¿¥µ¥ï¥Î¥¢¥¥é¡¡¸¶ºî¡¿Çé±îµ´¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¿KeG
ÌµÎÁWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª▶ https://comic-gardo.com/