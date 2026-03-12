株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）が展開するレーベルCity Ambient Products(シティ アンビエント プロダクツ)は、RBKJ株式会社（所在: 東京都渋谷区 代表取締役:田中 裕輔）が販売を行うブランドReebok(以下リーボック)との別注アイテムを発表。City Ambient Products展開店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売中となります。

昨年秋に続いて第2弾となる今アイテムは、0から型を起こした完全オリジナル。前回のスポーティーなイメージから一新し、よりミニマルなデザインに削ぎ落とされたコットンライクなツイルジャケット・パンツは、セットアップはもちろん、トラッドなアイテムやモダンなスタイリングにも馴染むタイムレスな仕上がりに。また、Reebokの定番ロゴ“スタークレスト”とシティ アンビエント プロダクツのアイコンを刺繍で表現したエクスクルーシブTシャツも発売。

商品詳細

Reebok × City Ambient ProductsTWILL ZIP JACKET/WIDE CHINO PANTサイズ：S/M/Lカラー：BEIGE/NAVY価格(税込み)：Jacket \17,600/Pants \16,400一からリクエストし製作したセットアップ。生地にはコットンライクなポリエステルツイルを使用しており綿のような素材感でありながら微ストレッチと速乾性を兼ね備えています。胸のベクターロゴとシティ アンビエント プロダクツのモチーフさらに切り替えを同色で行う事でスポーティーさを抑え、より幅広いスタイリングへ活用しやすく仕上げました。

https://www.shipsltd.co.jp/g/g114011998/https://www.shipsltd.co.jp/g/g113114274/

商品詳細

Reebok × City Ambient ProductsCLASSIC LOGO T-SHIRTサイズ：S/M/Lカラー：MEDIUM GREY/WHITE/NAVY価格(税込み)：各 \7,700一からリクエストし制作したTシャツ。コットン80％ポリエステル20％の天竺生地を使用し上品な印象を与えます。また吸湿性に優れ、汗をかいても蒸れにくく、洗濯による縮みや型崩れが起きにくい長く愛用できるアイテムに仕上がりました。

https://www.shipsltd.co.jp/g/g112115718/

〈取り扱い店舗〉

シップス エスパル仙台店シップス 新潟店シップス 渋谷店シップス 新宿フラッグス店シップス 池袋パルコ店シップス ウィング高輪 WEST店シップス 大宮店シップス ららぽーと横浜店シップス アトレ川崎店シップス 湘南テラスモール店シップス 静岡セノバ店シップス なんばパークス店シップス グランフロント大阪店シップス ららぽーとEXPOCITY店シップス 京都店シップス クレフィ三宮店シップス 西宮ガーデンズ店シップス 広島店シップス 熊本店シップス アミュプラザ鹿児島店SHIPS 公式オンラインショップ：https://www.shipsltd.co.jp/

＜Reebok＞Reebokは、1895年ジョセフ・ウィリアム・フォスターによって生み出された、イギリス発のシューズメーカーで、実に100年以上の歴史を持つブランドです。ブランド名はアフリカの現地名で、動物のガゼルの意味を表す「リーボック」から名づけられました。

https://reebok.jp/?srsltid=AfmBOorPHGu_aS1dlsVOf08OfpkY4_420UREa4tmPj6OFreGAPc2lEHg

＜City Ambient Products＞Urban（現代の都市生活）/Revival（再興する流行）/Culture（取り巻く背景）シンプルかつ洗練されたデザイン、多様なスタイルに対応する汎用性を兼ね備えたプロダクトを展開。 都会の日常に溶け込みながら、心地よさと自己表現を提供する「ニュースタンダード」を目指します。

https://www.shipsltd.co.jp/label/cityambientproducts/

■株式会社シップスについてシップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

SHIPS 公式サイト

https://www.shipsltd.co.jp/