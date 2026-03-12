集客が伸びない。原価高騰で利益も厳しい。 そんな悩みを抱えていませんか？

工務店経営を取り巻く環境は大きく変化しています。資材価格の高騰、人材不足、集客難など、経営判断の難易度は年々高まっています。こうした状況の中で注目を集めているのが、大阪の住宅会社 株式会社Gハウスです。同社は近年、売上70億円規模まで成長。成長性・売上高伸び率でも全国トップクラスの実績を持ちます。しかし、その成長は偶然ではありません。同社では現在、工務店経営者向けの学びの場「経営革真研究会」を主催。すでに100社以上の工務店が参加しています。今回、新建ハウジングではこの研究会で共有されている・経営の考え方・成長局面での意思決定・組織づくりの実践を公開する 参加型セミナーを開催します。

【セミナーの特徴】 NGなしの質疑応答

本セミナーでは、講演に加え参加者とのディスカッション形式の質疑応答を実施します。例えば、こんな質問に答えます。・粗利率は何％で設計していますか？・広告費はいくらまで許容していますか？・組織が拡大したとき何を変えましたか？成功事例の紹介ではなく、経営判断のプロセスを深掘りする場となります。

このような方に向けた内容です

・売上は伸びているが、組織が追いつかない・他社の成功事例を自社に落とし込めない・経営判断を一人で抱え込んでいる・集客・商品・組織を経営全体で見直したい

セミナー概要

◎開催日時：2026年3月25日（水）13:00～16:30◎開催方法：オンライン（Zoom）◎参加費：無料（事前登録制）【登壇者】株式会社Gハウス 代表取締役社長趙 晃啓 氏株式会社ダンドリワーク 代表取締役加賀爪 宏介 氏新建ハウジング 発行人三浦 祐成

